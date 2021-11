Biografia

La transizione ecologica, uno dei pilastri del “Recovery Plan”, è stata affidata il 12 febbraio 2021 a Roberto Cingolani, scienziato di fama internazionale. Fisico, dotato di grandi capacità manageriali e di un talento spiccato come divulgatore scientifico, Roberto Cingolani nasce a Milano il 23 dicembre 1961. Cresce poi in Puglia, a Bari. Prima di questo, non ha mai ricoperto alcun ruolo in politica. Ripercorriamo di seguito nella sua biografia, le tappe fondamentali del suo curriculum e delle esperienze che l'hanno portato a un ruolo così importante.

Roberto Cingolani

Roberto Cingolani: gli studi

La scienza in generale e la fisica in particolare è di famiglia in casa Cingolani. Il padre Aldo era un professore universitario di Fisica, la sorella è docente ordinaria di Matematica a Bari, mentre il fratello insegna Biologia alla Jefferson University di Philadelphia. La moglie Nassia, di origini greche, è una fisica esperta e specializzata in Scienza dei Materiali.

Consegue una la laurea in Fisica presso l’Università degli Studi di Bari nel 1985. Dopo il corso di studi universitario ottiene il dottorato di ricerca all’Università “Normale” di Pisa nel 198. Prosegue poi le attività di ricerca e docenza all’estero (ricercatore in Germania, professore universitario a Tokyo).

Gli anni '90 e 2000

Dal 1992 al 2004 è tornato in Puglia per ricoprire il ruolo di professore ordinario presso l’Università del Salento, nonché dirigente del Laboratorio Nazionale di Nanotecnologie di Lecce.

Dal 2005 al 2019 ha diretto l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova. Poi è diventato Chief Technology Officer presso Leonardo SpA (ex Finmeccanica). E’ membro del Consiglio di amministrazione anche di Illycaffè.

Gli anni 2010

Durante gli anni 2010 pubblica tre libri:

Il mondo è piccolo come un'arancia. Una discussione semplice sulle nanotecnologie (2014)

Umani e umanoidi. Vivere con i robot (insieme a Giorgio Metta, 2015)

L'altra specie. Otto domande su noi e loro (2019)

Roberto Cingolani negli anni 2020

Nel mese di giugno 2020 Roberto Cingolani è stato chiamato per dare il suo contributo alla task-force di Vittorio Colao per impostare la ripartenza italiana post-Covid. La sua notevole esperienza maturata in diversi ambiti è ritenuta di fondamentale importanza per guidare un nuovo ministero, quale è appunto quello della Transizione ecologica, istituito nel 2021.

Nonostante la sua formazione e le competenze siano di tipo scientifico, Roberto Cingolani ama definirsi un umanista. Lo stesso fisico aveva dichiarato in un’intervista rilasciata a Forbes:

"Meglio una vita spesa nell’umiltà dello studio che nell’arroganza di diventare ricchi e forti".

Anche queste altre sue parole sono di buon auspicio, in un periodo storico dominato dall’incertezza sul futuro.

“Una società della conoscenza ha più probabilità di creare buone persone”.

Con la nascita del governo guidato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, il ministero affidato a Roberto Cingolani è in pratica quello dell’Ambiente (esistente in Italia fin dal 1986), cui è stato aggiunto dello Sviluppo Economico.

Curiosità

Roberto Cingolani ha tre figli. Uno è ingegnere chimico, il secondo sta per laurearsi in Chimica, il terzo invece frequenta la scuola media.