David Parenzo
Biografia
David Parenzo, giornalista, conduttore radiofonico e televisivo, nasce a Padova il 14 febbraio 1976. Discendente del famoso senatore garibaldino Cesare Parenzo, è figlio dell’avvocato Gianni Parenzo e di Michela Caracciolo. L’origine della sua famiglia è però più antica perché risale ad una famiglia di stampatori ebraici istriani della città di Parenzo (da qui il cognome).
David Parenzo: chi è?
Gli studi e la presa di coscienza del futuro
David frequenta il Liceo Classico "Concetto Marchesi" a Padova; dopo aver conseguito la maturità classica decide di intraprendere gli studi universitari di Giurisprudenza sulle orme del padre. Questa strada però non lo convince e non risulta essere per lui fonte di ispirazione per il futuro; per questo motivo abbandona gli studi e insegue la sua vera vocazione, quella del giornalismo.
Carriera giornalistica, televisiva e radiofonica di David Parenzo
Inizia la sua carriera da giornalista apportando molti contributi a svariate testate giornalistiche come Il Mattino di Padova, Il Foglio di Giuliano Ferrara ed il quotidiano Liberazione di Sandro Curzi, per cui tiene una rubrica intitolata Hamburger & Polenta: storie dal mitico nordest.
Questa propensione naturale al giornalismo proietta David Parenzo con un certo impeto nel mondo delle news: David "battezza" definitivamente la sua "fede" a questo mestiere iscrivendosi all’ordine dei giornalisti nel marzo 2005.
La sua notorietà non si ferma alle lettere digitate per la carta stampata: nel 1998 infatti (all’età di 22 anni) fa la sua prima apparizione sul piccolo schermo con il programma Tutto quello che avreste voluto sapere sul Festival ma non avete mai osato chiedere, in onda su Odeon TV.
Da questo esordio in poi la sua presenza in televisione non si arresta; a David Parenzo viene assegnata per un biennio la conduzione del programma Prima Pagina, trasmesso su Telenuovo. Approda poi con una serie di programmi strutturati con dibattiti a carattere economico-politico sul canale Telelombardia: tra questi Orario Continuato, Prima Serata, Iceberg, Giudicate voi.
La sua collaborazione televisiva non si arresta e nel 2007 inizia la cooperazione con il canale La7 che mantiene per sei anni consecutivi.
Il suo contributo come commentatore nei vari programmi trasmessi, in particolare il talkshow politico In Onda, è prettamente di approfondimento di attualità e politica. Parenzo riveste inoltre con costanza il ruolo di opinionista per il programma Omnibus, in onda la mattina.
Nel 2009 la sua presenza attiva nel mondo del giornalismo politico, gli fa ottenere la redazione del nuovo quotidiano nazionale Il Clandestino; questa esperienza purtroppo non ha un lungo seguito in quanto solo due mesi dopo David rinuncia all’incarico e il giornale chiude quasi nell’immediato.
David Parenzo negli anni 2010
Poco dopo, nel 2010 inizia la sua esperienza sull'emittente televisiva 7 Gold con il programma Titanic Italia di cui è autore e conduttore, sull’onda dei precedenti programmi di commento e news economico-politiche.
Sempre nello stesso anno intraprende la carriera radiofonica partecipando al programma satirico La Zanzara con la collaborazione di Giuseppe Cruciani, in onda su Radio24 dal lunedì al venerdì. È proprio grazie alla Zanzara che David acquista quel tipo di fama che più lo rappresenta.
Per questo inusuale programma infatti riceve un premio di riconoscimento (il così detto Premiolino) accompagnato da parole dall'impatto emotivo molto forte e significativo:
Alla coppia di conduttori de La Zanzara, la trasmissione corsara di Radio 24. Beffardi, spregiudicati, irriverenti e politicamente scorretti, muovendosi al confine tra informazione, satira e sberleffo hanno creato un nuovo linguaggio radiofonico e una rubrica di successo.
Nel 2013, durante il periodo delle elezioni politiche, conduce svariati servizi intitolati Tutti a casa: la politica fatta dai ragazzi, per la rete televisiva MTV. Sempre nel 2013 approda alla Rai con La guerra dei mondi, in onda in prima serata per 4 venerdì consecutivi; poi con il programma Radio Belva al fianco del già conosciuto collega Giuseppe Cruciani e che ha lo scopo di proporre sul piccolo schermo il programma radiofonico La Zanzara - cercando di riproporre l'intesa vincente di pochi anni prima.
Purtroppo nessuno dei due programmi Rai ottiene sufficienti ascolti; così vengono sospesi e non riproposti per la stagione successiva.
Nel 2014, durante le elezioni europee, David Parenzo dirige una miniserie di 10 puntate (ciascuna di 7 minuti) per il sito del Corriere della Sera, intitolata Grazie Europa, in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo. Sempre nello stesso anno diventa parte integrante del progetto LIVEonTIM per cui effettua interviste con illustri ed importanti personaggi appartenenti al mondo politico e culturale.
La seconda metà degli anni 2010 e gli anni 2020
Fino al 2015 partecipa come giornalista ed inviato alla redazione del programma Matrix in onda su Canale 5. Sempre nel 2015 collabora nuovamente con Il Corriere della Sera producendo dei lungometraggi intitolati Alter Ego: in ogni puntata si affianca ad un personaggio popolare per un giorno intero e documenta per filo e per segno la sua giornata sia lavorativa che extra lavorativa.
Nello stesso anno viene richiesta la sua partecipazione su La7 al fianco di Tommaso Labate e l’anno successivo gli viene affidata la conduzione di Fuori Onda in prima serata. Dopo un breve intermezzo col programma L’aria d’estate, viene confermato nuovamente nel programma In Onda al fianco di Luca Telese.
Nel 2021 conduce in tv in coppia con la collega Concita De Gregorio, l'edizione estiva di In onda su LA7. Gli ascolti positivi fanno allungare la programmazione, che continua poi anche durante la stagione invernale.
Libri di David Parenzo
Oltre ai sopra citati interventi televisivi, giornalistici e radiofonici David Parenzo scrive numerosi libri inerenti la politica e l'attualità, anche collaborando con altri autori famosi.
Tra questi citiamo "Romanzo Padano. Da Bossi a Bossi. Storia della Lega" al fianco di Davide Romano (2008); "Bancarotta, se conosci puoi scegliere" (2009); "L’Europa si è rotta", al fianco di Eugenio Benetazzo e Fabio D’Ambrosio (2010); "Cattivissimi noi" al fianco del collega della Zanzara Giuseppe Cruciani (2013); "I falsari. Come l'Unione europea è diventata il nemico perfetto per la politica italiana" (2019).
Vita privata
David Parenzo vive a Roma ed è sposato con la giornalista Nathania Zevi, nipote di Tullia Zevi. La coppia ha tre figli, Margherita, Nathan e Gabriele, nati rispettivamente nel 2013, nel 2016 e nel 2018.
Frasi di David Parenzo
Vorrei unire il mio rigore giornalistico a uno stile pop e riuscire a divulgare messaggi seri. Temi complessi e linguaggio semplice, quello che dovrebbe fare un giornalista.
Ho grande ammirazione per chi è in politica e fino al primo anno di università l'ho fatta con divertimento. Poi ho smesso per il giornalismo. Ho le mie idee, però preferisco questo mestiere, raccontare, segnalare le contraddizioni.
Fatevi un'idea, discutiamone, litighiamo anche, ma poi ognuno prenda le decisioni essendo informato.
Dove lavoro, nella strada davanti, ci sono sempre tre ragazzi eritrei, spesso ubriachi che mangiano ai bordi della strada. Sono tre, non cinquantamila. Ogni tanto la polizia li controlla, delle persone gli portano da mangiare. Poi c'è l'Italia di Mario Giordano che gli farebbe una foto dicendo che ci stanno invadendo. Io non sono buonista per niente, non gli do sempre un euro. Danno fastidio anche a me, ma sono tre persone, si potrebbero gestire. La comunicazione dei sovranisti se non la condividi ti attacca con queste etichette: buonista, radical chic e vivi in un luogo in cui non ci sono stranieri. Ma non è vero, io prendo la metropolitana, i treni, giro per le città italiane ogni giorno. Esisterà sempre la marginalità, in tutte le società, però bisogna governare i fenomeni. Invece questi ne parlano facendosi una foto su Instagram mentre mangiano una pizza.
L'Europa viene attaccata per il suo eccessivo normativismo. È evidente che per creare un mercato unico sia necessario darsi delle regole standard. Prendiamo a esempio la questione delle quote latte: la Lega Nord cavalcò questo tema, ma la verità è il al contrario di quello che questi ci vennero a raccontare. Le quote nascevano per non creare surplus di produzione e quindi evitare una lotta commerciale tra Paesi. Invece per colpa di pochi agricoltori, sobillati dalla Lega dell'epoca, ci siamo trovati a dover pagare le multe di coloro che hanno beffato i propri concorrenti interni, cioè quelli che hanno rispettato le norme.
[Giuseppe Cruciani] Ormai cerca di far coincidere il personaggio della radio con quello della vita di tutti i giorni. Che è anche qualcosa di molto affascinante in lui. Quando dice che è stato in un bordello sono certo che ci è andato davvero. È un anarco-individualista.
Mi fa sorridere quello che scrive Vittorio Feltri. È un grande mestatore di luoghi comuni. Se ce n'è uno che circola stai pur sicuro che ne farà un titolo. È il più grande rilanciatore di stereotipi. Sotto questo punto di vista è un gigante. Infatti ne esiste solo uno al mondo.
[Salvini] Vive in costante necessità di essere sui giornali. I sovranisti vincono perché catalizzano l'attenzione e sono divisivi. Ma la lotta alla mafia si fa tutto l'anno. Magari evitando di minacciare Roberto Saviano di togliergli la scorta.
Il 25 aprile abbiamo fatto il pieno di messaggi contraddittori e idioti. Come quello di Giorgia Meloni che ha scritto: "Chi crede nella libertà e la democrazia si batte oggi contro l'oppressione di questa Unione Europea ostaggio dei burocrati e dei tecnocrati". Qui siamo alla follia. Lei viene da un partito le cui radici sono nel Movimento Sociale Italiano e se c'era un elemento che contraddistingueva i vecchi dirigenti, come Giorgio Almirante, era di essere figli del loro tempo. Che Almirante fosse un fascista lo sapevano tutti, eppure accettava il gioco democratico, quindi era normale che non festeggiasse il 25 aprile. Ma che i nipotini si rifacciano a quella storia e a quelle tradizioni li rende grotteschi. Che Meloni usi le elezioni europee per dire che serve meno Europa segna la doppia follia.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di David Parenzo
Foto e immagini di David Parenzo
Video David Parenzo
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con David Parenzo. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di David Parenzo.
