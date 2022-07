Biografia • Lo sguardo che catturava le rockstar

E' stato uno tra i fotografi più famosi del Novecento, uno tra gli artisti per immagini più amati e richiesti. Il fotografo Herb Ritts ha saputo trasformare le stelle in icone. David Bowie, U2, Cher, Bruce Springsteen, Prince, Madonna... sono solo alcune tra le più grandi star del mondo catturate dal suo sguardo.

Herb Ritts, fotografo

Herbert Ritts Jr. nasce il 13 agosto 1952 a Los Angeles, in California. La sua carriera iniziata alla fine degli anni Settanta quando comincia a lavorare nel mondo della moda e dello spettacolo. Cresce in una villa in stile hollywoodiano dove ha come vicino Steve McQueen. Il tenore di vita è alto grazie alla professione della madre, celebre arredatrice.

Ad ogni modo il successo di Herb Ritts è decretato dalla musica. Col tempo acquisisce la reputazione di maestro d'arte e fotografia commerciale. Produce ritratti e fotografie di moda editoriale per Vogue, Vanity Fair, Interview e Rolling Stone. Crea campagne pubblicitarie di grande successo per Calvin Klein, Chanel, Donna Karan, Gap, Gianfranco Ferré, Gianni Versace, Giorgio Armani, Levi's, Pirelli, Polo Ralph Lauren e Valentino.

Dal 1988 Herb Ritts dirige diversi video musicali e spot pubblicitari, alcuni dei quali vengono considerati molto influenti e ricevono diversi riconoscimenti.

Herb Ritts fotografato da Richard Gere

L'arte di Ritts diviene oggetto di mostre a livello mondiale. Le sue opere sono contenute in importanti collezioni pubbliche e private.

Lo stile di Herb Ritts

La sua fotografia è caratterizzata da linee pulite e forme forti. Con i suoi lavori è riuscito nel tempo a cogliere e a rendere delle vere icone per i fan, diverse star. Ciò grazie alla sua semplicità nel fotografare: Ritts è riuscito a cogliere lo spirito e la personalità di Madonna, Michael Jackson, Prince, Cher e tantissimi altri artisti. La celebrità di numerosi artisti ha beneficiato di fatto dell'immagine fornita dall'arte fotografica di Herb Ritts.

Ritts amava soprattutto il bianco e nero. Preferibilmente utilizzava nelle sue opere la luce naturale. Il suo stile si ispirava soprattutto alla bellezza classica ma al contempo glamour.

Era ovunque: i suoi scatti sono comparsi in campagne pubblicitarie, servizi editoriali, video. Rolling Stone, il più famoso magazine di musica, conta oltre 45 copertine con scatti di Ritts.

Faceva un uso strategico di luci e ombre che servivano ad esaltare le curve e la plasticità del corpo. Grazie a lui l'estetica maschile si libera dai canoni virili degli anni precedenti, per essere ritratti con erotismo e ambiguità. La sua attenzione si concentrava appunto sul corpo.

Scatti che raccontano un'epoca

Gli scatti patinati di Ritts sono carichi di sensualità ed eleganti: hanno realmente contribuito a creare e definire lo stile glamour degli anni Ottanta e Novanta. La sua arte si ispirava alla perfezione della scultura classica greca (come ad esempio la Venere di Milo); Ritts cercava di enfatizzare la bellezza e le forme dei corpi nei suoi capolavori, trasformando le star in simboli di un'epoca.

Il primo scatto celebre

Il primo famoso scatto di Herb Ritts risale al 1978: si tratta di una gita nel deserto con il suo amico Richard Gere, allora attore poco conosciuto. La foto ritrae l'attore in una posa molto hot nel corso di una sosta in una stazione di servizio.

Richard Gere nella famosa foto di Herb Ritts del 1978

La sosta fu obbligata a causa di una foratura della fiammante decappottabile di Ritts. Da qui l'utilizzo delle sue fotografie per promuovere il film "American Gigolò". Il fotografo statunitense grazie a questi scatti entrò in fretta nell'olimpo dei grandi fotografi internazionali.

Altre foto celebri di Herb Ritts

Ritts è stato fotografo di scena in due film iconici degli anni Ottanta: "Flashdance" (1983) e "Cercasi Susan disperatamente" (1985). Con Madonna firma la regia del videoclip "Cherish" e la copertina del suo disco "True Blue" (1986); proprio in questa foto, l'artista dello scatto Ritts, conferma il suo stile fatto di quell'equilibrio di eleganza e naturalezza che gli appartengono.

Madonna fotografata da Herb Ritts: lo scatto è stato usato per la copertina del disco "True Blue"

Tra le grandi case di moda clienti del fotografo americano, vi sono Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, per le quali realizza importanti campagne editoriali.

La sua eletta macchina fotografica è stata la Mamiya RZ67, la reflex medio formato per eccellenza della fotografia di moda tra gli anni Ottanta e Novanta: si tratta di una fotocamera molto robusta e imponente, ma di grande versatilità e con un parco ottiche ottimo. Ritts prediligeva il 100 e il 150mm.

La sua grafica è quasi surrealista. Per due volte la Pirelli gli commissiona il suo prestigiosissimo calendario: nel 1993 e nel 1998.

Herb Ritts si spegne nella sua Los Angeles quando è al culmine della carriera, a soli 50 anni, il 26 dicembre 2012. Le cause della morte sono legate a complicazioni derivate da una polmonite; si presume che la malattia fosse una conseguenza dell'AIDS - aveva contratto il virus dell'HIV all'inizio del 1989. Ad assisterlo fino all'ultimo ci sono stati il suo compagno e socio d'affari, Erik Hyman, la madre Shirley e la sorella Christy. Il nome di Herb Ritts rimane nella leggenda dell'arte della fotografia, proprio come una delle sue celebre ed immortali rockstar.