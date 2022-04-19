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Cillian Murphy

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Biografia

Cillian Murphy è un apprezzato attore irlandese. Nasce il 25 maggio 1976 a Douglas, nella contea di Cork, in Irlanda. È dotato di un talento versatile ed è noto sia al pubblico delle serie tv - in particolare per Peaky Blinders - sia al grande pubblico, per i film popolari a cui ha partecipato. Importante è il sodalizio professionale instaurato con il regista Christopher Nolan.

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Gli esordi di Cillian Murphy nel mondo del cinema

Cresce con la famiglia nel paese di Ballintemple, nella stessa contea del suo paese natale. Trascorre la sua infanzia assieme ai fratelli Arci e Páidi e alle sorelle Sile e Orla. L'ambiente in cui Cillian cresce è ricco di influenze che provengono da diverse culture: la madre è un'insegnante di origine scandinava, mentre il padre è americano e lavora come ispettore scolastico.

Da ragazzo inizia a interessarsi sempre più al mondo dello spettacolo. Muove i primi passi in ambito artistico dapprima nel mondo della musica, suonando il basso in un gruppo alt-rock locale; ben presto Cillian Murphy comincia a recitare sui palcoscenici teatrali.

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Anche grazie ai lineamenti particolari del suo volto ottiene qualche parte minore in pellicole cinematografiche. Il vero anno di svolta per lui è il 2002: il regista britannico Danny Boyle lo vuole fortemente per il ruolo di protagonista nel film horror "28 giorni dopo".

Come accade spesso per le pellicole di questo genere, a fronte di un budget molto risicato, il film ottiene un grandissimo successe. Accade così che improvvisamente Cillian Murphy possa giocarsi una carta importante con i direttori di casting.

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Cillian Murphy e i film di Hollywood

Il passo successivo è l'approdo a Hollywood. Qui si trova a prendere parte in diverse pellicole con ruoli poco rilevanti. Tra queste spiccano "La ragazza con l'orecchino di perla" e "Ritorno a Cold Mountain".

Murphy fa ben presto ritorno in terra natale per partecipare alla pellicola "Intermission", che lo vede recitare accanto a Colin Farrell.

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Nel 2005 inizia a ricevere il plauso della critica per il talento versatile dimostrato nel film "Breakfast on Pluto" (di Neil Jordan), in cui interpreta una persona transessuale. Nello stesso anno prende parte alla prima pellicola della trilogia di Christopher Nolan dedicata al personaggio DC creato da Bob Kane, "Batman Begins". Nonostante l'attore irlandese si fosse presentato per il ruolo dell'eroe eponimo, il regista gli propone un ruolo più nelle sue corde, ovvero quello dell'antagonista (Dott. Jonathan Crane / lo Spaventapasseri).

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Il carattere prolifico dell'anno 2005 non si ferma qui: è impegnato anche a fianco di Rachel McAdams nel thriller "Red Eye", per la regia del maestro Wes Craven – già creatore della saga di Scream.

Negli anni seguenti Cillian Murphy si dedica ad alcuni progetti particolari, scegliendo quelli che trattano temi a lui cari, come ad esempio "Il vento che accarezza l'erba" (2006, di Ken Loach), che esplora la storia della guerra civile irlandese.

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Gli anni 2010

La collaborazione con Nolan riprende due anni più tardi con Inception, una pellicola tra le più rappresentative della cinematografia del regista britannico.

Nello stesso periodo colleziona alcune parti minori in pellicole futuristiche.

La svolta per la carriera arriva nel 2013, parallelamente alla crescente importanza delle produzioni televisive, quando viene scelto per il ruolo di protagonista della serie Peaky Blinders. Grazie alla produzione della BBC, ambientata nel periodo immediatamente successivo alla prima guerra mondiale, Cillian Murphy diventa finalmente un nome conosciuto al grande pubblico.

Anche durante gli anni in cui è impegnato con Peaky Blinders viene spesso coinvolto in progetti cinematografici. Ecco che nel 2014 appare come co-protagonista nel film "Il volo del falco" (della regista peruviana Claudia Llosa, con Jennifer Connelly). Tre anni dopo presta il volto a un soldato in preda alla sindrome da stress post traumatico nella pellicola "Dunkirk"; in questo film acclamato dalla critica e pluripremiato, torna a essere diretto da Nolan.

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Gli anni 2020

Dopo aver preso parte al film "A Quiet Place II" nel 2020, per la regia di John Krasinski viene annunciato come protagonista di un attesissimo lavoro di Christopher Nolan: Cillian Murphy è Robert Oppenheimer, nel biografico "Oppenheimer" (2023). Nel 2024 vince l'Oscar come Miglior attore protagonista proprio per questo film.

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Vita privata e curiosità su Cillian Murphy

Dopo 8 anni di fidanzamento Cillian Murphy sposa nel 2004 l'artista Yvonne McGuinness. La coppia vive a Dublino. Dalla loro unione sono nati due figli: Malachy (2005) e Carrick (2007).

Dopo aver seguito a lungo una dieta vegetariana, per il suo ruolo in Peaky Blinders ha ripreso a consumare carne, anche se in maniera limitata poiché rimane particolarmente sensibile rispetto alle condizioni di numerosi allevamenti di animali.

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Cillian Murphy è grande amico di altri colleghi attori irlandesi; tra questi ci sono ad esempio Liam Neeson ed il coetaneo Colin Farrell.

Nel contesto professionale si sa che preferisce di gran lunga i progetti di produzione europea, cercando quando possibile di rimanere lontana dall'ambiente di Hollywood.

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