Biografia • Economia e politica al microscopio

Oscar Fulvio Giannino nasce il giorno 1 settembre 1961 a Torino. Dopo aver iniziato l'attività politica nel Pri, Partito Repubblicano Italiano, ne diviene segretario della federazione giovanile nel 1984. In carica per tre anni, nel 1987 abbandona il ruolo per divenire portavoce e membro della Direzione nazionale: compiti che lascerà nel 1994. Nel frattempo diventa giornalista, scrivendo su "La Voce Repubblicana", quotidiano del partito di cui diventa caporedattore nel 1988. Iscrittosi all'Ordine dei Giornalisti nel 1992, lavora al mensile "Liberal", foglio della fondazione omonima creata da Ferdinando Adornato, non prima di aver abbandonato il Partito Repubblicano nel 1995.

Divenuto vice-direttore di "Liberal", trasformatosi nel tempo in un settimanale, nel 1999 Oscar Giannino viene nominato responsabile delle pagine economiche de "Il Foglio", quotidiano diretto da Giuliano Ferrara che spesso detta l'agenda politica del Paese. Nel 2004, poi, Giannino lascia l'Elefantino e si sposta al "Riformista", dove assume la carica di vice del direttore Antonio Polito.

L'anno successivo lo vede protagonista sul piccolo schermo, conduttore di "Batti e ribatti", programma di approfondimento politico in onda su Raiuno dopo il telegiornale delle 20; in campo editoriale, invece, viene chiamato alla vice-direzione di "Finanza&Mercati". Intrapresa una collaborazione con "Libero", quotidiano diretto da Vittorio Feltri, diventa - il 3 maggio del 2007 - direttore di "LiberoMercato", allegato finanziario ed economico del giornale, che tuttavia lascia meno di due anni più tardi, nel febbraio del 2009, licenziato in conseguenza di divergenze con l'editore.

Ripresa la tessera del Partito Repubblicano nel 2007 (dopo aver firmato, l'anno prima, il manifesto dei Riformatori Liberali), diventa membro del Consiglio Nazionale (e nel 2011 arriverà anche alla Direzione Nazionale del partito). Nel frattempo, in collaborazione con l'Istituto Bruno Leoni, dà vita a "Chicago-blog.it", portale di opinioni e informazione in cui esamina, insieme ad altri giornalisti e addetti ai lavori, i temi economici e politici dell'attualità.

Dopo la stampa e la tv, poi, arriva anche il momento della radio: a partire da giugno del 2009, infatti, Giannino conduce "Nove in punto, la versione di Oscar", programma di approfondimento in onda alle nove del mattino dal lunedì al venerdì su Radio 24, la radio del Sole 24 Ore. Editorialista per "Il Mattino" e "Panorama" e co-direttore del mensile "Capo Horn", il giornalista diventa presidente nel 2011 di un comitato per il No a proposito del referendum relativo alla privatizzazione dell'acqua.

Membro, tra l'altro, del comitato scientifico della Fondazione Italia Usa, Giannino dedica gran parte del suo tempo libero all'assistenza dei malati di tumore, dopo aver sviluppato una profonda sensibilità sul tema essendo coinvolto in prima persona dalla malattia.

Editorialista per "Rid", "Il Gazzettino" e "Il Messaggero", nel 2011 sposa Margherita Brindisi, a Roma, in una cerimonia civile officiata da Giorgia Meloni, all'epoca ministro per le Politiche Giovanili.

Tra le pubblicazioni di Giannino si ricordano "La politica estera della Dc (1982), "L'Europa delle culture" (1996), "Contro le tasse. Perché abbattere le imposte si può, si deve e non è affatto di destra" (2007).

Nel mese di luglio del 2012 promuove la fondazione del movimento (non ancora politico) dal nome "Fermare il Declino". A dicembre annuncia su YouTube attraverso un video che il movimento diventa di fatto un partito politico denominato "Fare"; pochi giorni dopo, all'inizio del nuovo anno annuncia la sua candidatura a Presidente del Consiglio dei Ministri, tuttavia a pochi giorni dalle elezioni, si diffonde la notizia che Giannino avrebbe mentito sulle proprie credenziali accademiche (si tratta di un master inserito in curriculum effettivamente mai conseguito). Giannino ha poi confermato di non aver mai conseguito né il master né le due lauree attribuitegli, spiegando la vicenda come un equivoco: il 20 febbraio 2013 annuncia le sue dimissioni da presidente di Fare restando però in corsa per le elezioni.