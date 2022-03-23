1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Alessandro De Angelis

Alessandro De Angelis

Alessandro De Angelis

Biografia

Volto noto al grande pubblico televisivo, in particolar modo agli spettatori affezionati del canale La7, Alessandro De Angelis è un giornalista e autore televisivo, che spesso compare come ospite dei programmi di punta dell'approfondimento politico italiano. Tra questi spiccano le maratone di culto condotte da Enrico Mentana. È vicedirettore di Huffington Post e compagno della senatrice Anna Maria Bernini. Scopriamo di più nella sua biografia, di seguito, approfondendo le tappe più importanti della vita privata e professionale di Alessandro De Angelis.

Alessandro De Angelis

Alessandro De Angelis: gli esordi professionali come giornalista

Alessandro De Angelis nasce a L'Aquila il 18 marzo 1976. Sin dalla sua infanzia trascorsa nel capoluogo abruzzese, il giovane Alessandro mostra una notevole passione per lo studio, in special modo per tutte le materie umanistiche. Inoltre è evidente a quanti lo conoscono che il ragazzo vanta un'inclinazione per la scrittura, particolarmente spiccata.

Concluse le scuole superiori sceglie di trasferirsi nella città di Bologna, dove frequenta la prestigiosa Università: la carriera accademica si rivela particolarmente profittevole e Alessandro si laurea con lode in Storia Contemporanea. Alessandro De Angelis viene presto notato dalle testate locali della città grazie allo stile particolare di scrittura che lo contraddistingue.

Inizia dunque a redarre articoli per Il Messaggero, giornale per il quale si occupa di curare una rubrica quotidiana.

Quella presso Il Messaggero è un'esperienza professionale che apre le porte al giovane giornalista, che nel 2007 approda al quotidiano Il Riformista, con cui inizia una collaborazione molto proficua. La testata di approfondimento politico, nata nel 2002 per volontà di Antonio Polito, può contare sulla penna del giornalista abruzzese fino alla chiusura, avvenuta nel 2012.

Alessandro De Angelis

Dalla carta stampata al piccolo schermo

Parallelamente alla propria attività giornalistica di stampo tradizionale, Alessandro De Angelis inizia ad avvicinarsi al mondo della televisione. Michele Santoro lo sceglie per il suo programma televisivo Servizio Pubblico: per questo contenitore politico De Angelis viene incaricato di curare la rubrica Nazareno Renzoni. A partire da quel momento, De Angelis non smette di subire il fascino della televisione, settore nel quale viene particolarmente apprezzato, in particolar modo da altri colleghi giornalisti stimati.

Non stupisce dunque la scelta di Lucia Annunziata di coinvolgere il giornalista all'interno del proprio pool di autori per il suo programma di attualità in onda su Rai3, Mezz'ora in più. Questa collaborazione particolarmente fruttuosa porta il giornalista a entrare in contatto anche con i reparti editoriali di La7, canale focalizzato sulla narrazione delle diverse vicende politiche in cui si trova il Bel Paese.

Lilli Gruber chiama spesso Alessandro De Angelis come ospite del proprio contenitore in prima serata, Otto e Mezzo. Lo stesso avviene su Piazzapulita, di Corrado Formigli, in onda ogni giovedì sera.

Forse i momenti più importanti collezionati da Alessandro De Angelis di fronte allo schermo, non in veste di autore, sono quelli delle famose Maratone Mentana, lunghi speciali di approfondimento che il direttore del TG La7 conduce con uno stile particolare.

Alessandro De Angelis

Alessandro De Angelis

In queste occasioni, anche il giornalista abruzzese riesce a distinguersi e a farsi apprezzare per un'oratoria fluente e punti di vista apprezzati dal pubblico.

Alessandro De Angelis, un autore versatile

Nonostante il legame sempre più stretto con il mondo della televisione, Alessandro De Angelis non abbandona la passione per il giornalismo in senso stretto, estendendola ai nuovi mezzi digitali. In virtù della collaborazione con Lucia Annunziata, De Angelis viene da lei chiamato a partecipare alla fondazione della versione italiano di Huffington Post.

Per la testata digitale assume la carica di vicedirettore, che a partire dal secondo semestre del 2017 diventa ad personam. Cura inoltre la stesura di alcuni libri, tra cui spicca il volume La volta buona, uscito nel 2014 per conto di Editori Riuniti. In questo libro, scritto con Mario Lavia, Angela Mauro ed Ettore Maria Colombo, Alessandro De Angelis racconta con un punto di vista decisamente originale, l'ascesa vertiginosa di Matteo Renzi da sindaco di Firenze a Palazzo Chigi.

Se questo è certamente il libro più famoso di De Angelis, non viene sottovalutata da critica e pubblico la sua precedente pubblicazione, I comunisti e il partito, all'interno della quale narra tutte le vicende più salienti che hanno caratterizzato il percorso, a volte accidentato, altre più lineare, del Partito Comunista Italiano nella propria storia.

Alessandro De Angelis con Anna Maria Bernini

Alessandro De Angelis con Anna Maria Bernini

Vita privata

L'autore e giornalista televisivo abruzzese è legato alla senatrice Anna Maria Bernini, di Forza Italia, ormai da molti anni, più precisamente dal divorzio di lei, avvenuto nel 2011. I due, pur partecipando a eventi pubblici, mantengono un basso profilo sulle loro vicende personali.

Vuoi ricevere aggiornamenti su Alessandro De Angelis ?

Inserisci la tua migliore e-mail

8 fotografie

Foto e immagini di Alessandro De Angelis

Foto di Alessandro De Angelis
Foto di Alessandro De Angelis
Foto di Alessandro De Angelis
Foto di Alessandro De Angelis
Foto di Alessandro De Angelis
Foto di Alessandro De Angelis
Foto di Alessandro De Angelis
Foto di Alessandro De Angelis

Video Alessandro De Angelis

Commenti

Scrivi un messaggio

Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Alessandro De Angelis. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Alessandro De Angelis.

Mercoledì 23 marzo 2022 13:22:33

Vergogna! Questo non è giornalismo! Quello vero è neutro, rispecchia i fatti!
Vergogna!
Ultimamente i poteri forti lasciano odori…

Da: Alessio
Venerdì 18 marzo 2022 17:15:25

Cercando di mettere in evidenza problemi che colpiscono tutti


Lei è la persona giusta a cui chiedere aiuto per segnalare a chi dovere le illegalità commesse dai garanti dello Stato. "AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SERGIO MATTARELLA" /-----/ Il sottoscritto Lo Cascio Salvatore nato il 01-11-1949 a Partinico (PA) e residente in Monte Porzio Catone (RM) Via Torricella, 06 dichiara: Denunciando queste illegalità ho messo a rischio la mia persona, la mia casa, la mia famiglia contro ogni genere di ritorsione. Nascondere/occultare/cestinare questa lettera/denuncia è reato di Alto Tradimento nei confronti dell'Italia, degli Italiani e della sua Costituzioe! Da semplice ed onesto cittadino ho sempre denunciato ogni genere di illegalità ai garanti di codesta Costituzione ma a quanto si può notare nessuno dei garanti fà il proprio dovere favorendo così chi ha commesso i reati. ART. 40 comma 2° Codice Penale. 1° in data 24-01-2012 ho denunciato il Comune di residenza per avermi tolto illegalmente la licenza di vendita di ciò che produco. Ho denunciato ACEA ATO 2 S. P. A. per avermi chiuso il servizio idrico totalmente illegalmente. 2° in data 24-09-2012 ho denunciato presso il tribunale di Velletri inquinamento falde acquifere al Presidente Giorgio Napolitano (ARCHIMOD 126130). 3° in data 02-11-2015 ho denunciato falso in Atto Pubblico nei confronti del G. I. P. di Velletri. 4° in data 16-02-2016 ho denunciato falso in Atto Pubblico al Prefetto Franco Gabrielli nei confronti del Presidente dell' I. N. P. S. Direzione Generale. 5° in data 19-09-2016 ho denunciato inquinamento delle falde acquifere a cui attingono tutti i cittadini romani al Sindaco di Roma Virginia Raggi e al Prefetto di Roma Paola Basilone. Quando i diritti dei cittadini vengono cancellati il vilipendio alla Costituzione e allo Stato Italiano non sono io a commetterlo ma tutti quei garanti che consentono e permettono agli illegali di gestire i poteri dello Stato. E' tempo che anche Lei Presidente Mattarella AGISCA! Controlli che i garanti di questa Costituzione facciano il loro dovere. Lei è il PRIMO Garante della Costituzione e se non agirà sarà il primo garante di tutte le illegalità. Ogni mia parola denuncia è documentabile. Con Onore Lo Cascio Salvatore. Monte Porzio Catone 15-03-2017.

Da: Lo Cascio Salvatore
Sabato 29 maggio 2021 07:59:55

Senza obiettività una trasmissione diventa insopportabile


Egr. Alessandro De Angelis
la seguo e la stimo da anni per la chiarezza e l'obiettività delle sue valutazioni politiche.
Ieri sera, come ospite della trasmissione 8 e mezzo sul tema DRAGHI e il nuovo "RECOVERY", ha veramente superato sé stesso.
La conduttrice Lilli Gruber ad un certo punto della trasmissione, sempre spalleggiata dal sorriso irritante e irridente del suo più stretto collaboratore, ha affrontato il tema della governance per rendere operativo il Recovery, ma Lei è riuscito con poche parole ed in modo inequivocabile a mettere in luce le reali differenze che sussistono tra i progetti di Conte2 e di Draghi, e a svelare la persistente intenzione di minare il governo Draghi, magnificando nel contempo, con sorprendete ed incredibile nostalgia le gesta del governo Conte2, mascherandone perfino abilmente gli errori.
Un cordiale saluto.

Da: Giancarlo Narduzzo

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Enrico Mentana Anna Maria Bernini Michele Santoro Lucia Annunziata LILLI Gruber Corrado Formigli Matteo Renzi Giornalisti TV

Alessandro De Angelis nelle opere letterarie

Amaurys Pérez

Amaurys Pérez

Pallanuotista cubano naturalizzato italiano
α 18 marzo 1976
Bobby Solo

Bobby Solo

Cantante italiano
α 18 marzo 1945
Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez

Modella e influencer argentina
α 18 marzo 1990
Christa Wolf

Christa Wolf

Scrittrice tedesca
α 18 marzo 1929
ω 1 dicembre 2011
Costante Girardengo

Costante Girardengo

Atleta italiano, ciclismo
α 18 marzo 1893
ω 9 febbraio 1978
Edgar Cayce

Edgar Cayce

Guaritore statunitense
α 18 marzo 1877
ω 3 gennaio 1945
Elisa Triani

Elisa Triani

Giornalista, ex showgirl italiana
α 18 marzo 1976
Francesco Boccia

Francesco Boccia

Politico italiano
α 18 marzo 1969
Galeazzo Ciano

Galeazzo Ciano

Politico e diplomatico italiano
α 18 marzo 1903
ω 11 gennaio 1944
Ivan Cattaneo

Ivan Cattaneo

Cantautore e artista italiano
α 18 marzo 1953
Luc Besson

Luc Besson

Regista francese
α 18 marzo 1959
Luisa Ferida

Luisa Ferida

Attrice italiana
α 18 marzo 1914
ω 30 aprile 1945
Massimo Giletti

Massimo Giletti

Conduttore tv italiano
α 18 marzo 1962
Rudolf Diesel

Rudolf Diesel

Inventore tedesco
α 18 marzo 1858
ω 30 settembre 1913
Stéphane Mallarmé

Stéphane Mallarmé

Poeta francese
α 18 marzo 1842
ω 9 settembre 1898
Walter Tobagi

Walter Tobagi

Giornalista italiano
α 18 marzo 1947
ω 28 maggio 1980
Ronaldo

Ronaldo

Calciatore brasiliano
α 18 settembre 1976
Fabri Fibra

Fabri Fibra

Cantante rap italiano
α 17 ottobre 1976
Alessandro Borghese

Alessandro Borghese

Chef italiano, conduttore TV
α 19 novembre 1976
Alexei Navalny

Alexei Navalny

Attivista e politico russo
α 4 giugno 1976
ω 16 febbraio 2024
Alfonso Bonafede

Alfonso Bonafede

Politico italiano
α 2 luglio 1976
Alicia Silverstone

Alicia Silverstone

Attrice statunitense
α 4 ottobre 1976
Amaurys Pérez

Amaurys Pérez

Pallanuotista cubano naturalizzato italiano
α 18 marzo 1976
Andriy Shevchenko

Andriy Shevchenko

Calciatore ucraino
α 29 settembre 1976
Annalisa Minetti

Annalisa Minetti

Cantante e atleta paralimpica italiana
α 27 dicembre 1976
Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch

Attore inglese
α 19 luglio 1976
Cecilia Capriotti

Cecilia Capriotti

Modella, showgirl e attrice italiana
α 27 febbraio 1976
Chester Bennington

Chester Bennington

Cantante statunitense, Linkin Park
α 20 marzo 1976
ω 20 luglio 2017
Cillian Murphy

Cillian Murphy

Attore irlandese
α 25 maggio 1976
Clarence Seedorf

Clarence Seedorf

Ex calciatore e allenatore olandese
α 1 aprile 1976
Colin Farrell

Colin Farrell

Attore irlandese
α 31 maggio 1976
Danilo Di Luca

Danilo Di Luca

Atleta italiano, ciclismo
α 2 gennaio 1976
David Parenzo

David Parenzo

Giornalista, conduttore tv e radiofonico italiano
α 14 febbraio 1976
Davide Casaleggio

Davide Casaleggio

Imprenditore italiano
α 14 gennaio 1976
Elenoire Casalegno

Elenoire Casalegno

Conduttrice tv, attrice ed ex modella italiana
α 28 maggio 1976
Eleonora Daniele

Eleonora Daniele

Giornalista e conduttrice tv italiana
α 20 agosto 1976
Elisa Triani

Elisa Triani

Giornalista, ex showgirl italiana
α 18 marzo 1976
Federico D'Incà

Federico D'Incà

Politico italiano
α 10 febbraio 1976
Francesca Schianchi

Francesca Schianchi

Giornalista italiana
α 17 dicembre 1976
Francesco Totti

Francesco Totti

Calciatore italiano
α 27 settembre 1976
Francesco Sarcina

Francesco Sarcina

Cantautore italiano
α 30 ottobre 1976
Grazia Tamburello

Grazia Tamburello

Scrittrice italiana
α 3 novembre 1976
Hoara Borselli

Hoara Borselli

Conduttrice televisiva italiana
α 9 giugno 1976
John Elkann

John Elkann

Manager italiano
α 1 aprile 1976
Luca Parmitano

Luca Parmitano

Astronauta italiano
α 27 settembre 1976
Marianna Aprile

Marianna Aprile

Giornalista italiana
α 3 maggio 1976
Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese

Attore e ballerino italiano
α 5 gennaio 1976
Maykel Fonts

Maykel Fonts

Ballerino cubano
α 10 ottobre 1976
Michael Ballack

Michael Ballack

Calciatore tedesco
α 26 settembre 1976
Nina Moric

Nina Moric

Modella, soubrette TV croata
α 22 luglio 1976
Paolo Meneguzzi

Paolo Meneguzzi

Cantautore italiano
α 6 dicembre 1976
Reese Witherspoon

Reese Witherspoon

Attrice statunitense
α 22 marzo 1976
Ryan Reynolds

Ryan Reynolds

Attore canadese
α 23 ottobre 1976
Serena Autieri

Serena Autieri

Attrice, cantante e conduttrice tv italiana
α 4 aprile 1976
Simone Inzaghi

Simone Inzaghi

Allenatore ed ex calciatore italiano
α 5 aprile 1976
Violante Placido

Violante Placido

Attrice italiana
α 1 maggio 1976

Chi l'ha detto?

Da ciascuno secondo le sue abilità, a ciascuno secondo le sue necessità.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail