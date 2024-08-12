Alessandra Amoroso
Biografia
Alessandra Amoroso nasce a Galatina, in provincia di Lecce, il giorno 12 agosto dell'anno 1986. Fino all'età di ventidue anni vive a Lecce. Canta da quando è bambina e sin da giovane sono diverse le competizioni canore a livello locale a cui partecipa. All'età di diciassette anni partecipa ai provini per la trasmissione tv "Amici", di Maria De Filippi: supera i primi passi ma non arriva ad essere scelta per andare in onda. Intanto lavora come commessa in un negozio del centro di Lecce (in precedenza ha avuto anche esperienze come cameriera e animatrice).
Nel mese di giugno 2007 vince la seconda edizione del concorso pugliese "Fiori di Pesco".
Ci riprova ancora con "Amici" e finalmente riesce ad entrare nella scuola, per l'ottava edizione (2008/2009) della trasmissione.
I primi successi
Si fa apprezzare per il suo talento tanto da arrivare a incidere un singolo dal titolo "Immobile", che raggiunge la prima posizione nella classifica FIMI. Nel mese di gennaio 2009 Alessandra Amoroso accede alla fase serale di "Amici", che prevede la trasmissione in diretta in prima serata. Il 25 marzo 2009 è lei ad essere incoronata la regina, vincitrice, di "Amici": il primo premio consiste in 200.000 euro.
Durante la finale le viene inoltre assegnato il premio della critica, una borsa di studio del valore di 50.000 euro. Con i soldi vinti, Alessandra Amoroso continua gli studi con il maestro Luca Jurman, suo mentore all'interno di "Amici".
L'anno d'oro 2009
Il 27 marzo 2009 esce il secondo singolo della cantante intitolato "Stupida": il brano ottiene un ottimo successo e dopo un ingresso in sordina, si piazza in prima posizione della classifica dei singoli digitali più scaricati online; "Stupida" accompagna l'uscita del primo EP di Alessandra Amoroso (stesso titolo: "Stupida"), pubblicato il 10 aprile 2009 per Sony BMG.
In breve tempo diventa disco d'oro, grazie alle sole prenotazioni; successivamente viene certificato doppio disco di platino per le oltre 200.000 copie vendute: il fenomeno testimonia la bontà e la qualità dei talent-show televisivi ma anche la qualità e il talento della cantante.
Il 6 giugno 2009 Alessandra viene insignita di due premi Wind Music Award multiplatino, per le vendite del suo EP, e della compilation "Scialla", quest'ultimo ritirato insieme agli altri concorrenti di Amici.
Lanciata nel panorama musicale italiano, viene apprezzata anche come personaggio pubblico: non fa mancare il suo impegno nel sociale e dal 3 all'8 maggio 2009 collabora con ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) in occasione della campagna di sensibilizzazione "Un donatore moltiplica la vita". Alla fine dell'anno, il 29 dicembre 2009, diventa ufficialmente testimonial dell'associazione.
Dopo il successo tv, il clamore e i premi, arriva finalmente per Alessandra Amoroso l'opportunità di lavorare veramente con la musica: affronta con passione un impegnativo tour estivo ("Stupida tour"), che la vede impegnata con le organizzazioni di Radio Norba Battiti Live, TRL On Tour e con l'"Amici tour", organizzato dalla produzione di "Amici di Maria De Filippi". Tra le sue performance live c'è anche quella, il 22 agosto 2009, alla "Notte della Taranta" a Melpignano.
La sua presenza più importante è sicuramente quella del 21 giugno 2009: Alessandra Amoroso ha la grande opportunità di calcare uno dei palchi più ambiti dalle star musicali nazionali ed internazionali, quello dello stadio Meazza di Milano (San Siro): il contesto è il concerto di beneficenza "Amiche per l'Abruzzo", ideato da Laura Pausini, in favore dei terremotati d'Abruzzo (tragico evento occorso solo pochi mesi prima) a cui vengono invitate oltre quaranta artiste famose.
Il primo disco
Alla fine del tour, il 25 settembre, esce il suo primo album di inediti: il titolo è "Senza nuvole". L'album viene anticipato dall'uscita del singolo "Estranei a partire da ieri". Il disco debutta alla posizione numero uno nella classifica FIMI, restandovi per quattro settimane consecutive. Il secondo singolo estratto dall'album è la title-track "Senza nuvole", che diventa anche parte della colonna sonora del film "Amore 14", di Federico Moccia.
Alessandra Amoroso è all'altezza di ogni opportunità che le si presenta: dopo aver partecipato il 3 ottobre come ospite a Lampedusa, alla manifestazione "O' Scià" di Claudio Baglioni, a novembre viene chiamata dal veterano Gianni Morandi, per affiancarlo nella conduzione di "Grazie a tutti", un varietà musicale che comprende quattro prime serate, Rai Uno. Insieme a Gianni Morandi registra il brano "Credo nell'amore" contenuto nell'album del cantante "Canzoni da non perdere".
Sempre nel mese di novembre del 2009, viene pubblicata una sua biografia non ufficiale e non autorizzata scritta da Angelo Gregoris e Alessandra Celentano.
Gli anni 2010
All'inizio del 2010, instancabile, prende il via il "Senza nuvole live tour" e negli stessi giorni esce il terzo singolo tratto dall'album "Mi sei venuto a cercare tu".
Nel corso della terza e della quarta serata del Festival di Sanremo 2010, Alessandra Amoroso calca il palco del teatro Ariston nelle vesti di ospite duettante: interpreta il brano "Per tutte le volte che..." con Valerio Scanu, che risulterà poi vincitore del festival.
Il 2 aprile 2010 viene estratto il quarto singolo dall'album, "Arrivi tu". Nuovo impegno estivo con "Un'estate senza nuvole live tour": il disco viene certificato triplo disco di platino per le oltre 180.000 copie.
Alla fine del mese di settembre 2010 pubblica il suo secondo album di inediti dal titolo "Il mondo in un secondo", anticipato dal brano "La mia storia con te". L'album diventa disco di platino. A due mesi di distanza dall'uscita del disco, esce un nuovo singolo intitolato "Urlo e non mi senti".
Nuovo disco e nuovo tour: la data di Milano del 20 dicembre 2010 viene registrata e trasmessa su Italia Uno la sera del giorno di Natale.
Nel settembre 2013 esce il nuovo disco "Amore puro" anticipato dall'omonimo singolo che ottiene ottimi risultati.
I dischi successivi di questo decennio sono:
- Alessandra Amoroso (2015)
- Vivere a colori (2016)
- 10 (2018)
Il 12 maggio 2016, in occasione della sua partecipazione al programma tv "E poi c'è Cattelan", Alessandra Amoroso tenta di stabilire un nuovo record: il maggior numero di duetti nell'arco di due minuti. Lo fa con 19 persone. Il 20 maggio successivo arrivata la certificazione: Alessandra è nel Guinness dei primati.
Gli anni 2020
Nel 2021 esce il nuovo album "Tutto accade"
Nel 2024 calca il palco dell'Ariston di Sanremo 2024 portando in gara la canzone "Fino a qui".
Nel marzo 2025 annuncia di essere incinta: lei ed il compagno Valerio Pastone aspettano la nascita di Penny a settembre.
Frasi di Alessandra Amoroso
Cerco sempre di essere disponibile con chi mi ferma per strada. Anche se ho una giornata no. Mi sento molto in debito con queste persone.
Non avrei mai pensato di fare tutto ciò e di arrivare a questo punto quindi sarei soddisfatta anche se fosse una parentesi della mia vita
La mia vita è cambiata totalmente e continua a cambiare. C’è sempre qualcosa di nuovo ed entusiasmante.
Vivo a Roma che è una bellissima città ma è grandissima. Faccio una vita programmata al minuto e non ero abituata. Lecce è una città molto più piccola e gestibile.
Il mio sogno resta quello di cantare in inglese. Vorrei fare musica black con pezzi inediti.
Sinceramente non so se sono pronta per il mercato straniero. Non credevo nemmeno di esserlo per quello italiano. Mi piacerebbe però diventare una donna bianca con la voce nera, come Anastacia.
Ho sempre avuto sensi di colpa, paura e timore. Pensavo che non fosse il lavoro giusto per me, passando così tanti periodi lontana da casa. Ho iniziato che ero piccola, venivo da un negozio di abbigliamento e sono stata messa in televisione. Quando sono uscita da "Amici" mi sono trovata davanti un altro mondo. Da certi schiaffi non mi sono mai completamente ripresa, ma la maturità arriva con gli anni e adesso sta finalmente succedendo: non mi sento più sbagliata, so chi sono e so quello che voglio.
Io ho un casino dentro! So essere malinconica, ho sprazzi di felicità, posso essere pop o più reggae: ho tante sfumature, caratteriali e musicali.
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Foto e immagini di Alessandra Amoroso
Video Alessandra Amoroso
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Alessandra Amoroso. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Alessandra Amoroso.
Non so più come fare per farla ritornare
Salve Alessandra buonasera
Ti scrivo perché ormai solo tu puoi aiutarmi
Ormai da qualche giorno mi sono lasciato con la mia ragazza e non so più come fare per farla ritornare.
Essendo una tua grandissima fans potresti gentilmente e te lo sto chiedendo con il cuore in mano mandarmi un tuo video mentre la saluti magari da parte mia non so, si chiama grazia.
Ti prego sei la mia ultima possibilità, ti scongiuro aiutami grazie
Giorno n. 1
Ciao, mi chiamo Fabio e da mesi sono fidanzato con una ragazza di nome Alexandra, lei è bella, solare e ha una storia "difficile" alle spalle.
Il motivo per la quale scrivo è una mia richiesta: so bene che è praticamente impossibile conoscere dal vivo Alessandra amoroso per tantissimi motivi, però il 14 marzo 2022 lei farà 18 anni, e per regalo vorrei farle, per quanto possibile, un video di Alessandra Amoroso, con dei semplici auguri.
Alexandra ne sarebbe felice, lei è una fan accanita, nonostante l'età uno dei primi tatuaggi che ha fatto è stata la scritta "tutte le cose che io so, me le hai insegnato tu" sull'avambraccio, tatuaggio dedicato alla madre che le lega fortemente anche grazie a quella canzone.
Vi lascio nuovamente la mia mail nel caso (-------), grazie mille per un eventuale risposta.
Cara Alessandra amoroso la mia bambina impazzisce per te vorrebbe che le dedicassi un messaggio di auguri per la sua comunione. Sarebbe possibile? ?
Buongiorno,
Volevo gentilmente chiedere ad Alessandra se poteva fare un video in cui faceva gli auguri di buon compleanno a mia morosa Caterina. Lei ha la passione del canto e Alessandra è la sua cantante preferita.
Grazie, Saluti
Figlie Emma 5 anni, Anita 2 anni sono pazze di te
Ciao Alessandra, sono il papà di Emma, e Anita, due bambine di 5 e 2 anni, ogni volta che vediamo un tuo video su radio Italia restano incantate da te... è la più grande chiede sempre di conoscerti o avere un messaggio da te so che sarà impossibile, ma i miracoli sotto natale magari si avverano..
Ps. La seconda bambina volevo chiamarla Alessandra, ma mi sono giocato il jolly con Emma, e non sono riuscito a convincere la moglie😄
Regalo di compleanno
Ciao Alessandra sono una tua grande fan dalla tua nascita o scoperta ad amici.
Ti seguo sempre e volevo dirti che oltre al tuo talento innato dove e ancora non ho capito come fai tocchi in me sentimenti profondi e veri. Mi fai provare e sentire emozioni inspiegabili.
Ho molta stima di te anche perché nonostante il tuo successo non sei mai cambiata in questi anni e questo ti fa molto onore... Sei una bella persona e anche se non conosco si vede in ogni tua comparsa...
Vol vo chiederti un regalo se era possibile dato che oggi e il mio compleanno un messaggio di risposta o vedi tu quello che puoi fare !!!
Ci terrei molto! !
Un grande abbraccio e ti auguro tutto il meglio che la vita ti sta dando e continua così ad emozionarmi come sai fare solo tu!
Un bacione !!!
Angela
Regalo per un bambino
Buongiorno, sono Francesca la mamma di Ginevra 12 anni e Pietro 7anni. Pietro è da tre anni che lotto contro un tumore celebrale, è un tuo grande ammiratore, la sua canzone preferita è "CMQ ANDARE ", dice che è la colonna sonora della nostra vita. Ho provato a contattarti per avere un tuo video messaggio di auguri il giorno del suo compleanno, ma non sono riuscita. Lo possiamo sempre fare per Natale, aspetto vostre notizie. Saluti Francesca
Progetto di collaborazione con Francesco Grant
Alessandra buongiorno, sono Ilaria Sforza Petrocochino la portavoce di Francesco Grant, ho avuto difficoltà a reperire i suoi contatti,
Francesco per il quale la contatto è l’unico italiano ad aver suonato e ad aver fatto parte dei Gipsy Kings, Ha collaborato con tantissimi artisti italiani e non è inciso CD distribuiti in tutto
Il mondo, faccio un sunto rapido e se le fa piacere avremo la possibilità di approfondire.
Avrebbe il piacere di creare un pezzo Gipsy con e per lei che riteniamo perfetta per carattere, immagine e timbrica.
In caso le facesse piacere interpretare questo tipo di sound Francesco sarebbe felicissimo di collaborare.
Le lascio i miei contatti
Cordiali Saluti
Ilaria Sforza Petrocochino
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Buongiorno vi contatto gentilmente da Milano per una richiesta che potrebbe sembrare impossibile ma con un piccolo sforzo magari si potrebbe riuscire a fare..
a mia moglie Daniela e un piccolo saluto alle mie due bambine Noemi e Nancy le quali sono delle fan innamorate della loro Alessandra Amoroso.
Un piccolo gesto che potrebbe dare un sorriso così grande
ti lascio anche il mio contatto telefonico 340 -------
Salve volevo chiedere se era possibile avere un video messaggio di Alessandra amoroso per mio figlio Tommaso calandra che fa il compleanno 5 anni anche tramite whatsapp 338 -------
Ciao Alessandra spero tanto leggerai questo messaggio.. nn so come raggiungerti... vorrei fare una sorpresa a mia figlia il giorno del suo matrimonio vorrei farle un grande regalo che saresti tu... nn so anche x poco tempo spero tu possa far realizzare questo sogno di vederti grazie un abbraccio..
Ciao Ale, sono Giorgia dalla provincia di Bergamo e sono una tua grandissima fan da quando sei entrata nella scuola di amici. Mi piacerebbe incontrarti dal vivo, perché’ oltre ad essere una persona fantastica, sei una cantante stupenda! !
Ciao Alessandra, mia moglie e una tua gran fan, e vorrebbe incontrarti almeno per una volta, e il suo grande sogno. Ad ottobre farà il compleanno, e possibile (pagando) poter farli questa sorpresa??? Spero in una tua risposta. grazie anticipatamente
Ciao sono un papà che purtroppo non ho avuto molta fortuna nella vita ma non è per me che ti scrivo ora mia figlia si sposa e io non sono riuscito a dare quello che avrei voluto so che a mia figlia tu sei come un dio per lei sarei felice se accettassi l'invito al suo matrimonio anche se solo per un minuto
Ciao mi chiamo Masiello Michele e sono il papà di Gianni. Gianni nel 2010 ha incontrato la leucemia. Oggi Gianni continua i suoi controlli tra Bari per la malattia e Bologna per quanto riguarda che prima o poi metterà protesi sia all'anca, dove già è stato operato, che all'omero perchè troppo cortisone ha consumato le sue ossa. Gianni si sposa il 27-09-2021 e visto che sia mio figlio che la futura moglie sono fan di Alessandra Amoruso. Mi piacerebbe se Alessandra venisse ad incontrare mio figlio, ma lo so che non è possibile. Sono a chiedervi se è possibile, che Alessandra mandasse un messaggio di augurio e perchè no accompagnata da una canzone. Se siete disponibili ad accontentare questa sorpresa farete felice questi ragazzi che si sposano con tante difficoltà che la vita gli ha riservato e che nonostante tutto non mollano mai. Vi prego di prendere in considerazione questo messaggio e nel ringrazziarvi anticipatamente vi saluto aspettando vostre notizie. Ciao.
Ciao grandissima
Mi chiamo Luigi volevo sapere, se fosse possibile, ha una mia carissima amica che ama te e le tue canzoni e, visto che quest’anno compie i 50 anni, vorrei sapere se tu saresti disposta a vedere la mia amica anche solo per un caffè. Lo so che sarebbe come chiedere la luna, ma mi piacerebbe farle un regalo che nn dimenticherà mai nella sua vita. È una persona fantastica la mia amica Angela.
Spero di ricevere una tua risposta per ora grazie
Buon compleanno
Buongiorno Alessandra buon compleanno da parte mia e da parte della mia ragazza raffaella Una tua grandissima fan
Salve sono Erika una mamma di due bambine... ho bisogno di un siuto da Alessandra, tra un po' avrò lo sfratto e vorrei comprarmi questa casa...
Richiesta partecipazione evento di beneficienza
Gent. ma Alessandra
Buon pomeriggio.
Io sono la Vice Presidente di un'Associazione No profit UNICI, che si trova a Malta. I nostri ragazzi sono con e senza differenti disabilita'.
Stiamo organizzando, il 21 Novembre una Sfilata di Moda che si chiama 'WALKING AROUND THE WORLD'.
Ti invio i links di alcuni degli eventi che abbiamo organizzato.
htt ps: //ww w. faceb ook. com/492 74398 4544892/vide os/227263 16262 93867
h ttps: //ww w. you tube. com/wa tch? v=kr Q4dIGou_s &t=24s
Vorremmo che tu partecipassi al nostro evento come ospite d'onore.
Tiziana Randisi
Vorrei inviarti una canzone
Cara Alessandra, sono Admin di un gruppo di poesie e racconti su fb
Nei mesi scorsi ho scritto una canzone...
Vorresti ascoltarla?
Se ti piacesse sarebbe un onore se la cantassi tu...
Buona vita
Luciana Tavano
Un racconto dove Alessandra Amoroso viene citata
Salve mi chiamo Osvaldo Barba e sono un infermiere laureato in Scienze della Comunicazione. In autunno dovrei pubblicare una raccolta di 10 storie che riguardano gli infermieri e, in una di queste, faccio riferimento ad una canzone di Alessandra. Volevo sapere se era interessata a leggerlo ed eventualmente, qualora fosse disposta a farlo, eventualmente scrivere due parole (positive o negative che siano in merito al testo). Grazie dell'attenzione rivoltami
Ogni tuo testo parla di me. Incontrarti sarebbe incontrare la me che vive nelle tue canzoni.
Ho bisogno di ringraziare
Ciao Ale... Ti ascolto da poco... Da quando ho conosciuto un operatore sanitario che di è preso cura di me in un momento difficile della mia vita.. È per lui che ti contatto.. Vorrei ringraziarlo tramite te.. Lo faresti felice... Proprio come lui ha fatto con me... Mi ha fatto vedere la luce in quel tunnel che a me sembrava senza uscita... So che mi aiuterai... Grazie!
Cara Alessandra ho litigato con la mia ragazza, per una covolta a casa di una discussione vorrei che tu gli facessi un video messaggio da per riapacificare questa la nostra situazione, sono disperato per ho bisogno di lei e vorrei che mi darebbe un altra chance e darle dimostrazione giorno per e sulla ha sempre una spalla che la sostiene... Te ne sarei molto grato se prendessi il messaggio in considerazione
Ciao Ale, con speranza aspetto ancora una tua risposta, ho bisogno di parlarti.
Carissima Alessandra, sono Claudio e chiamo da San Salvo Marina (CH), una piccola località di circa 2000 abitanti, sono Presidente dell'Azione Cattolica parrocchiale di questa comunità.
Insieme ad altri educatori ci teniamo cura ((facendo degli incontri) bambini, ragazzi, giovani, e adulti, divisi in vari settori.
Per farla breve, con i giovani-giovanissimi stiamo realizzando un videoclip con la tua canzone"Comunque andare", con la traccia audio fatta da una ragazza del gruppo.
Pensavo di fare un incontro online tra te e loro per dargli a loro un incoraggiamento visto che la canzone è sul tema.
Non voglio rubarti del tempo prezioso, visto che l'hanno scelta loro la canzone, mi faceva piacere fargli questa sorpresa, mi serve giusto una mezz'ora di tempo, se è possibile noi facciamo gli incontri online la sera alle 21. Per il giorno siamo a tua disposizione, fammi sapere al più presto, spero che questo messaggio ti arrivi, con la speranza che trovi il tempo per questi tuoi fans, un abbraccio.
Ciao carissima alessandra sono francesco dalla provincia di reggio emilia ho 33 anni. io ho 2 cantanti preferiti che porto nel mio cuore 1 sei tu l'altra é il mio angelo emma marrone. io sono vivo grazie a emma. volevo togliermi la vita ma emma é entrata dentro di me con la sua voce dolcissima. voi siete il mio sogno più bello e mi. piacerebbe tanto passare un giorno insieme a voi. vi amooo 😭😭😭😭😭
Mie amiche fan di Alessandra venier
Io vorrei cantare con Alessandra amoroso tipo con le due canzoni mi danno emozionare moltissimo anche Emma marrone io vorrei essere la vostra amica di 2 cantanti io vorrei esserlo con voi e fare un intervista Alessandra amoroso e Emma marrone mi fate sognare potete insegnare da voi come essere più famosi aiutatemi Alessandra Venier
Ciao Alessandra, mi chiamo Michael ho 27 anni e ti scrivo da Bari, volevo dirti che sei la mia artista preferita, niente di più banale te lo diranno in tantissimi, però io grazie a te ho scoperto l'arte del cantare e della musica, fin dal primo momento che ti ho ascoltata cantare mi hai trasmesso questo amore così grande.
Cosi immenso che mi è nata la passione per la scrittura di testi inediti.
Ho fatto anche una cover del tuo ultimo pezzo con Emma, almeno ho provato a cantare solo il ritornello.
Grazie per quello che sei e che trasmetti a me.
Un tuo fan.
Michael.
Ciao Alessandra come sempre provo a scriverti ma questa volta voglio crederci che mi risponderai ti chiedo di dedicarmi 30 secondi del tuo tempo prezioso ma con questi trenta secondi donerai un sorriso ad una persona per me importante ed una tua fan si chiama Agata gli faresti gli auguri del suo compleanno è il primo gennaio ti ringrazio con tutto il cuore
Il mio sogno è vedere dal vivo Alessandra amoroso per 10 minuti speriamo che si avveri 🤞🤞🤞 🤞🤞🤞
Ciao Alessandra mi chiamo Michela. Mia figlia Ramona è una tua fans sfegatata. Tra qualche giorno compirà 18 anni e vorrei farle una sorpresa. Potrei avere un video di auguri da parte tua, la renderesti felicissima, In attesa di un tuo cordiale riscontro, distinti saluti
Ma io ci provo non so se verrà mai letto da Alessandra... sono una tua fan mi chiamo Cinzia mamma di due bimbe che cantano sempre le tue canzoni... ma soprattutto zia di Sofia che compie 18 anni il 25 settembre una tua grandissima fan... come tutte le ragazzine con i complessi per essere presa in giro dalle amiche che hanno approfittato di lei perché ha un cuore grande. Lei è la mia vita come le mie figlie... non so cosa chiedere anche solo un messaggio vocale un video una chiamata. So che Alessandra ha un grande cuore spero possa far felice la mia nipote grazie di cuore se potrà essere letto il messaggio...
Gent. ma Alessandra.
Buon pomeriggio.
Scusa per il disturbo.
Dalla tua partecipazione ad Amici, sei entrata nella mia famiglia e ti abbiamo sempre seguita e fatto il tifo per te
Sei una persona che con il sorriso ha sempre trasmesso gioia, passione per cio' che fai, un esempio che anche I momenti piu' buii possono essere superati.
Io e mia sorella abbiamo creato un gruppo “UNICI” che unisce ragazzi con e senza disabilita', quest'anno il nostro gruppo e' diventato un'Associazione.
Il nome vuole sottolineare che ogni essere umano e' UNICO, tutti abbiamo delle imperfezioni che ci impreziosiscono.
Abbiamo iniziato, nel 2018, organizzando, a Malta, la prima sfilata con ragazzi con disabilita' e non, da quel giorno abbiamo sempre organizzato eventi per mettere in evidenza il loro personale talento sempre con l'imperativo che devono divertirsi.
In basso potrai visionare il penultimo evento che abbiamo organizzato prima del COVID: https: //www. youtube. com/watch? v=krQ4dIGou_s.
Nel video vedrai sfilare ragazzi con diverse disabilita' e non e ragazzini che non hanno genitori, per vari motivi, ma se noti tutti con un sorriso splendido
Il 7 Novembre stiamo organizzando la III edizione della Sfilata di Moda UNICI in Passarella. Quest'anno, a causa del COVID19 sara' diversa,
Vorrei chiederti se tu potessi partecipare al nostro evento attraverso Skype, Zoom etc.
Ho voluto scriverti perche' per noi e per i ragazzi sarebbe un regalo immenso,
Nel corso della serata, vogliamo raccogliere fondi per sostenere la ricerca sul COVID 19 a Malta.
Non esitare a contattarmi per ulteriori informazioni.
In attesa di una tua risposta ti saluto
Tiziana Randisi
Ciao Sandrina come stai? Perché io tengo tantissimo a te, ti seguo da tanto tempo, il vederti è ascoltarti mi Fa stare bene, sei una ragazza fantastica, non cambiare mai, il tuo modo di ridere e di sorridere, rende il mondo un posto migliore, un grosso bacio e un abbraccio.
Ciao Alessandra oggi 4 settembre 2020 la mia ragazza compie 22 anni lei e una tua grande fan vorrei che tu gli potessi fare si chiama Raffaella manzo di barletta te ne sarei grato
Buongiorno.
È un mio sogno poter vedere un video in cui Alessandra amoroso mi saluta.
Mi chiamo Emanuele.
Grazie mille
Buonasera non so se mai verrà fatta leggere questa email ad Alessandra ma ci provo dato la mia disperazione Sono una mamma con due ragazzi che studiano ancora abbiamo bisogno tanto di lavoro mio marito è un bravissimo autista di macchine movimento terra ma si presta a tutto Sto chiedendo aiuto a tutti ne abbiamo davvero bisogno AIUTATECI E GRAZIE DI CUORE chiedo solo un lavoro per dare da mangiare ai figli e mi scuso se scrivo questo tipo di email ma è davvero urgente Ho paura anche di non riuscire a comprare i libri a settembre é urgente AIUTATECI E GRAZIE DI CUORE
Ciao potresti fare un video auguri a mio figlio Tommy che ti adora... canta sempre le tue canzoni
.
Li compie lunedì. grazieee
Ciao Alessandra, sono un tuo fan e ammiratore, e anche mia figlia di 15 mesi
Ho perso il lavoro a marzo e ci troviamo in condizioni drammatiche, adesso rischiamo di perdere casa
Mi chiedevo se in qualche modo potevi aiutarci, dato che sto perdendo anche la voglia di vivere. qualsiasi sia la tua risposta ti ringrazio infinitamente per le emozioni che ci regali.
Giuliano Cianfrocca
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Ciao Alessandra sono Paolo il papà di Francesca... il giorno 09/08/20 Francesca compie 18 anni è una tua sfegatata fan.. vorrei una sorpresa x lei un tuo video messaggio di auguri... questo sarà il più grande regalo x lei e anche x me dopo un bruttissimo periodo con l'amianto famiglia che stiamo sconfiggendo un brutto male su di me. Anticipatamente ringrazio e un in bocca al lupo sei grande.
Ciao mi chiamo Marina, sono una grandissima fan di Alessandra Amoroso, lo seguita fin da quando ha partecipato ad amici. Vorrei incontrarla, sarebbe il mio sogno più grande.
Cara Alessandra sono disperata, ho urgente bisogno di un piccolo piccolissimo aiuto economico non riesco a pagare due bollette per un importo di 700€. Ti prego aiutami Patrizia.
Ciao Alessandra,
Mi chiamo mimma.
E ti scrivo per cercare di realizzare un sogno
Immenso di un amica.
Che a settembre farà 30 anni.
Lei è follemente innamorata della tua voce,
Della tua persona e della tua musica.
Siamo amiche ormai da una vita eravamo piccolissime.
E ora che abbiamo raggiunto un eta matura vorrei fare qualcosa per rendere quel giorno unico.
Dopo tante cadute che abbiamo affrontato nella vita.
Ora cerchiamo
Sempre un po’
Di felicità.
Vorrei poter veramente farle vedere un video in cui gli auguri più belli arrivano da te.
Grazie 😊
Ciao Alessandra, mi chiamo Agata ti scrivo dalla mia bella Sicilia, ti seguo da sempre, sei bravissima, mi piacerebbe conoscerti e chiederti una cosa se possibile...
Ciao Alessandra,
non ci conosciamo, mi chiamo Giuseppe e sono un militare, felicemente fidanzato con Sara, tua conterranea, da quasi due anni. E’ proprio per lei che adesso ti sto scrivendo, come puoi immaginare, è una tua grandissima fan ed ogni qualvolta ascolta una tua canzone alla radio, alla tv, o al telefono, impazzisce. Canta a squarciagola e si commuove. Nonostante la vita l’abbia messa a dura prova, si è sempre rialzata, con il suo sorriso e la sua bontà d’animo…e le tue canzoni l’hanno aiutata molto in questi anni. Come puoi immaginare, non è facile essere fidanzato con un militare; turni impossibili, trasferimenti, sacrifici, ma lei non me l’ha mai fatto pesare. Ha tutti i tuoi cd, e quando poteva veniva anche ai concerti. Adesso ti starai chiedendo perché ti sto scrivendo. Ho visto che in passato sei andata a trovare qualche fan, e provo a esprimerti un mio (ma soprattutto suo) sogno. Sono qui a scriverti con le lacrime agli occhi, perché so cosa significherebbe per lei poterti incontrare, poterti abbracciare, poter fare anche una semplice foto e guardarti negli occhi per qualche minuto. Il mio desiderio più grande, sarebbe quello di poter organizzare un incontro, dove vuoi e quando puoi, mi occuperei io di tutto, e chiederle di sposarmi mano davanti a te. Scrivere questo mio desiderio mi ha emozionato ancora di più, perché sono follemente innamorato di lei e pensare di farle avverare questo suo grande sogno mi fa venire la pelle d’oca; è una sensazione indescrivibile.
Ti ringrazio per il tempo che mi dedicherai nel leggere questo piccolo pensiero di un ragazzo follemente innamorato, e che farebbe di tutto per la sua ragazza.
Ti auguro il meglio, davvero, con affetto
Giuseppe
Buongiorno, a settembre sarà il compleanno di mia cugina, Paola Bovetti, per i suoi 38 anni.
È jna ragazza stupenda affeta dalla sindrome di down, e super fan di Alessandra. Lei partecipa a dei corsi di canto e sceglie sempre pezzi della sua beniamina.
Per lei sarebbe un sogno che si realizza e per me vederla felice è molto importante.
Grazie mille
Salve,
Vi volevo chiedere dato ke l’anno prossimo mi sposo e so perfettamente ke nn sarà possibile ricevere la presenza di Alessandra amoroso vorrei almeno se possibile fare un video clip per gli auguri aspetto vostra risposta.
Cordiali saluti
Salve, contatto per chiedere un grandissimo favore, una mia cara amica, dopo tanti imprevisti e ben 12 anni di fidanzamento tra una settimana si sposerà con mio fratello. Lei é una ragazza molto buona e altruista, e volevo farle avere un video dalla signora Alessandra Amoroso, che possa augurarle tanta felicità. Si chiama Cristina Rimini, ed é una grande fan di Alessandra Amoroso.. Vi ringrazio in anticipo, fere felice una brava ragazza. Aiutatemi per favore
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