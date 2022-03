Biografia • Bellezza ...Electrizzante

Tara Leigh Patrick, al secolo, Carmen Electra (nome inventato e appioppato di sana pianta da uno dei suoi pigmalioni, ossia il sempre bizzoso Prince), è nata il 20 aprile 1972 a White Oak, Ohio. Ragazza sveglia e per niente timida, si accorge presto dell'esplosiva bellezza del suo corpo, uno strumento che non esiterà a sfruttare per fare carriera. Celebri, ad esempio, sono ormai diventati i suoi nudi per Playboy o le partecipazioni alla serie televisiva Bay Watch, un vero concentrato di bellezze al bagno.

Non esiste nulla di certo a questo proposito, ma si vocifera che abbia avuto il suo primo rapporto sessuale in un'età poco vicina all'adolescenza. Personaggio dunque estremamente libero e disinibito, da quando è entrata nell'età della ragione ha sempre cercato di far parte del mondo dello spettacolo, fino appunto al "battesimo" di Prince, che le ha donato il soprannome con cui è oggi conosciuta in tutto il mondo.

Ad ogni buon conto Carmen ci ha messo anche del suo, come si suol dire, sforzandosi di imparare ballo, recitazione e quant'altro possa servire ad un'artista completa. Già dall'età di nove anni si era applicata seriamente in questo intento, frequentando la prestigiosa School for Creative and Performing Arts. Ma fra le sue varie vocazioni, è soprattutto quella canora che sembra emergere: comincia dunque ad approfondire meglio questa disciplina, prendendo regolari lezioni di canto.

A quindici anni decide di trasferirsi a Minneapolis (la città di Prince!), per tentare la fortuna; intanto, sbarca il lunario come anonima modella per un atelier di moda e vive con la sorella in un non meglio specificato appartamentino in condivisione.

Quattro anni la bella Carmen approda nel magmatico universo di Los Angeles e qui avviene la trasformazione. Incontra Prince, all'epoca intento a girare il mondo con mega-show popolato di belle donne, molte delle quali lanciate proprio da lui, e oltre al nome, il genio di Minneapolis le cambia anche la vita. All'orizzonte comincia a prendere corpo quello che è sempre stato il suo sogno, quello di essere riconosciuta per strada, di non passare inosservata. Arriva perfino ad incidere un album, il cui non memorabile singolo (da cui fu tratto anche un videoclip), è "Go-Go Dancer".

Il successo continua tra musica e spettacoli, finché "Baywatch" non bussa alla sua porta e prende il posto di Pamela Anderson nel team di Mitch Buchannon (David Hasselhoff), nella fortunata serie televisiva.

Dopodiché Carmen diventa testimonial della Budweiser beer, per poi approdare al grande schermo con "Scary Movie", una pellicola demenziale a sfondo adolescenziale che si propone di fare il verso ai luoghi comuni dei film horror. Fra l'altro, in quel periodo Carmen si fidanza, e poi sposa il fortunato giocatore di basket Dennis Rodman. Una relazione che come tutte le relazioni glamour che si rispettino non è certo tranquilla e pacifica.

Anzi, arrestata di recente con il marito per rissa in un hotel, spesso i due hanno offerto uno spettacolo non proprio esaltante. Inevitabili poi le numerose dicerie su un possibile divorzio. A dispetto di tutto ciò, a quanto pare la coppia regge ancora bene agli assalti del tempo e dei pettegolezzi, facendosi ritratte in atteggiamenti amorevoli proprio come due colombe innamorate.

Prima di Rodman, Carmen era felicemente legata a Tommy Lee, il violento e tatuato batterista dei Motley Crue. Quello diventato famoso più che altro per la torrida relazione con Pamela Anderson, per intendersi, anche lei bagnina di Baywatch. Non si sa se fra le due scorra buon sangue.

Nel novembre 2003 Carmen Electra ha sposato il chitarrista Dave Navarro (Janes Addiction, Red Hot Chili Peppers). L'anno successivo l'abbiamo ammirata nel dissacrante "Starsky & Hutch" (con Ben Stiller e Owen Wilson).