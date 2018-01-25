Cecilia Capriotti
Biografia
Cecilia Capriotti nasce il 27 febbraio del 1976 ad Ascoli Piceno, nelle Marche. Nel 2000, all'età di ventiquattro anni, esordisce nel mondo dello spettacolo prendendo parte a "Miss Italia". Il concorso di bellezza la vede tra le protagoniste, dal momento che Cecilia si classifica in quarta posizione. È in quell'occasione che viene notata dal talent scout Lele Mora, che decide di metterla sotto contratto.
Così, nella stagione tv 2004/2005 Cecilia Capriotti è in televisione come valletta nel programma di Raidue "Dribbling". La stagione seguente è una delle inviate de "La vita in diretta", in onda tutti i pomeriggi feriali su Raiuno.
Successivamente appare al fianco di Gene Gnocchi nello show di seconda serata "La grande notte", trasmesso da Raidue.
Le seconda metà degli anni 2000
Nel 2008 esordisce al cinema, recitando nella commedia di Vincenzo Salemme "No problem", al fianco di Giorgio Panariello e Sergio Rubini.
Nel frattempo Cecilia Capriotti viene iscritta dal magistrato Henry John Woodcock nel registro degli indagati nel contesto dell'inchiesta denominata Vallettopoli, con l'accusa di estorsione nei confronti dell'ex calciatore Francesco Coco. In breve però viene scagionata da tutte le accuse.
Dopo essere stata scelta per posare per la copertina di "Max" e aver fatto parte del cast della sitcom "Piloti", accanto a Max Tortora e a Enrico Bertolino, nel 2010 Cecilia è una delle concorrenti di "Ballando con le stelle", su Raiuno, dove fa coppia con Samuel Peron.
Cecilia Capriotti negli anni 2010
Nell'autunno del 2011 viene scelta come protagonista del calendario 2012 della rivista "For Men". L'anno successivo appare nel film di Woody Allen "To Rome with Love" e nella commedia di Alessandro Capone "E io non pago - L'Italia dei furbetti".
Dopo essere stata protagonista della sitcom di Italia 2 "S.P.A.", nel 2013 esordisce a teatro recitando nella commedia "Uomini sull'orlo di una crisi di nervi". Poco dopo è tra i concorrenti di "Jump! Stasera mi tuffo", reality show trasmesso da Canale 5.
Nel 2014 viene diretta di nuovo da Alessandro Capone nella miniserie "I segreti di Borgo Larici", in onda su Canale 5. Il 16 ottobre del 2016, a quarant'anni, diventa mamma per la prima volta, dando alla luce a Milano, Maria Isabelle. Il padre della bimba è il suo compagno Gianluca Mobilia, imprenditore nel campo dell'organizzazione di eventi e serate mondane.
Mi appaga aspettare il mio compagno a casa, cucinare e andare al cinema: la vera rivoluzione è la normalità.
Ha un account Instagram dove è possibile seguirla. Nel gennaio del 2018 Cecilia Capriotti è una delle concorrenti del reality show di Canale 5 "L'Isola dei Famosi", insieme - tra gli altri - alla fashion blogger Chiara Nasti, all'ex protagonista di "Uomini e Donne" Francesco Monte e all'attore Nino Formicola. Avrebbe dovuto parteciparvi già nel 2016, ma rinunciò prima della partenza quando scoprì di essere incinta.
Alla fine del 2020 Cecilia Capriotti è di nuovo in un reality: entra come nuova concorrente del Grande Fratello VIP 5.
Frasi di Cecilia Capriotti
Quando si è innamorati diventa piacevole anche sacrificare qualcosa, altrimenti non è amore vero.
Cambiare non è giusto, in quanto un uomo si innamora di te per come sei. Una persona può imporsi comportamenti che non gli appartengono solo fino ad un certo punto. Alla fine esce fuori la sua indole. Però andare incontro l’uno all’altro, smussare lati caratteriali per il proprio uomo va bene.
Non sono più io. Piango per ogni cosa. Diventi mamma e sviluppi una sensibilità assurda. Tua figlia è l’amore assoluto, te ne accorgi dal primo istante in cui la prendi in braccio. Maria Isabelle è nata nella ‘mia’ età giusta. Ora non mi manca nulla. Mi sono già divertita e non sento la privazione della libertà. Non voglio nemmeno la tata. Me la voglio godere, la mia bambina.
[Giugno 2017]
All'inizio, anche se mi sono sempre vista come mamma, avevo paura di non essere pronta. Ma poi è stato naturale spostare ogni attenzione da me a mia figlia.
[Settembre 2016]
Per la famiglia sarei disposta a tutto perché per me è la cosa più importante. Sono abbastanza vanitosa, ma rinuncerei a creme, vestiti e scarpe.
Da piccola avevo un criceto, ma gli animali in generale mi sono sempre piaciuti molto. Poi qualche anno fa mia sorella prese due Collie e io mi sono letteralmente innamorata. Però volevo un cucciolo che fosse solo mio e che potessi portarmi sempre dietro, sia in vacanza che sul lavoro. Alla fine mi sono decisa e ho preso Sharon, un Chihuahua.
L’anno scorso chiesi consiglio per portare mia madre in vacanza e mi consigliarono Panarea. Due mie amiche mi dissero che lì c’era l’uomo giusto per me. E’ passato quasi un anno e ora io e Gianluca Mobilia conviviamo.
[Chi, aprile 2014]
Ha avuto il mio cuore con una lettera, un mazzo di rose, tanta semplicità e amore. Eravamo tutti e due diffidenti e io venivo da una convivenza, con Andrea Perone. Mi fu recapitato un mazzo di rose con un biglietto, che era una lettera scritta con carta curata e ricercata, scritta a mano. Mentre divoravo le parole, il mio cuore batteva forte: Gianluca in quelle righe mi ha chiesto di andare a vivere con lui. Io non ci ho pensato due volte: ho lasciato Roma e mi sono trasferita a Milano.
[Chi, aprile 2014]
Mi appaga aspettare il mio compagno a casa, cucinare e andare al cinema: la vera rivoluzione è la normalità.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Cecilia Capriotti
Foto e immagini di Cecilia Capriotti
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Cecilia Capriotti. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Cecilia Capriotti.
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Lele Mora Gene Gnocchi Vincenzo Salemme Giorgio Panariello Henry John Woodcock Enrico Bertolino Samuel Peron Woody Allen Chiara Nasti Francesco Monte Nino Formicola Grande Fratello VIP 5 L'Isola dei Famosi 2018 Cinema TV