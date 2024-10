Biografia • L'illusione di essere un mago

Giucas Casella, al secolo Giuseppe Mariolo Casella, nasce a Termini Imerese (Palermo) il 15 novembre 1949 e nel ventennio tra gli anni '80 e '90 è sicuramente l'illusionista italiano più conosciuto tra i personaggi televisivi che frequentano, come ospiti fissi, i programmi per la famiglia. A lui viene riconosciuta la paternità del tormentone "apri gli occhi...quando lo dirò io".

La sua ascesa alla notorietà comincia nel 1979 quando Pippo Baudo lo vuole con sé nella sua prima esperienza come conduttore di "Domenica In". Il grande successo pubblico riscosso chiama Giucas Casella anche in altre trasmissioni televisive, da "Fantastico" condotto da Enrico Montesano nel 1988 a "Sanremo".

L'arte di Giucas Casella è quella di rendere protagonista la forza del pensiero, forza positiva, capace di agire sull'esterno: ormai famose sono le dita delle mani incrociate e appoggiate alla fronte, il "rituale" con cui il "mago" s'introduce nel pensiero della sua vittima di turno che rimane così in sua balia. E immancabilmente i suoi numeri inducono stupore e incredulità negli spettatori.

In venti anni di apparizioni fa rimanere a bocca aperta molti spettatori con trucchi che ha proposto all'interno dei numerosi programmi che lo vedono come ospite fisso, alzando spesso l'audience delle trasmissioni domenicali per l'italiano medio. Ha da sempre animato la domenica degli italiani con i suoi continui esperimenti, sempre più improbabili ma del tutto divertenti, che all'interno di "Domenica In", sotto gli occhi di un pubblico sempre più incerto andava mostrando.

Coniando frasi come "Guardami, guardami, guardami!" o "Solo quando lo dirò io...", Giucas Casella ha reso unico il suo rocambolesco ed esilarante passaggio nella tv degli italiani.

Rimane nei ricordi di molti il numero di Giucas Casella che sosteneva di riuscire a bloccare le mani incrociate sulla testa dei presenti durante il suo spettacolo, invitando la gente a casa a non provarci per la pericolosità del fenomeno. In questo modo riusciva ad ottenere l'attenzione di tutto il pubblico incuriosito: indimenticabile questo numero che addirittura ha visto costretti molti telespettatori che hanno seguito Giucas in televisione, a telefonare in diretta a "Domenica In" per farsi aiutare a sbloccare le proprie dita rimaste intrecciate dopo aver eseguito il numero del paragnosta.

Realtà o finzione, tv dell'intrattenimento o vera magia? Rimane per molti un dubbio. Spaccia per magia o per poteri paranormali trucchi da imbonitore di folla che chiunque è in grado di eseguire. La sua caratteristica è di proporre dei numeri basati sulla sua presunta capacità di "mago" di ipnotizzare e suggestionare spettatori o animali in sala e via televisione, o esercizi pericolosi effettuati da lui stesso, come restare chiuso tra il ghiaccio con pochissimo ossigeno o altri esperimenti di escatologia, come quelli del famoso Harry Houdini.

A conferirgli ulteriore fama ci si son messi poi anche gli imitatori, uno su tutti: Gigi Sabani.

Altro celebre numero di Giucas è stato quello del passaggio sui carboni ardenti il quale gli ha procurato delle ustioni e lo scherno da parte di Striscia la Notizia che non si è fatta sfuggire l'occasione per renderlo uno zimbello agli occhi degli italiani.

Il CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale) si è occupato diverse volte di Giucas Casella. Ad esempio sulla rivista "Scienza & Paranormale" sono stati pubblicati i seguenti articoli critici: "Giucas Casella: ci sei o ci fai?" (S&P n. 6 del 1995); "C'e' un Casella ovunque!" (S&P n. 11 del 1996). Inoltre nel 1995 proprio a Casella era stato assegnato dallo stesso CICAP il premio satirico "Bufala d'oro".

Se è vero che per molti è solo un imbonitore, vi è altresì una certezza: la simpatia che Giucas Casella è capace di suscitare. Al fianco di Mara Venier, Luca Giurato e Gianpiero Galeazzi ha reso uniche molte edizioni di "Domenica In".

Per rilanciare la sua immagine televisiva, il celebre mago nel 2004 ha partecipato come locandiere a "Il Ristorante", reality show di Rai Uno all'interno del quale ha instaurato e approfondito un'intensa amicizia con un'altra partecipante, la contessa Patrizia de Blanck.

Casella ha un figlio, dal nome James, al quale è molto legato (anche lui è spesso in video, ospite di programmi come "L'Italia sul due").

Dopo alcune esperienze che vedono Giucas Casella lavorare nelle tv greche e spagnole, torna ad apparire a "Quelli del Calcio" condotto da Simona Ventura. Nel 2008 Giucas Casella torna a partecipare a un reality: è tra i protagonisti de "L'isola dei famosi". Si ripete nell'edizione numero 13 dello stesso programma, nel 2018. Nel settembre 2021 è ancora in tv come concorrente di un reality, il Grande Fratello VIP 6.