Biografia

Cecilia Capriotti nasce il 27 febbraio del 1976 ad Ascoli Piceno, nelle Marche. Nel 2000, all'età di ventiquattro anni, esordisce nel mondo dello spettacolo prendendo parte a "Miss Italia". Il concorso di bellezza la vede tra le protagoniste, dal momento che Cecilia si classifica in quarta posizione. È in quell'occasione che viene notata dal talent scout Lele Mora, che decide di metterla sotto contratto.

Così, nella stagione tv 2004/2005 Cecilia Capriotti è in televisione come valletta nel programma di Raidue "Dribbling". La stagione seguente è una delle inviate de "La vita in diretta", in onda tutti i pomeriggi feriali su Raiuno.

Successivamente appare al fianco di Gene Gnocchi nello show di seconda serata "La grande notte", trasmesso da Raidue.

Le seconda metà degli anni 2000

Nel 2008 esordisce al cinema, recitando nella commedia di Vincenzo Salemme "No problem", al fianco di Giorgio Panariello e Sergio Rubini.

Nel frattempo Cecilia Capriotti viene iscritta dal magistrato Henry John Woodcock nel registro degli indagati nel contesto dell'inchiesta denominata Vallettopoli, con l'accusa di estorsione nei confronti dell'ex calciatore Francesco Coco. In breve però viene scagionata da tutte le accuse.

Dopo essere stata scelta per posare per la copertina di "Max" e aver fatto parte del cast della sitcom "Piloti", accanto a Max Tortora e a Enrico Bertolino, nel 2010 Cecilia è una delle concorrenti di "Ballando con le stelle", su Raiuno, dove fa coppia con Samuel Peron.

Cecilia Capriotti negli anni 2010

Nell'autunno del 2011 viene scelta come protagonista del calendario 2012 della rivista "For Men". L'anno successivo appare nel film di Woody Allen "To Rome with Love" e nella commedia di Alessandro Capone "E io non pago - L'Italia dei furbetti".

Dopo essere stata protagonista della sitcom di Italia 2 "S.P.A.", nel 2013 esordisce a teatro recitando nella commedia "Uomini sull'orlo di una crisi di nervi". Poco dopo è tra i concorrenti di "Jump! Stasera mi tuffo", reality show trasmesso da Canale 5.

Nel 2014 viene diretta di nuovo da Alessandro Capone nella miniserie "I segreti di Borgo Larici", in onda su Canale 5. Il 16 ottobre del 2016, a quarant'anni, diventa mamma per la prima volta, dando alla luce a Milano, Maria Isabelle. Il padre della bimba è il suo compagno Gianluca Mobilia, imprenditore nel campo dell'organizzazione di eventi e serate mondane.

Ha un account Instagram dove è possibile seguirla. Nel gennaio del 2018 Cecilia Capriotti è una delle concorrenti del reality show di Canale 5 "L'Isola dei Famosi", insieme - tra gli altri - alla fashion blogger Chiara Nasti, all'ex protagonista di "Uomini e Donne" Francesco Monte e all'attore Nino Formicola. Avrebbe dovuto parteciparvi già nel 2016, ma rinunciò prima della partenza quando scoprì di essere incinta.

Alla fine del 2020 Cecilia Capriotti è di nuovo in un reality: entra come nuova concorrente del Grande Fratello VIP 5.