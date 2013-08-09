1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Giovanni Leone

Giovanni Leone

Giovanni Leone

Biografia Serena fiducia nel futuro

Giovanni Leone nasce a Napoli il 3 novembre 1908. Consegue una laurea in Giurisprudenza nel 1929 e una in Scienze politiche sociali l'anno seguente.

Diviene poi libero docente in "Diritto e procedura penale" e nel 1933 è incaricato dell'insegnamento della stessa materia presso l'Università di Camerino. Nel 1935 si classifica primo nella graduatoria del concorso per la cattedra di Diritto e Procedura Penale: insegnerà nelle Università di Messina, Bari, Napoli e Roma.

Leona è stato Presidente del Gruppo Italiano della "Association Internationale de Droit Penale" e componente del Comitato Direttivo Internazionale dell'Associazione. Partecipato alla Seconda guerra mondiale e gli verrà riconosciuto un encomio solenne.

Le istituzioni gli assegneranno anche una Medaglia d'oro al merito della cultura.

Avvocato penalista tra i più importanti d'Italia, Leona è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche, tradotte anche in diverese lingue straniere.

Si iscrive alla Democrazia Cristiana nel 1944 per venire eletto solo un anno dopo Segretario politico del Comitato napoletano. Viene eletto all'Assemblea Costituente della Dc nel 1946: partecipa attivamente alla elaborazione della Costituzione, in particolare come relatore del titolo concernente la Magistratura.

Viene eletto Deputato al Parlamento negli anni 1948, 1953, 1958 e 1963. Nel 1950 e nel 1953 è Vice Presidente della Camera dei Deputati, mentre nel 1955, 1958 e 1963 è Presidente della stessa.

Dal 21 giugno al 3 dicembre 1963 e dal 24 giugno all'11 dicembre 1968 è Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per "aver illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo scientifico e sociale" il 27 agosto 1967 viene nominato Senatore a vita da Giuseppe Saragat. Rappresenterà l'unico caso di un senatore a vita poi eletto presidente della Repubblica, fino al 2006, quando sarà eletto capo dello Stato Giorgio Napolitano.

Dopo una lunghissima ed interminabile serie di votazioni e grazie ai voti determinanti del Msi (Movimento Sociale Italiano), la vigilia di natale del 1971 viene eletto sesto Presidente della Repubblica Italiana (ventitreesimo scrutinio, con 518 voti su 1008). Presta giuramento il 29 dicembre successivo. Durante la sua presidenza nominerà cavaliere del lavoro Silvio Berlusconi. Tra i grandi fatti italiani che si trova ad affrontare c'è la tragedia di Aldo Moro. Il giorno prima dell'uccisione di Moro, Leone decide di concedere la grazia alla brigatista Paola Besuschio, nella speranza che serva a salvare la vita al leader democristiano prigioniero delle BR. Le polemiche che seguono questa vicenda portano il Pci per primo a chiedere formalmente le dimissioni di Leone. Si dimette il giorno 15 giugno 1978 con un messaggio al Popolo Italiano. Successore ad interim è Amintore Fanfani, prima dell'elezione di Sandro Pertini (9 luglio).

Come sentaore a vita si iscrive al gruppo misto e non a quello della Dc, probabilmente in polemica con il partito per il mancato appoggio nel momento delle dimissioni. Leone si ritira nella sua villa a Formello, vicino Roma, passando il resto della vita defilato dal mondo politico.

Sposato con Vittoria Michitto, padre di tre figli, Giovanni Leone muore a Roma il 9 novembre 2001.

Un altro intimo profilo biografico di Giovanni Leone

In una bella intervista al Corriere della Sera del 5 ottobre 2019, la moglie Vittoria racconta della vita e delle virtù di Giovanni Leone, sia dal punto di vista intimo famigliare, sia dal punto di vista di politico. Leggi l'intervista.

Vuoi ricevere aggiornamenti su Giovanni Leone ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Frasi di Giovanni Leone

4 fotografie

Foto e immagini di Giovanni Leone

Foto di Giovanni Leone
Foto di Giovanni Leone
Foto di Giovanni Leone
Foto di Giovanni Leone

Commenti

Scrivi un messaggio
Venerdì 9 agosto 2013 09:02:43

Il fù "GIOVANNI LEONE" PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, è stato trattato malissimo all'epoca dalla Politica Italiana, troppe crudeltà e calunnie nei suoi confronti, però mia Zio CAPORALE ANTONIO al suo servizio me lo diceva, arriverà la ragione!

Da: Giuseppe Elia

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Seconda Guerra Mondiale Giuseppe Saragat Giorgio Napolitano Repubblica Italiana Silvio Berlusconi Aldo Moro Sandro Pertini Presidenti della Repubblica Italiana Politica

Giovanni Leone nelle opere letterarie

Afef Jnifen

Afef Jnifen

Indossatrice e conduttrice tv tunisina
α 3 novembre 1963
Alberto Manzi

Alberto Manzi

Insegnante italiano
α 3 novembre 1924
ω 4 dicembre 1997
Amartya Sen

Amartya Sen

Economista indiano, premio Nobel
α 3 novembre 1933
Anna Wintour

Anna Wintour

Giornalista di moda inglese
α 3 novembre 1949
Aria Giovanni

Aria Giovanni

Pornostar e modella statunitense
α 3 novembre 1977
Benvenuto Cellini

Benvenuto Cellini

Artista orafo e scultore italiano
α 3 novembre 1500
ω 13 febbraio 1571
Charles Bronson

Charles Bronson

Attore statunitense
α 3 novembre 1921
ω 30 agosto 2003
Cristina Parodi

Cristina Parodi

Giornalista e conduttrice tv italiana
α 3 novembre 1964
Fred De Palma

Fred De Palma

Rapper italiano
α 3 novembre 1989
Grazia Tamburello

Grazia Tamburello

Scrittrice italiana
α 3 novembre 1976
Milly D'Abbraccio

Milly D'Abbraccio

Attrice pornografica italiana
α 3 novembre 1964
Monica Vitti

Monica Vitti

Attrice italiana
α 3 novembre 1931
ω 2 febbraio 2022
Pupi Avati

Pupi Avati

Regista italiano
α 3 novembre 1938
Vincenzo Bellini

Vincenzo Bellini

Compositore italiano
α 3 novembre 1801
ω 23 settembre 1835
Vittoria Risi

Vittoria Risi

Attrice pornografica italiana
α 3 novembre 1978
Charles De Gaulle

Charles De Gaulle

Generale e statista francese
α 22 novembre 1890
ω 9 novembre 1970
Dylan Thomas

Dylan Thomas

Poeta, scrittore e drammaturgo gallese
α 27 ottobre 1914
ω 9 novembre 1953
Guillaume Apollinaire

Guillaume Apollinaire

Scrittore e poeta francese
α 26 agosto 1880
ω 9 novembre 1918
Helenio Herrera

Helenio Herrera

Allenatore di calcio argentino
α 10 aprile 1910
ω 9 novembre 1997
Miriam Makeba

Miriam Makeba

Cantante sudafricana
α 4 marzo 1932
ω 9 novembre 2008
Yves Montand

Yves Montand

Attore e cantante italo-francese
α 13 ottobre 1921
ω 9 novembre 1991
F.C. Inter

F.C. Inter

Società calcistica italiana
α 9 marzo 1908
Balthus

Balthus

Pittore francese
α 29 febbraio 1908
ω 19 febbraio 2001
Anna Magnani

Anna Magnani

Attrice italiana
α 7 marzo 1908
ω 26 settembre 1973
Bette Davis

Bette Davis

Attrice statunitense
α 5 aprile 1908
ω 6 ottobre 1989
Carole Lombard

Carole Lombard

Attrice statunitense
α 6 ottobre 1908
ω 16 gennaio 1942
Cesare Pavese

Cesare Pavese

Scrittore italiano
α 9 settembre 1908
ω 27 agosto 1950
Claude Lévi-Strauss

Claude Lévi-Strauss

Antropologo francese
α 28 novembre 1908
ω 1 novembre 2009
Edward Teller

Edward Teller

Fisico ungherese naturalizzato statunitense
α 15 gennaio 1908
ω 9 settembre 2003
Elio Vittorini

Elio Vittorini

Scrittore italiano
α 23 luglio 1908
ω 12 febbraio 1966
Gianluigi Bonelli

Gianluigi Bonelli

Soggettista, scrittore e sceneggiatore italiano
α 22 dicembre 1908
ω 12 gennaio 2001
Giovannino Guareschi

Giovannino Guareschi

Scrittore italiano
α 1 maggio 1908
ω 22 luglio 1968
Henri Cartier-Bresson

Henri Cartier-Bresson

Fotografo francese
α 22 agosto 1908
ω 3 agosto 2004
Herbert Von Karajan

Herbert Von Karajan

Direttore d'orchestra austriaco
α 5 aprile 1908
ω 16 luglio 1989
Ian Fleming

Ian Fleming

Scrittore inglese, padre di James Bond
α 28 maggio 1908
ω 12 agosto 1964
James Stewart

James Stewart

Attore statunitense
α 20 maggio 1908
ω 2 luglio 1997
John Kenneth Galbraith

John Kenneth Galbraith

Economista canadese
α 15 ottobre 1908
ω 29 aprile 2006
Joseph McCarthy

Joseph McCarthy

Politico statunitense
α 14 novembre 1908
ω 2 maggio 1957
Leonardo Sinisgalli

Leonardo Sinisgalli

Poeta, ingegnere e pubblicitario italiano
α 9 marzo 1908
ω 31 gennaio 1981
Lyndon Johnson

Lyndon Johnson

36° Presidente degli Stati Uniti d'America
α 27 agosto 1908
ω 22 gennaio 1973
Maurice Merleau-Ponty

Maurice Merleau-Ponty

Filosofo francese
α 14 marzo 1908
ω 4 maggio 1961
Nelson Rockefeller

Nelson Rockefeller

Industriale e politico statunitense
α 8 luglio 1908
ω 27 gennaio 1979
Oskar Schindler

Oskar Schindler

Imprenditore tedesco, famoso per aver salvato oltre 1000 ebrei dalla Shoah
α 28 aprile 1908
ω 9 ottobre 1974
Quentin Crisp

Quentin Crisp

Scrittore, attore e autore satirico inglese
α 25 dicembre 1908
ω 21 novembre 1999
Salvador Allende

Salvador Allende

Presidente cileno
α 26 giugno 1908
ω 11 settembre 1973
Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir

Scrittrice, filosofa e femminista francese
α 9 gennaio 1908
ω 14 aprile 1986
Tommaso Landolfi

Tommaso Landolfi

Scrittore e poeta italiano
α 9 agosto 1908
ω 8 luglio 1979
Willard Frank Libby

Willard Frank Libby

Scienziato statunitense, premio Nobel
α 17 dicembre 1908
ω 8 settembre 1980
Balthus

Balthus

Pittore francese
α 29 febbraio 1908
ω 19 febbraio 2001
Maria José del Belgio

Maria José del Belgio

Ultima regina italiana
α 4 agosto 1906
ω 27 gennaio 2001
Ahmad Shah Massoud

Ahmad Shah Massoud

Militare e leader politico afghano
α 2 settembre 1953
ω 9 settembre 2001
Alessandro Natta

Alessandro Natta

Politico italiano
α 7 gennaio 1918
ω 23 maggio 2001
Anthony Quinn

Anthony Quinn

Attore messicano - statunitense
α 21 aprile 1915
ω 3 giugno 2001
Ardito Desio

Ardito Desio

Geologo, alpinista ed esploratore italiano
α 18 aprile 1897
ω 12 dicembre 2001
Claude Shannon

Claude Shannon

Ingegnere e matematico statunitense
α 30 aprile 1916
ω 24 febbraio 2001
Douglas Adams

Douglas Adams

Scrittore di fantascienza, sceneggiatore e umorista inglese
α 11 marzo 1952
ω 11 maggio 2001
Ferruccio Amendola

Ferruccio Amendola

Attore e doppiatore italiano
α 22 luglio 1930
ω 3 settembre 2001
George Harrison

George Harrison

Cantante e musicista inglese, Beatles
α 25 febbraio 1943
ω 29 novembre 2001
Gianluigi Bonelli

Gianluigi Bonelli

Soggettista, scrittore e sceneggiatore italiano
α 22 dicembre 1908
ω 12 gennaio 2001
Giuseppe Sinopoli

Giuseppe Sinopoli

Compositore, direttore d’orchestra e saggista italiano
α 2 novembre 1946
ω 20 aprile 2001
Indro Montanelli

Indro Montanelli

Giornalista italiano
α 22 aprile 1909
ω 22 luglio 2001
Joey Ramone

Joey Ramone

Cantante e musicista rock statunitense
α 19 maggio 1951
ω 15 aprile 2001
Jorge Amado

Jorge Amado

Scrittore brasiliano
α 10 agosto 1912
ω 6 agosto 2001
Lalla Romano

Lalla Romano

Scrittrice, poetessa, giornalista e aforista italiana
α 11 novembre 1906
ω 26 giugno 2001
Luciana Giussani

Luciana Giussani

Fumettista italiana
α 19 aprile 1928
ω 31 marzo 2001
Maria Grazia Cutuli

Maria Grazia Cutuli

Giornalista italiana, assassinata in Afghanistan
α 26 ottobre 1962
ω 19 novembre 2001
Michele Alboreto

Michele Alboreto

Pilota F1 italiano
α 23 dicembre 1956
ω 25 aprile 2001
Peppino Prisco

Peppino Prisco

Avvocato italiano, vicepresidente dell'Inter
α 10 dicembre 1921
ω 12 dicembre 2001
Renato Carosone

Renato Carosone

Cantautore italiano
α 3 gennaio 1920
ω 20 maggio 2001
Robert Ludlum

Robert Ludlum

Scrittore statunitense
α 25 maggio 1927
ω 12 marzo 2001
Tiberio Mitri

Tiberio Mitri

Pugile e attore italiano
α 12 luglio 1926
ω 12 febbraio 2001
Turi Ferro

Turi Ferro

Attore teatrale siciliano
α 21 gennaio 1921
ω 11 maggio 2001
William Hanna

William Hanna

Fumettista statunitense
α 14 luglio 1910
ω 22 marzo 2001

Chi l'ha detto?

Nessuno sa abbastanza, ed abbastanza presto.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail