Biografia • Alti e bassi tra fiction e realtà

Eva Jacqueline Longoria nasce il 15 marzo del 1975 a Corpus Chirsti, in Texas (USA). È la figlia più piccola della famiglia: ha altre tre sorelle, dalle quali si distingue per il colore scuro sia degli occhi che dei capelli. Trascorre un'infanzia felice nel ranch di famiglia, laureandosi in kiniesologia all'Università di Kingsville. La sua inclinazione per il mondo dello spettacolo comincia presto a manifestarsi. La prima svolta nella sua vita avviene quando vince il titolo di Miss Corpus Chirsti nel 1998. La vittoria cementa il suo desiderio di entrare nel mondo dello show business, nonostante la sua altezza possa rappresentare un serio impedimento, soprattutto nel mondo della moda: Eva infatti è alta solo 1 metro e 58 centimetri.

Parte così per Los Angeles dove viene notata da un agente che le procura un'audizione per uno spettacolo teatrale dal titolo "What the Rabbit show". La partecipazione a questo spettacolo segna l'inizio della sua carriera. Da questo momento Eva Longoria recita in piccoli ruoli in una serie di telefilm di successo tra cui "General Hospital" e "Beverly Hills 90210".

Il salto avviene quando entra a far parte del cast di "Febbre d'amore" nel 2001. Recita così nella parte della psicopatica Isabella Brana Williams che le vale la vittoria del premio Alma, come miglior attrice protagonista. Sul set di General Hospital conosce l'attore Tyler Christopher che sposa nel 2002. Il matrimonio però dura poco e i due divorziano dopo appena due anni, nel 2004.

Recita in "General Hospital" fino al 2003, anno in cui lascia, per una serie di partecipazioni a film tra cui "Snicth'd" (2003), e le serie televisive "L.A. Dragnet" (2003) e "Senorita Justice".

Arriva al successo del grande pubblico nel 2004 con il ruolo di Gabrielle Solis, la piccante ex-modella sposata con un poco pulito uomo d'affari, nella serie televisiva "Desperate Housewives". Nel 2006 partecipa ai film: "Harsh Times - i giorni dell'odio" con Christian Bale e "The Sentinel" con Michael Douglas e Kiefer Sutherland.

Dopo la fine del suo matrimonio si fidanza con il campione di basket Tony Parker, di sette anni più giovane di lei. Nonostante i pettegolezzi che circondano la coppia e i notevoli alti e bassi regolarmente registrati dalla stampa, i due si fidanzano nel novembre del 2006, e da questo momento iniziano i faraonici preparativi del matrimonio.

Le nozze vengono celebrate a Parigi il 6 luglio del 2007 nella Chiesa di Saint Germain, che si trova proprio di fronte al Museo del Louvre. Fino al giorno del matrimonio la chiesa era stata concessa solo ai reali francesi. Tra le celebrità presenti al ricevimento ci sono Sheryl Crow, e le colleghe di "Desperate housewives" Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross e Nicolette Sheridan.

Purtroppo anche le seconde nozze di Eva non sono fortunate: nel settembre dello stesso anno i giornali scandalistici registrano il tradimento di Tony con una modella francese, Alexandra Paressant. La coppia resiste bollando come falsità la storia del flirt raccontato dalla modella.

Eva si impegna nel lavoro collezionando una serie di partecipazioni a film come "Foodfight" (2007), e la commedia romantica "Deep in the heart of Texas" (2008). Nel 2008 riceve anche una nomination al Golden Globe come miglior attrice per il ruolo di Gabrielle Solis in "Desperate Housewives".

Nel 2010 divorzia dal marito Tony Parker: i due dichiarano che le motivazioni della separazione sono dovute ad inconciliabili differenze caratteriali. Ma i giornali di gossip americani rivelano che alla base della decisione presa da Eva Longoria vi sia il tradimento del giovane marito con la moglie di un suo ex compagno di squadra. La notizia sembra corroborata dal difficile divorzio di cui è protagonista l'altra coppia. Eva nell'istanza di divorzio richiede anche di poter acquisire nuovamente il proprio cognome da nubile.

Dal febbraio del 2011 è fidanzata con Eduardo Cruz, fratello dell'attrice Penelope Cruz. Sempre in questo anno partecipa al video di Enrique Iglesias "I like how it feels" e, dopo la chiusura annunciata della serie "Desperate Housewives", si getta nel campo della produzione con il riadattamento della soap opera messicana "Soy tu Duena" per la rete ABC. Sempre nel 2011 partecipa al film "Without men" con Christian Slater, in cui fa scalpore come protagonista di una scena di amore lesbo.