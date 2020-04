Biografia • Venere nera

Naomi Campbell, nata a Londra il 22 maggio del 1970, è considerata una delle indossatrici più carismatiche e perfette che abbia mai calcato le passerelle della moda.

Ha cominciato la sua carriera molto presto, indirizzata dai genitori che l'hanno anche accompagnata, quand'era ancora una bambina, in numerosi set pubblicitari. In seguito, nell'agosto del 1988 è diventata la prima donna nera ad apparire sulla copertina dello storico "Vogue" edito in Francia, giornale specializzato che rappresenta il punto di arrivo per ogni modella degna di questo nome. Sempre per lo stesso giornale, è stata la prima donna nera a comparire anche nell'edizione britannica.

Innumerevoli le sue apparizioni in show e videoclip come ospite speciale. Un suo cameo, pochi fotogrammi di qualche secondo sono in grado di nobilitare un intero video musicale. D'altronde la Venere nera, così è stata ribattezzata, non ha mai nascosto la sua attrazione per lo show business e per tutto ciò che vi gira intorno, compresi naturalmente gli uomini. Si è parlato di suoi flirt con Joaquin Cortès e Puff Daddy, nonché con il poco romantico Mike Tyson, fino a che è finita nelle braccia di un noto "viveur" come Flavio Briatore, esempio supremo di manager con il gusto del divertimento.

Temperamento deciso, Naomi è diventata sempre di più l'indiscussa protagonista delle passerelle di moda, dei gossip più roventi e delle attenzioni dei paparazzi. Spirito ribelle e amante capricciosa, Naomi ha calcato le scene della moda lasciando il segno nel cuore di molti uomini. Si sussurra, oltre ai già citati, di De Niro, Eric Clapton, Alberto di Monaco, Kevin Spacey e altri ancora.

In America, al di fuori delle passerelle, ha fatto un'apparizione come ospite nel celebre "Cosby Show" ed è poi comparsa, diretta da Herb Ritts, in un armadio in un clip di Michael Jackson, oltre che in video di George Michael o nel film "Miami Rhapsody".

La Venera nera, dagli occhi color marrone scuro, è alta 177cm e le sue misure sono: 90, 60, 90.