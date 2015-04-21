James Lee Burke
Biografia
James Lee Burke è nato a Houston (Texas, USA) il 5 dicembre 1936 ed è cresciuto sulla costa del Golfo del Texas-Louisiana. Ha frequentato il Southwestern Louisiana Institute e in seguito ha conseguito una laurea in inglese e un master presso l'Università del Missouri rispettivamente nel 1958 e 1960.
Nel corso degli anni ha lavorato per la Sinclair Oil Company, poi come geometra, giornalista, professore universitario d'inglese, assistente sociale per Skid Row a Los Angeles, impiegato per il servizio occupazionale della Louisiana, e istruttore negli U.S. Job Corps.
Lui e sua moglie Pearl si sono incontrati alla scuola di specializzazione e sono sposati da 48 anni. Hanno quattro figli: Jim Jr., assistente procuratore degli Stati Uniti; Andree, psicologo scolastico; Pamala, produttrice di spot televisivi; e Alafair, professoressa di diritto, magistrato e scrittrice, autrice bestseller del New York Times. James e sua moglie vivono tra Missoula (Montana) e New Iberia (Louisiana).
Il lavoro di James Lee Burke è stato premiato con il premio Edgar ben due volte per Miglior Romanzo Criminale dell'Anno. Burke Ë stato uno dei vincitori del Breadloaf & Guggenheim Fellowship ed ha ricevuto il premio della NEA (National Educational Association).
I suoi racconti sono stati pubblicati negli Stati Uniti su The Atlantic Monthly, New Stories from the South, Best American Short Stories, Antioch Review, Southern Curiosità: Il suo romanzo The Lost Get-Back Boogie fu respinto da vari editori 111 volte nel corso di circa nove anni, e al momento della pubblicazione da parte della Louisiana State University... fu nominato per il premio Pulitzer.
Romanzi di James Lee Burke
Tra i suoi romanzi più famosi pubblicati in Italia negli anni 2000:
- Pioggia al neon (Baldini & Castoldi, 1998 - Meridiano Zero, 2007)
- L'occhio del ciclone (Mondadori, 1997 - Fanucci, 2009)
- Rabbia a New Orleans (Baldini & Castoldi, 1997) (Hammett Prize 1995)
- La ballata di Jolie Blon (Meridiano Zero, 2005) (finalista Edgar Award 2003)
- Ultima corsa per Elysian Fields (Meridiano Zero, 2005)
- L'urlo del vento (Fanucci, 2008)
- Il prezzo della vergogna (Fanucci, 2009)
Dave Robicheaux, il personaggio più famoso di Burke: è stato portato sul grande schermo due volte: da Alec Baldwin (in Omicidio a New Orleans, 1996, diretto da Phil Joanou) e da Tommy Lee Jones (L'occhio del ciclone - In the Electric Mist, 2009, con la regia di Bertrand Tavernier).
Pubblicazioni recenti
Dopo quattro anni di assenza, nel 2015 James Lee Burke torna nelle librerie italiane con "Creole Belle" e "Luce del mondo", entrambi tradotti ed editi dal marchi editoriale Unorosso. Si tratta di due nuovi capitoli della saga del detective sceriffo della Louisiana Dave Robicheaux.
Creole Belle
Nel primo romanzo, "Creole Belle", lo sceriffo è ricoverato presso una struttura di recupero a New Orleans, dopo essere stato ferito durante una sparatoria. Ben presto, a causa delle massicce dosi di morfina che è costretto a prendere per il dolore, Robicheaux viene assorbito totalmente da un pericoloso percorso a ritroso, in cui realtà e ricordi spettrali di un passato travagliato si mescolano, rendendolo incapace di distinguere l'una dagli altri. Così, quando una donna misteriosa, scomparsa da molte settimane, si ferma al suo capezzale e lascia un iPod con un'unica traccia, "My Creole Belle", il detective capisce che l'unica cosa da fare è liberarsi dai fantasmi del passato. Per farlo, chiede l'aiuto del suo ex socio e amico Clete Purcel.
Il sale della terra
Uscito in Italia nel mese di aprile del 2017, il romanzo Il sale della terra di Burke entra di nuovo dentro le vicende di Robicheaux e del suo fedele partner investigativo Clete Purcel. I due stanno trascorrendo una tranquilla vacanza di famiglia in Montana, ospiti nel ranch dello scrittore Albert Hollister, quando un'ombra inquietante torna dal passato: Alafair Robicheaux viene quasi uccisa da una freccia mentre fa jogging, e Gretchen, la figlia di Clete Purcel, subisce un'aggressione da parte di un poliziotto che viene poi trovato seviziato e ucciso nel suo chalet. Dietro i misteriosi fatti che coinvolgono i due protagonisti sembra celarsi il fantasma di Asa Surrette, spietato serial killer sfuggito alla condanna a morte in Kansas. Surrette però è stato dichiarato morto dopo l'incidente che ha coinvolto il furgone per il trasporto detenuti su cui viaggiava.
Frasi di James Lee Burke
Non sono mai stato bravo a risolvere misteri. Non mi riferisco al genere di misteri che risolvono gli sbirri o a quelli che leggi nei romanzi o guardi alla televisione o al cinema. Non sto parlando nemmeno del mistero della Creazione, o delle presenze invisibili che forse risiedono dall'altra parte del mondo fisico. Sto parlando del male, forse senza la maiuscola, ma male in ogni caso, del genere di cui sociologi e psichiatri hanno difficoltà a spiegare le origini.
Hitler, Nerone, Ted Bundy, la strega di Buchenwald? Le loro azioni non ci appartengono. Ma se non sono come noi, se non discendono dallo stesso pool genetico e non hanno il nostro stesso dna, allora chi erano e cosa li ha trasformati in mostri?
Ogni agente della Squadra Omicidi convive con immagini che non riesce a cancellare dai propri sogni; ogni agente che ha svolto indagini su un abuso di minore ha conosciuto un lato dei suoi simili di cui non parla mai con nessuno, né con sua moglie, né con i suoi colleghi, nemmeno con il suo confessore o il suo barista. Certi fardelli non li fai ricadere sulle persone di buona volontà.
[Come e quando hai deciso di cominciare il ciclo dei romanzi di Dave Robicheaux?] Ci fu un periodo della mia vita durante il quale non riuscivo più a pubblicare un romanzo in hardcover [(l'edizione rilegata, ndr)]. Quel periodo durò qualcosa come tredici anni. Un mio caro amico e ottimo scrittore – Rick Demarinis – mi suggerì di tentare con un hard boiled. Quando terminai di scrivere il libro, tre importanti case editrici newyorchesi fecero un'offerta. Ricordo perfettamente che quasi svenni per l'emozione.
[Dave Robicheaux è un detective cajun. Chi erano i Cajun?] Sono i discendenti dei c.d. Acadiani o Acadienne, popolazioni canadesi che vennero espulse dagli Inglesi nel 1755, i quali deportarono queste persone dalla Nuova Scozia fino alle paludi malsane della Louisiana perché lì crepassero come mosche a causa del clima micidiale.
Ho sempre suonato la chitarra ogni giorno della mia vita negli ultimi quarantasei anni e non ho mai fatto significativi miglioramenti. Qualsiasi cosa io suoni, sento porte di casa che si chiudono.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di James Lee Burke
Foto e immagini di James Lee Burke
Commenti
Non ci sono messaggi o commenti per James Lee Burke.
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con James Lee Burke. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di James Lee Burke.
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Pulitzer Alec Baldwin Tommy Lee Jones Ipod Letteratura
Caricamento in corso...
Persone famose nate nel 1936
Caricamento in corso...