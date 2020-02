E' anche presidente della Foundation for Italian Art and Culture di New York, e fa parte del consiglio della Italian Academy della Columbia University di New York.

Volto noto del teleschermo, Alain Elkann ha condotto anche trasmissioni televisive come per esempio, per molti anni, Bookstore su La7. E' stato anche presidente del Museo Egizio di Torino, della Fondazione Città Italia e del comitato scientifico di Palazzo Te a Mantova.

