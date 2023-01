Biografia • Sotto il segno di Joe

Joseph Francesco DeLores Eliot Pesci nasce a Newark il 9 febbraio 1943. Studia danza, recitazione e canto fin da piccolo, e a 10 anni è ospite di una trasmissione televisiva per ragazzi.

Abbandona presto la scuola per dedicarsi alla musica, sua vera passione, diventando il primo chitarrista dei "Joey Dee and the Starliters" nel 1961.

Il gruppo pubblica un album, ma l'insuccesso porta allo scioglimento della band.

Nel 1975 è in "Backstreet", film poliziesco che non riscuote molto successo.

Decide così di abbandonare il mondo dello spettacolo per lavorare in un ristorante italiano a New York.

La sua interpretazione in "Backstreet" colpisce però sia Robert De Niro che Martin Scorsese, che gli offre un ruolo in "Toro scatenato" (1980), come fratello di Jack La Motta (De Niro): la parte gli vale la nomination come attore non protagonista.

Nel 1981 è ancora a fianco di Robert De Niro nel film di Sergio Leone "C'era una volta in America" (1984), ma il vero successo di pubblico arriva con "Arma Letale 2" (1989), ruolo che rivela il suo talento comico. Interpreterà anche il terzo e quarto film della serie, sempre a fianco di Mel Gibson e Danny Glover. Nel 1990 Scorsese lo chiama per "Quei bravi ragazzi", ancora una volta con De Niro, in cui vince l'Oscar come attore non protagonista. Nello stesso anno è in "Mamma ho perso l'aereo" (con Macaulay Culkin), il cui successo lo consacra definitivamente nel mondo del cinema.

Gli anni '90 sono molto prolifici: nel 1991 è in "JFK - Un caso ancora aperto" (di Oliver Stone), nel 1992 nel seguito di "Mamma ho perso l'aereo", ed è anche protagonista di "Mio cugino Vincenzo", esilarante commedia che lo vede a fianco di Ralph Macchio (protagonista della serie Karate Kid). Nel 1993 è in "Bronx", con la regia dell'amico De Niro, che gli riserva un cammeo finale.

Nel 1995 si riunisce a Martin Scorsese e De Niro per "Casinò", che però non riscuote il successo sperato, dato che la critica americana lo scambia erroneamente per un sequel di "Quei bravi ragazzi": otterrà un po' più di fortuna in Europa.

Nel 1998 riprende la fortunata serie di "Arma Letale", giunta al quarto capitolo. Nello stesso anno la Sony pubblica un suo disco: "Vincent Laguardia Gambini Sings Just for You"; il nome è quello del suo personaggio in "Mio cugino Vincenzo". Il disco vede la partecipazione di Marisa Tomei che recitò con lui nel medesimo film e per cui vinse l'Oscar come miglior attrice protagonista.

Tra i suoi ultimi film ricordiamo "The Good Shepherd - L'ombra del potere" (2006, regia di

Robert De Niro, con Matt Damon, Robert De Niro, Angelina Jolie), e "Love Ranch" (2010).

