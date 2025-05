Biografia

Tobias Vincent Maguire nasce il 27 giugno del 1975 a Santa Monica, in California, figlio di Wendy (una sceneggiatrice e produttrice) e di Vincent (un cuoco). Wendy e Vincent non sono ancora sposati alla nascita di Tobias; una volta unitisi in matrimonio, però, divorziano poco tempo dopo, quando il figlio ha appena due anni. Tobias, quindi, passa l'infanzia trasferendosi da una città all'altra, vivendo un po' con la madre, un po' con il padre e un po' con altri familiari.

Con il passare del tempo, si appassiona alla cucina e sviluppa il desiderio di diventare uno chef: per questo manifesta ai genitori il proposito di frequentare una scuola apposita. La madre, tuttavia, gli offre cento dollari per frequentare lezioni di recitazione, e Tobey accetta.

Le prime apparizioni

Complici i continui trasferimenti, Maguire non ha una carriera scolastica eccezionale, e non riesce a terminare nemmeno le superiori. Si dedica, invece, alla recitazione: nel 1989 appare in "The Wizard", pur non avendo battute, e nei primi anni Novanta viene spesso impiegato in produzioni per la tv e per il cinema, non di rado interpretando personaggi di un'età nettamente inferiore alla sua.

Compare in diversi spot per la tv, e - sempre sul piccolo schermo - in "Walker Texas Ranger" al fianco di Chuck Norris, in "Roseanne" al fianco di Roseanne Bar e in "Tracey Takes On" al fianco di Tracey Ullman.

Scelto come protagonista della serie di Fox "Great Scott!", va incontro a una cocente delusione quando il telefilm viene cancellato dopo poche settimane.

L'amicizia con Leonardo DiCaprio

In questi anni diventa amico di Leonardo DiCaprio, che incontra in molti provini: per esempio, i due si presentano per un'audizione per lo stesso ruolo nella serie tv "Parenthood", e alla fine è DiCaprio a essere scelto; proprio DiCaprio, però, raccomanda l'amico Tobey Maguire qualche tempo dopo per un altro ruolo nel telefilm.

Lo stesso episodio si verifica nel 1993 per il film "This Boy's Life", con Robert De Niro: DiCaprio conquista il ruolo più importante tra i personaggi adolescenti, mentre Maguire viene selezionato per impersonare uno dei suoi amici.

Il successo degli anni '90

Divenuto famoso nella prima metà degli anni Novanta, Tobey sperimenta anche il lato negativo del successo, fatto di eccessi e stravizi: nel 1995, per esempio, chiede al regista Allan Moyle di lasciare il film "Empire Records" (le sue scene verranno tagliate), a causa dei suoi problemi di alcolismo, che lo portano a richiedere anche l'aiuto degli Alcolisti Anonimi.

Nel 1997, ristabilitosi, ottiene il ruolo di Paul Hood nel film di Ang Lee "The Ice Storm", che gli permette di farsi apprezzare dalla critica e dal pubblico e rappresenta il trampolino di lancio verso altre pellicole come "Pleasantville", "The Cider House Rules" ("Le regole della casa del sidro") e "Wonder Boys".

Dopo avere fatto parte del cast di "Fear and Loathing in Las Vegas", nel 1999 Tobey Maguire presta il volto a Jakob Roedel in "Ride with the Devil": il suo personaggio è il figlio di un immigrato tedesco che raggiunge i suoi amici in Missouri per vendicare le atrocità commesse contro gli abitanti del posto dai RedLeggers.

Gli anni 2000 e il successo dell'uomo ragno

Dopo essersi cimentato in sala di doppiaggio nel film per famiglie "Cats & Dogs", prestando la propria voce a un cucciolo di beagle di nome Lou, Maguire conquista il grande successo internazionale nel 2002 (anno in cui egli viene dichiarato dalla Peta il vegetariano più sexy del mondo) grazie a "Spider-Man", kolossal cinematografico ispirato al celebre super eroe della Marvel.

Il successo del film porta alla realizzazione di un secondo episodio nel 2004, "Spider-Man 2", che vede sempre Tobey Maguire protagonista, e che viene replicato nel 2007 da "Spider-Man 3". Nel frattempo l'attore doppia il personaggio anche nei videogiochi ispirati ai film, mentre la possibilità di dare vita a un quarto episodio della saga viene scartata.

Nel 2008 Maguire realizza un cameo nella commedia d'azione "Tropic Thunder", vestendo i panni di un monaco omosessuale del XVIII secolo che è attirato da Padre O'Malley (il personaggio interpretato da Robert Downey Jr.): un cameo curioso, anche perché Tobey viene scelto per questo ruolo solo all'ultimo minuto per una sostituzione, e a causa di impegni presi in precedenza è presente sul set solo per due ore per girare le sue scene.

Nel 2009 l'interprete di Santa Monica diventa ufficialmente vegano, rifiutando il consumo alimentare di carne; sul fronte professionale, recita al fianco di Natalie Portman e di Jake Gyllenhaal nel film drammatico "Brothers", diretto da Jim Sheridan, vestendo i panni di Sam Cahill, un prigioniero di guerra che ritorna dall'Afghanistan e inizia a credere che sua moglie abbia iniziato una relazione amorosa con suo fratello: per questa performance, Tobey Maguire ottiene anche una nomination ai Golden Globe.

Nel 2013, egli torna a recitare accanto a Leonardo DiCaprio in "The Great Gatsby" (tratto dal celebre romanzo Il grande Gatsby, di Fitzgerald), con il ruolo del narratore della storia, Nick Carraway. Nello stesso anno, è al cinema anche con "Labor Day", di Jason Reitman, e con "Pawn Sacrifice", per la regia di Edward Zwick.