Arnaldo Forlani
Biografia • Danni morali italiani
Arnaldo Forlani nasce a Pesaro il giorno 8 dicembre 1925. Laureatosi in Giurisprudenza, la sua carriera politica inizia nel 1948 con l'incarico di segretario provinciale della Democrazia Cristiana di Pesaro e con i successivi incarichi di consigliere provinciale e consigliere comunale sempre nella sua città.
Nel 1954 entra nella direzione della D.C. È Segretario politico dal novembre 1969 al giugno 1973 e dal febbraio 1989 all'ottobre 1992.
Nel 1980 viene eletto presidente del consiglio nazionale.
Con Mariano Rumor a capo del suo I Esecutivo è alla guida del Ministero delle partecipazioni statali; nel II Governo Rumor Forlani riveste la carica di Ministro per i rapporti con le Nazioni Unite, incarico da cui si dimette il giorno 11 novembre 1969 perché eletto segretario politico della D.C.
È poi Ministro della difesa nel IV e V Governo Moro. Nel 1976, con Andreotti a Capo del suo terzo Esecutivo, è nominato Ministro degli affari esteri. In tale veste, nel luglio 1977, si reca in visita in Portogallo per esprimere l'appoggio dell'Italia alla richiesta di adesione alla CEE avanzata da Lisbona.
Conserva l'incarico alla Farnesina nel IV e V Governo Andreotti.
Arnaldo Forlani diviene Presidente del Consiglio nel 1980, carica che manterrà dal 18 ottobre fino al 26 maggio successivo. Nei due Governi presieduti da Craxi ricopre l'incarico di Vice Presidente del Consiglio.
Durante la sua presidenza vengono scoperti gli elenchi degli aderenti alla loggia massonica P2; il ritardo nella pubblicazione delle liste, viene considerato una sua diretta responsabilità (soprattutto dal Pci): Forlani viene quindi costretto a rassegnare le dimissioni.
Nel 1989 diventa segretario politico della DC sostituendo Ciriaco De Mita. Durante il periodo 1989-1992 si avvia l'alleanza (dai giornali definita "il CAF") tra Bettino Craxi, Giulio Andreotti e lo stesso Forlani.
La candidatura di Forlani al Quirinale sfuma nel 1992 poiché non votato dalla corrente della DC guidata da Mario Segni. Nello stesso anno, le elezioni politiche producono un calo di 5 punti alla DC e il famoso CAF si scioglie.
Sempre nel 1992 scoppia il caso "Tangentopoli". Durante il Processo Cusani, che di fatto dà il via all'inchiesta "Mani Pulite", viene chiamato a testimoniare circa i finanziamenti illeciti ricevuti dall'affare Enimont. L'immagine di Forlani che in chiara difficoltà, risponde ad una domanda con un laconico "Non ricordo", diverrà uno dei simboli di Tangentopoli e di quella corruzione divenuta un sistema diffuso in Italia: per quel sistema Forlani viene condannato in via definitiva a due anni e quattro mesi di detenzione per finanziamento illecito nell'affare Enimont e a tre anni in primo grado di giudizio per ricettazione di varie tangenti sugli appalti inerenti le autostrade.
Ai tempi della DC il suo portavoce è Pier Ferdinando Casini, futuro Presidente della Camera dei Deputati e leader dell'UDC, considerato il suo più diretto erede politico.
Frasi di Arnaldo Forlani
Vorrei dare un mio contributo perché le cose in politica andassero meglio. Non sono in cerca di un ruolo, l'età ormai è quella che è, ma l'equilibrio nella disgregazione degli schieramenti può essere trovati solo da chi ha vissuto l'esperienza della Democrazia Cristiana.
[Sul tentativo di salvare Aldo Moro] Può darsi che non lo abbiamo fatto bene ma certamente non c'è un elemento che possa far giudicare doloso un impegno mirato alla non liberazione di Aldo Moro.
Non conosco personalmente Matteo Renzi. E' un nipotino di Fanfani. E' anche un elemento di rinnovamento.
Ci sono fatti innovativi nella vicenda politica italiana ed europea, che di per sé nel passato non hanno portato ad una crescita, ad un’evoluzione. Il fascismo è stato un grande fatto innovativo per l’Italia, così come lo è stato il nazional-socialismo alla Germania. E non perché fossero fatti innovativi sono diventati elemento di civiltà, di progresso e di innovazione reale.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Arnaldo Forlani
Foto e immagini di Arnaldo Forlani
Video Arnaldo Forlani
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Arnaldo Forlani. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Arnaldo Forlani.
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Nazioni Unite Moro Ciriaco De Mita Bettino Craxi Giulio Andreotti Tangentopoli Pier Ferdinando Casini Politica