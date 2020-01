Biografia

Eugene Allen Hackman (da tutti conosciuto come Gene Hackman) nasce il 30 gennaio 1930 a San Bernardino, in California, figlio di Eugen Ezra e Lyda Gray, e fratello di Richard. Cresciuto nell'Illinois, a Danville, vive nella casa di Beatrice, la nonna materna, e vede i propri genitori separarsi nel 1943: un trauma che lo induce ad arruolarsi nei Marines a soli sedici anni. Dopo aver passato tre anni in giro per il mondo tra Hawaii, Shanghai e Giappone, ottiene il diploma all'interno delle forze armate.

Congedatosi, si iscrive all'Università dell'Illinois, intenzionato a diventare giornalista, ma abbandona il progetto dopo sei mesi, iscrivendosi invece alla Scuola di tecnica radiofonica (durante l'esperienza da militare era stato impiegato come radio-operatore). Dopo aver lavorato per alcune emittenti radiofoniche in Florida, a ventisei anni si iscrive presso il Pasadena Playhouse a un corso di arte drammatica, desideroso di provare la carriera di attore: tra i suoi compagni di corso, c'è un certo Dustin Hoffman.

Al termine della scuola, si sposta a New York insieme con Hoffman, e comincia a trovare impiego in alcune produzioni off-Broadway. Tra apparizioni in serie televisive e brevi comparsate in film (poco redditizie, però, al punto che deve trovarsi un secondo lavoro come facchino), arriva a una svolta importante ottenendo il ruolo di protagonista a Broadway per "Any Wednesday", che gli permette di essere chiamato da Robert Rossen, al fianco di Warren Beatty, per il film "Lilith".

Hackman, quindi, viene scelto nel 1967 per "Gangster Story", in cui interpreta il fratello di Clyde Barrow, Buck: un ruolo che gli vale una nomination come attore non protagonista agli Oscar. Da quel momento la sua carriera prende il volo: al fianco di Robert Redford ne "Gli spericolati" di Michael Ritchie, ha l'opportunità di lavorare anche con Gregory Peck in "Abbandonati dallo spazio". Gli anni Settanta gli portano il primo Premio Oscar come attore protagonista: accade nel 1971, grazie alla sua interpretazione di Jimmy Popeye Doyle ne "Il braccio violento della legge", diretto da William Friedkin. Si susseguono, quindi, numerose pellicole, tra cui "Lo spaventapasseri" di Jerry Schatzberg nel 1973 e "La conversazione" di Francis Ford Coppola nel 1974; nello stesso anno, appare in un cameo di "Frankenstein Junior" di Mel Brooks: probabilmente il ruolo più comico della sua carriera, un eremita cieco che incontra (celebre la gag della minestra bollente versata) la creatura che ha il volto di Peter Boyle.

Collabora, inoltre, con Richard Brooks per "Stringi i denti e vai", e recita in "Bersaglio di notte" e "Il braccio violento della legge II". Alternandosi tra commedie e film drammatici, Hackman viene chiamato a prestare il volto a Lex Luthor, tra il 1978 e il 1980, per "Superman" e "Superman II". "Mississippi Burning - Le radici dell'odio" gli regala l'Orso d'Argento al Festival di Berlino, mentre lo sceriffo Little Bill Daggett, interpretato ne "Gli spietati" del 1992 (capolavoro di Clint Eastwood) gli vale il secondo Oscar.

In precedenza, dopo un intervento al cuore che l'aveva tenuto per un certo periodo lontano dalle scene, aveva avuto l'occasione di recitare con Shirley MacLaine e Meryl Streep in "Cartoline dall'inferno", di Mike Nichols; altri "duetti" prestigiosi sono quelli con Tom Cruise, ne "Il socio" di Sydney Pollack (tratto da un romanzo di John Grisham), con Russell Crowe e Leonardo DiCaprio in "Pronti a morire" di Sam Raimi, e con Denzel Washington in "Allarme rosso" di Tony Scott.

Nel 1997 torna a recitare sotto la regia di Clint Eastwood in "Potere assoluto", mentre un anno più tardi partecipa a "Nemico pubblico", con Will Smith, ed è uno dei doppiatori del film d'animazione "Z la formica". Il nuovo millennio per lui si apre con un poker di pellicole nel 2001: "I Tenenbaum", di Wes Anderson; "Behind enemy lines - Dietro le linee nemiche", di John Moore; la commedia "Heartbreakers - Vizio di famiglia", di David Mirkin; e "Il colpo", di David Mamet. Dopo "La giuria" di Gary Fleder, nel 2004 prende parte a "Due candidati per una poltrona", mentre cinque anni più tardi è protagonista del documentario "I knew it was you".

Ritiratosi, anche se non ufficialmente, dal mondo del cinema, si dedica alla vita familiare (dopo essersi sposato nel 1956 con Faye Maltese, impiegata di banca, che gli ha regalato tre figli, nel 1991 si è risposato con Betsy Arakawa, pianista con cui trascorre la vita nel New Mexico, a Santa Fe), e alla scrittura: dopo aver pubblicato in collaborazione con Daniel Lenihan, archeologo, i romanzi "Wake of the Perdido Star" e "Justice for none", nel 2008 dà alle stampe "Escape from Andersonville".

Vincitore di due Golden Globe, due premi Oscar (con cinque nomination) e un Orso d'Argento, Gene Hackman in Italia è doppiato soprattutto da Sergio Fiorentini (che gli presta la voce, tra l'altro, in "Superman", "Nemico pubblico", "Heartbreakers - Vizio di famiglia", "I Tenenbaum" e "Behind enemy lines - Dietro le linee nemiche") e da Renato Mori (ne "Il braccio violento della legge 2", "Cartoline dall'inferno", "Bersaglio di notte" e "Il socio"), ma anche da Walter Maestosi (in "Mississippi Burning - Le radici dell'odio"), Silvio Spaccesi (in "Frankenstein Junior") e Sergio Rossi (ne "Il braccio violento della legge").

Cattivo per antonomasia, ha spesso interpretato personaggi cinici e spietati, amorali e corrotti, dallo sguardo incisivo e forte, spiccio e burbero: basti pensare al poliziotto de "Il braccio violento della legge", in perenne bilico tra giustizia e delinquenza, o allo sbandato irascibile de "Lo spaventapasseri".