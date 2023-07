Biografia

Enzo Salvi, il cui vero nome è Vincenzo, nasce il 16 agosto del 1963 a Roma. Dopo essersi diplomato all'istituto agrario lavora in qualità di giardiniere per il Comune di Roma; quindi, viene persuaso dai suoi colleghi, ammirati dalla sua capacità di far ridere chiunque, a tentare la strada del cabaret.

Si esibisce nei locali della Capitale e, nel 1990, debutta a teatro, con il "Miles Gloriosus", commedia di Plauto; l'anno successivo fonda, insieme con Mariano D'Angelo, il duo comico Mammamia che Impressione. La coppia vince, nel 1993, il premio della critica e del pubblico in occasione del Comic Festival Nazionale con lo spettacolo "Seduti e abbandonati", mentre l'anno successivo si dedica a "Scene da un manicomio", che supera le duecentocinquanta repliche.

Nel 1995 Enzo Salvi è a teatro in "Cesare contro Cesare", per la regia di Paolo Perelli, e l'anno seguente torna sul palcoscenico con "Arrivano i Buffi!", interpretato anche al Londoner Summer Garden. Nel 1997, ancora insieme con D'Angelo, porta in scena "Fermata obbligatoria", che vede la partecipazione di Alessandra Pesaturo e si avvale della regia di Pier Maria Cecchini, prima di esibirsi con "Sono proprio Buffi!".

Dopo avere proposto al Teatro de' Satiri di Roma "Scabarettiamoci", nel 1998 Enzo Salvi con D'Angelo e Maria Grazia Nazzari si esibisce in "Mamma mia come sto!", per la regia di Luca Biglione. Successivamente, ancora per la regia di Biglione, è protagonista di "Balle di Natale", al fianco di Francesco Sabuzi, Luigi De Nicolò e Mario Zarelli, e di "Al Paradiso Terrestre", che rappresenta il suo debutto al Parioli e vede sul palco anche Claudio D'Alessio e Carola Fiorini.

L'esordio al cinema di Enzo Salvi, i cinepanettoni e gli anni 2000

Nel 1999 Salvi esordisce al cinema con il cinepanettone "Vacanze di Natale 2000", per la regia di Carlo Vanzina, cui segue l'anno successivo "Body Guards - Guardie del corpo", con protagonisti Massimo Boldi e Christian De Sica: inizia, così, un rapporto proficuo con le commedie natalizie, destinato a riproporsi ogni anno. Nel 2001, per esempio, è la volta di "Merry Christmas", mentre nel 2002 tocca a "Natale sul Nilo", prima di "Natale in India", del 2003: tutte e tre le pellicole portano la firma di Neri Parenti.

Nel frattempo, a teatro Salvi interpreta con Mariano D'Angelo, Tilde De Spirito, Antonella Laganà e Antonella Bandinelli "Fiumi di forfora", per la regia di Gabriella Bove, che in sei repliche al Teatro Olimpico supera gli 11mila spettatori; sempre al Teatro Olimpico è in scena con "La vita è snella".

Nel 2004 torna sul grande schermo con "Le barzellette", raccolta cinematografica di storielle divertenti messe in scena da un cast corale che comprende anche Max Cavallari, Bruno Arena, Chiara Noschese, Carlo Buccirosso, Vito e Gigi Proietti, per poi dedicarsi a "Il ritorno del Monnezza", con Claudio Amendola.

Nel 2006 Enzo Salvi torna a collaborare con Vanzina in "Olè" e appare in "Notte prima degli esami", per la regia di Fausto Brizzi, per poi far parte anche del sequel "Notte prima degli esami - Oggi".

In televisione, invece, è uno dei concorrenti di "Notti sul ghiaccio", talent show presentato su Raiuno da Milly Carlucci, in cui si cimenta nel pattinaggio sul ghiaccio con scarsa fortuna. Nel 2007 l'attore romano recita con Massimo Boldi in "Matrimonio alle Bahamas", per la regia di Claudio Risi, e ritrova Carlo Vanzina dietro la macchina da presa per "2061 - Un anno eccezionale", che vede nel cast anche Diego Abatantuono, Sabrina Impacciatore ed Emilio Solfrizzi.

Dopo aver partecipato a "Un'estate al mare", altra commedia diretta da Vanzina, appare in "Ex", di Fausto Brizzi, e in "A Natale mi sposo", per la regia di Paolo Costella.

Gli anni 2010

Nel 2011 è al cinema con "Box Office 3D - Il film dei film", diretto da Ezio Greggio, e in "Femmine contro maschi", di Fausto Brizzi, ma anche in "Matrimonio a Parigi", accanto a Massimo Boldi, e in "Una cella in due", dove - in coppia con Maurizio Battista - veste i panni di Romolo, un avvocato truffaldino che finisce in prigione.

Dopo essere stato uno degli attori di "Almeno tu nell'universo", di Andrea Biglione, torna a lavorare con Brizzi in "Com'è bello far l'amore", con protagonisti Fabio De Luigi e Filippo Timi, prima di recitare in "Operazione vacanze", di Claudio Fragasso, e in "E io non pago - L'Italia dei furbetti", di Alessandro Capone; sul piccolo schermo, invece, è inviato di "Punto su di te", in onda su Raiuno.

Nel 2013 Enzo Salvi partecipa al talent estivo di Canale 5 "Jump! Stasera mi tuffo", e su Italia 1 presenta "Salvi chi può". Nel 2015 è sul set di "Matrimonio al sud", commedia di Paolo Costella con Massimo Boldi e Debora Villa, per poi ritornare a far coppia con Maurizio Battista in "Fausto e Furio" (titolo che vuol essere la parodia di "Fast & Furious"), di Lucio Gaudino. In televisione, invece, è uno dei concorrenti di "Monte Bianco - Sfida verticale", reality show presentato su Raidue da Caterina Balivo e Simone Moro, in cui deve affrontare - tra gli altri - Filippo Facci, Gianluca Zambrotta e Arisa.

Nel 2016 Enzo Salvi è uno dei concorrenti dell'"Isola dei Famosi", reality show trasmesso da Canale 5 e presentato da Alessia Marcuzzi.

È presente su YouTube con un suo canale video ufficiale.