Biografia

Gabriele Albertini nasce il 6 luglio 1950 a Milano. Dopo aver conseguito il diploma di maturità all'Istituto Leone XIII, si laurea in Giurisprudenza, e a partire dal 1974 dirige la "Cesare Albertini Spa", azienda del padre che si occupa della realizzazione di pressofusioni in alluminio. Dopo aver ricoperto diverse cariche all'interno di Confindustria, viene nominato vicepresidente di Assolombarda e presidente della Piccola Industria di Federmeccanica.

Nel 1997 viene eletto sindaco di Milano, a capo di una coalizione di centrodestra: in qualità di primo cittadino del capoluogo meneghino, ama definirsi come un "amministratore di condominio", che deve riportare l'onestà in una città colpita pesantemente dallo scandalo di Tangentopoli.

Nel 1998, allo scopo di promuovere e pubblicizzare la moda italiana, compare al fianco dello stilista Valentino in mutande, con un costume da bagno di cachemire: l'immagine e l'evento saranno riprese dal comico Teo Teocoli per un'esilarante imitazione del sindaco milanese.

Albertini rimane in carica per due mandati, fino al 2006, durante i quali dà il via alla riqualificazione di diverse parti della città, dalla fiera di Rho Pero alla zona Porta Nuova - Varesine. Da sindaco, inoltre, si occupa della cultura rilanciando l'apparato museale, la Triennale su tutti, e istituisce la design week e la fashion week. Dal 2001 al 2006 dispone di poteri commissariali per la gestione del traffico, ma la sua attività non riesce a contrastare in maniera efficace l'inquinamento atmosferico, che determina una situazione di emergenza per almeno cento giorni all'anno. Come commissario straordinario, dà il la all'attivazione dei depuratori di Ronchetto delle Rane e di Nosedo, permettendo a Milano di rispettare i parametri imposti dall'Europa per la depurazione delle acque reflue.

Nel 2004 Gabriele Albertini viene eletto europarlamentare per la lista di Forza Italia, avendo ottenuto 144mila preferenze nella circoscrizione nord-ovest. Iscritto al Partito Popolare Europeo, viene nominato vicepresidente della delegazione per le relazioni con l'assemblea parlamentare della Nato e vicepresidente della Commissione per il turismo e i trasporti. Membro della delegazione per le relazioni con Israele, membro sostituto della Commissione per l'industria, l'energia e la ricerca e membro della delegazione per le relazioni con gli Usa, nel 2009 viene rieletto a Strasburgo, sotto il simbolo del Pdl, sempre nella circoscrizione Nord Ovest, guadagnandosi circa 67mila voti.

Nell'inverno del 2012 annuncia ufficialmente la propria candidatura al Pirellone per le elezioni regionali della Lombardia in programma il 24 e il 25 febbraio 2013, a sostegno della quale si schierano Futuro e Libertà e l'Udc.