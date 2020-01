Biografia • Nel regno delle soap-opera

Patsy Ann McClenny, meglio nota con il nome d'arte di Morgan Fairchild, nasce a Dallas, nello stato del Texas (Usa), il 3 febbraio del 1950. Attrice molto conosciuta in America, deve il proprio successo principalmente alle serie televisive degli anni '70 e '80, che l'hanno vista molto spesso protagonista. Da molti anni inoltre è una testimonial della ricerca contro l'Aids, oltre ad essere una ferrea sostenitrice dei diritti dell'ambiente. Suo padre è un ingegnere, mentre sua madre è un'insegnante.

La sua carriera artistica comincia all'età di dieci anni quando la madre, per farle superare un'innata timidezza, la iscrive a diversi corsi di recitazione e drammaturgia, agevolando così anche i suoi rapporti con gli altri bambini a scuola, fino a quel momento piuttosto tiepidi. La piccola Patsy Ann si scioglie e scopre sin da piccola il suo talento, prendendo parte a varie produzioni teatrali.

All'età di appena quattordici anni partecipa alle selezioni di Miss Dallas, ma non riesce ad imporre la sua bellezza, concentrandosi particolarmente sulla performance artistica. Giovanissima, nel 1967 sposa il produttore musicale Jack Calmes, ma ben presto si separa, esattamente nel 1973.

Raggiunta la maggiore età si trasferisce a New York e sceglie il proprio nome d'arte, Morgan, che deriverebbe da una pellicola britannica del 1966, dal titolo omonimo, interpretata da David Warner e Vanessa Redgrave, che avrebbe colpito la giovane attrice texana. Il cognome Fairchild, sarebbe invece soltanto il frutto di una considerazione estetica o, meglio, eufonica, nel senso che ben si accorderebbe al più ricercato Morgan, almeno secondo i voleri dell'artista di Dallas.

Ad ogni modo il nome d'arte le porta fortuna e, nel 1973, dopo appena sei settimane dal suo trasferimento nella grande mela, viene chiamata ad interpretare il ruolo di Jennifer Pace, nella soap-opera dal titolo "Aspettando il domani". La serie, trasmessa ogni giorno dalla CBS, le dà un formidabile successo facendola diventare uno dei personaggi più amati dal pubblico, nonostante ricopra un ruolo abbastanza truculento, ossia quello di un'assassina psicopatica. Fino al 1977 Morgan Fairchild è in televisione ogni giorno con questa fortunata soap.

L'attrice texana sogna però un futuro ad Hollywood e, terminata l'esperienza newyorchese, senza avere un agente né una proposta concreta, decide di trasferirsi a Los Angeles. Passano appena due mesi e nel 1978 viene scelta come prima attrice nello sceneggiato televisivo "Dallas", il quale arriva in breve tempo sugli schermi televisivi di mezza Europa, ottenendo grande successo anche in Italia.

Morgan Fairchild è Jenna Wade sul set della soap d'autore. Il suo personaggio non riesce però a decollare, almeno non come vorrebbero i produttori così, successivamente, la Fairchild perde la parte, la quale viene affidata a Priscilla Presley (figlia di Elvis) che in poco tempo esprime tutte le potenzialità del personaggio.

È un'occasione persa per l'attrice texana la quale però, già nel 1980, si rifà con un'altra soap: "Flamingo Road". Qui Morgan Fairchild è Constance Semple, personaggio che le calza a pennello e che le dà quel successo tanto desiderato. La nomination al Golden Globe che riceve proprio per la sua interpretazione come miglior attrice, lo testimonia senz'altro.

Passano un paio d'anni e la serie televisiva, come accade sovente con prodotti di questo tipo, finisce per perdere ascolti, anche per via del proliferare continuo di altre soap più o meno simili. Nel 1982 allora, la produzione decide di chiudere lo show e da questo momento comincia anche un lento declino per la Fairchild. L'attrice ricopre alcuni ruoli cinematografici, ma sono film che non riscuotono grande successo.

Riesce a tornare in auge nel 1985 con l'ingaggio che ottiene in una nuova soap dal titolo "Falcon Crest". Quest'ultima produzione la vede protagonista fino al 1986 e, in questi stessi anni, lavora parallelamente alla miniserie, di grande successo in Usa, "Nord e Sud", prendendo parte ad entrambe le edizioni.

Il suo primo film di successo è del 1987: "Un ragazzo adorabile". Nel frattempo, nel 1985, gira "Le piccanti avventure di Robin Hood", una commedia nella quale emergono anche le sue doti di attrice comica. Nel 1989 recita in "Diario di un fantasma", altra commedia, mentre nel 1990 interpreta il ruolo di guest star nella serie "Murphy Brown", sitcom che ha come protagonista Candice Bergen, prodotta dalla CBS. L'interpretazione nella serie tv le vale la nomination all'Emmy Awards.

Dal 1995 al 2001 Morgan Fairchild ricopre il ruolo della madre di Chandler, prendendo parte alla fortunatissima sitcom americana "Friends", prodotta dalla Warner Bros e molto amata dal giovane pubblico, non solo americano. La bella performance le vale una parte nel 1996 nell'altra soap di successo "General Hospital".

A questo punto, dopo oltre trent'anni di carriera nelle serie televisive più amate in Usa e in Europa, l'attrice si concede solo ruoli da guest star, prendendo parte alle produzioni attraverso piacevoli camei che ne fanno un'icona della soap-opera statunitense. È il caso della serie "Fashion House", del 2006, o di "Chuck", per cui lavora dal 2008 al 2010, o, infine, della famosissima soap opera "Beautiful", che tocca nel 2009.

Arriva anche una parte interessante in un'altra serie tv, dal taglio ben diverso dalle precedenti, "Law and Order", nel 2010. Nel 2011 è nel cast del film "Beverly Hills Chihuahua 2".