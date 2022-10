Biografia • Mistica visione

Stupenda californiana che rappresenta il sogno di ogni uomo, Rebecca Romijn Stamos è nata il 6 novembre 1972 a Berkeley, California. Un metro e ottanta, bionda, occhi blu, la modella è cresciuta in una famiglia hippie di origini olandesi che praticava il nudismo (anche in casa!).

Nel 1995 Rebecca si iscrive al primo anno di Chirurgia Cerebrale alla University of California at Santa Cruz; poco dopo viene notata da un talent scout e spedita a Parigi. Nella città francese muove i primi passi da modella comparendo sulla copertina di "Elle", ma in cuor suo ha sempre sostenuto di voler continuare a studiare. Prima o poi, c'è da giurarci, tornerà a mettere il suo prezioso naso sui libri di testo, anche perché, mosca bianca come poche ce ne sono, Rebecca Romijn Stamos è davvero una "bella con cervello".

Certo, stare lontani dallo show business con quel viso acqua e sapone svettante su un corpo atletico e provocante non è per niente facile. I soldi piovono a cascata e d'altronde la bionda olandese ha già bruciato la tradizionale trafila da modella (ha comunque sfilato per Dior, Victoria's Secret, Escada e Tommy Hilfiger) per passare alla tv e al cinema. È comparsa in un episodio del telefilm "Friends", mentre sul grande schermo l'abbiamo vista alle prese prima con lo sconclusionato "Austin Powers", poi nelle vesti della mutante 'Mistica' nel pirotecnico "X-men" (con Patrick Stewart e Hugh Jackman).

Le sue ultime fatiche cinematografiche sono "Femme Fatale" (2002, di Brian De Palma, con Antonio Banderas e Jean Reno) e "The Punisher" (2004, con John Travolta).

Su Internet Rebecca Romijn Stamos è sempre in testa nella classifica delle più ricercate e cliccate dai navigatori.

La sua foto sulla copertina di "Sports Illustrated" come testimonial della collezione di costumi sportivi è ormai entrata nella leggenda e l'ha consacrata al grande pubblico, che ora reclama sempre più servizi a lei dedicati.

Dopo le due copertine citate, la splendida Rebecca ne ha conquistate altre, tra cui quelle di "Esquire", "Marie Claire", "Glamour" e "GQ", mitico mensile americano per uomini (con Dennis Rodman che la abbraccia a quattro mani). "People" l'ha inserita tra le cinquanta donne più belle del mondo.