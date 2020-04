Biografia

Alessandro Cattelan nasce l'11 maggio del 1980 a Tortona, in provincia di Alessandria. Nel 2001 esordisce in televisione sul canale musicale Viva, conducendo la trasmissione "Viv.it". L'anno successivo, la rete prende il nome di All Music, e "Viv.it" si trasforma in "Play.it".

Italia 1 e MTV

Nel 2003 Alessandro approda su Italia 1 dove è uno dei protagonisti dello show per bambini "Ziggie", al fianco della presentatrice olandese Ellen Hidding. L'anno seguente, passa da All Music a Mtv Italia, dove è il volto di "Most Wanted". Successivamente, insieme con Giorgia Surina è il conduttore di "Viva Las Vegas", trasmesso direttamente dagli Stati Uniti.

A partire dall'autunno del 2005 è il presentatore di "Mtv Supersonic" e - ancora al fianco di Giorgia Surina - di "Total Request Live"; la sua esperienza a "Trl" prosegue anche l'anno successivo, quando la Surina lascia Mtv.

Le Iene e il disco hip hop

Sempre nel 2006, Alessandro Cattelan è uno degli inviati de "Le Iene", in onda su Italia 1, e esordisce come cantante: insieme con Gianluca Quagliano, infatti, fonda il duo 0131, che si esibisce nell'hip hop. Cattelan e Quagliano pubblicano anche un disco, intitolato "Sunglasses (Non dirlo a nessuno)".

Alessandro si cimenta anche come conduttore radiofonico, presentando su Radio 105 "105 all'una", in onda alle tredici, con la regia di Gilberto Giunti. Dal 2006 al 2008 è uno dei presentatori degli "Mtv Day" e dei "Trl Awards".

Nel 2008, il vj piemontese lascia "Trl" e si dedica a "Lazarus", programma che ha contribuito a ideare insieme con Francesco Mandelli e Alexio Biacchi e che conduce al fianco dello stesso Mandelli. La trasmissione, ambientata in varie città degli Usa, racconta - sotto forma di documentario - il viaggio dei due vj tra Seattle, San Francisco, Portland, Las Vegas, Los Angeles, New York, Nashville e Memphis alla scoperta di personaggi famosi che sono entrati nel mito solo dopo essere morti.

Nel corso delle riprese, Alessandro Cattelan ha l'opportunità, tra l'altro, di imparare a usare la tavola da surf a Pacifica, di viaggiare tra San Francisco e Los Angeles a bordo di una decappottabile rossa e di osservare da vicino la Death Valley. Nello stesso periodo, Cattelan prende parte anche a "Stasera niente Mtv", con Ambra Angiolini, Omar Fantini e Alessandro Sampaoli.

Cattelan scrittore

Nello stesso periodo debutta come scrittore: il 1° aprile, infatti, viene pubblicato il suo romanzo "Ma la vita è un'altra cosa", realizzato a quattro mani con l'amico e cantante Niccolò Agliardi ed edito da Arnoldo Mondadori.

Dal mese di settembre del 2009, dopo avere condotto il "Coca Cola Live @Mtv - The Summer Song", è uno dei volti del cast di "Quelli che il calcio", programma domenicale presentato su Raidue da Simona Ventura.

A marzo del 2010 esce il suo secondo libro, sempre per Arnoldo Mondadori, intitolato "Zone rigide", che bissa il successo del precedente.

X Factor su Sky

Nell'estate del 2011, Alessandro Cattelan diventa uno dei volti più importanti di Sky: a luglio presenta "Copa America Hoy" su Sky Sport, raccontando l'America Latina attraverso le partite della Coppa America di calcio, la musica, l'arte, la letteratura e il cinema; da settembre, invece, è il conduttore di "X Factor", talent show trasferitosi da Raidue a Sky Uno che vede nel cast di giurati Arisa, Simona Ventura, e Morgan Castoldi.

Poche settimane dopo, Alessandro Cattelan dà alle stampe il suo terzo romanzo, intitolato "Quando vieni a prendermi?".

Gli anni 2010

Nel 2012 diventa padre della sua prima figlia, Nina, avuta dalla moglie, la modella svizzera Ludovica Sauer; sul fronte professionale, lascia Radio 105, presenta su Sky Prima Fila "Italia Loves Emilia", evento musicale dedicato alle popolazioni terremotate dell'Emilia-Romagna, ed è ancora alla guida di "X Factor" (in giuria ci sono Simona Ventura, Elio, Arisa e Morgan Castoldi). L'anno seguente - oltre al ritorno di "X Factor" (in giuria ci sono Elio, Simona Ventura, Mika e Morgan) - Cattelan viene chiamato a condurre su Sky Arte HD "Potevo farlo anch'io", programma in quattro puntate dedicato all'arte contemporanea che vede la partecipazione del critico internazionale Francesco Bonami.

Torna, inoltre, in radio, entrando a far parte del cast di Radio Deejay, emittente per la quale presenta dal lunedì al venerdì, da mezzogiorno all'una, "Catteland", per la regia di DJ Aladyn. L'idea di fondo del programma è quella di creare un parco giochi radiofonico a tema, con rubriche fisse e gli interventi degli ascoltatori, sia al telefono che con gli sms.

Nel 2014, anno in cui si sposa con Ludovica Sauer, gli viene affidato un talk show in seconda serata, sempre su Sky Uno: intitolato "E poi c'è Cattelan", vorrebbe rifarsi ai talk show della seconda serata americana, sullo stile di David Letterman. Alessandro approda anche al cinema, con il film "Ogni maledetto Natale", diretto da Luca Vendruscolo, Mattia Torre e Giacomo Ciarrapico, che vede nel cast anche Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Stefano Fresi, Laura Morante, Francesco Pannofino e Marco Giallini. Dal mese di ottobre, è nuovamente il presentatore di "X Factor", con i giurati Victoria Cabello, Mika, Fedez e Morgan.