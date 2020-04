Ex modella slovena, First Lady statunitense49 anni

Biografia

Melania Trump, il cui nome di battesimo è Melanija Knavs (germanizzata come Melania Knauss), nasce il 26 aprile del 1970 a Sevnica, vicino a Novo Mesto, nella zona sud-orientale della Slovenia, all'epoca ancora parte della Jugoslavia. E' figlia di Amalija e di Victor, un commerciante di auto e moto.

Cresciuta in un modesto appartamento della sua città, da adolescente va a vivere a Lubiana, dove frequenta la Scuola di Design e di Fotografia. Studia poi all'università ma la lascia, dopo appena un anno.

La carriera di modella

Nel frattempo, infatti, ha già cominciato a lavorare come modella, posando a sedici anni per Stane Jerko, fotografo di moda sloveno. A diciotto anni firma un contratto con un'agenzia di Milano e si trasferisce all'ombra della Madonnina. Dopo essere stata a Parigi, nel 1996 si sposta a New York con un visto procuratole dall'uomo d'affari Paolo Zampolli.

L'incontro con Donald Trump

Nel settembre del 1998 incontra, in occasione di un party organizzato per la Settimana della Moda di New York, Donald Trump, al tempo ancora sposato, anche se separato, con Marla Maples. Trump è presente a quel party con un'altra donna, Celina Midelfart. In un primo momento Melania si rifiuta di dargli il proprio numero di telefono.

Poco dopo i due iniziano comunque a frequentarsi, anche se la slovena decide di interrompere la relazione in breve tempo. Nel giro di qualche mese, però, Melania torna sui propri passi. La storia tra i due sale alla ribalta internazionale nel 1999, in seguito a un'intervista rilasciata al "The Howard Stern Show".

Apparsa sulle copertine di "Harper's Bazaar" in Bulgaria, di "Ocean Drive", di "In Style Weddings", di "Avenue", di "New York Magazine", di "Allure" e di "Vogue", nel 2000 Melania viene ritratta in bikini da "Sports Illustrated Swimsuit Issue".

Gli anni 2000

Nel 2004 Donald Trump e Melania si fidanzano ufficialmente. Si sposano il 22 gennaio 2005 alla Chiesa Episcopale di Bethesda-by-the-Sea, nei pressi di Palm Beach, in Florida. La cerimonia è seguita da un ricevimento organizzato nella tenuta di Trump a Mar-a-Lago. All'evento partecipano celebrità come Simon Cowell, Matt Lauer, Kelly Ripa, Heidi Klum, Rudy Giuliani, Shaquille O' Neal, Katie Couric, Conrad Black, Star Jones, Barbara Walters e P. Diddy.

Non solo: tra i presenti c'è anche l'ex presidente americano Bill Clinton insieme con sua moglie Hillary Clinton (che Donald Trump sfiderà alla presidenza USA nel 2016), all'epoca senatrice. Nel mese di maggio dello stesso anno Melania viene intervistata, a quattro mesi di distanza dal matrimonio, insieme con il marito al "Larry King Live".

Più tardi è presente in alcune puntate di "The View" come co-conduttrice, al fianco di Barbara Walters. Prende parte anche a una pubblicità per l'assicurazione Aflac in cui scambia la personalità con un'anatra doppiata da Gilbert Gottfried, in un esperimento quasi frankensteiniano.

Nel mese di marzo del 2006 Melania Trump diventa mamma dando alla luce Barron William Trump. Il primo nome è scelto dal marito, il secondo da lei.

Melania Trump negli anni 2010

Nel 2010 lancia Melania Timepieces & Jewelry, la sua prima collezione di orologi, che viene venduta sul canale televisivo QVC. Tre anni più tardi propone Melania Caviar Complexe C6, una linea di creme per la pelle pubblicizzata su "The View" e a "The Celebrity Apprentice".

Tali iniziative commerciali, tuttavia, devono fare i conti con alcuni problemi di distribuzione. Nel 2013, infatti, Melania Trump vince una causa giudiziaria con un fornitore di Indianapolis dopo avergli fatto causa per cinquanta milioni di dollari in seguito a un contratto di marketing non onorato.

A partire dal 2015, in seguito alla decisione di Donald Trump di candidarsi alle elezioni presidenziali americane in programma l'anno successivo, Melania Trump è sempre più presente sui media. A novembre, intervistata a proposito del suo stato d'animo in relazione alla campagna presidenziale del marito, specifica di averlo incoraggiato perché consapevole di quello che egli potrebbe fare per gli Stati Uniti.

Verso la Casa Bianca

Da luglio del 2016, il sito Internet di Melania Trump reindirizza a Trump.com. Su Twitter l'ex modella spiega tale decisione sostenendo che il sito non era aggiornato e non rifletteva più i suoi interessi personali e i suoi affari del momento. Nello stesso periodo, sui mezzi di informazione emerge la notizia che sul sito era stato falsamente affermato per più di dieci anni che Melania avesse conseguito all'Università di Lubiana una laurea in architettura e design, cosa non vera.

Il 18 luglio Melania tiene un discorso in occasione della prima giornata della Convention Nazionale Repubblicana. Le parole della Trump, però, suscitano polemiche perché molti passaggi sono pressoché identici a quelli pronunciati dalla First Lady in carica, Michelle Obama, in un discorso tenuto alla Convention Nazionale Democratica del 2008. Richiesta di un parere in proposito, Melania sostiene di aver scritto il discorso senza aiuti.

Pochi giorni più tardi è Meredith McIver, membro dello staff di Donald Trump, ad assumersi la responsabilità di quell'inconveniente.

Donald Trump viene eletto 45° Presidente degli Stati Uniti. Melania diventa così ufficialmente First Lady, ruolo che assume a partire dal 20 gennaio del 2017. E' la seconda donna nata all'estero a ricoprire tale posizione dopo Louisa Adams, moglie britannica di John Quincy Adams, presidente tra il 1825 e il 1829. Una curiosità: con i suoi 180 centimetri Melania Trump è la First Lady americana più alta di sempre.