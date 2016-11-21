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Chiara Galiazzo

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Biografia

Chiara Galiazzo nasce il 12 agosto del 1986 a Padova. Trasferitasi a Milano all'età di diciannove anni, si laurea in Economia e trova lavoro presso una società finanziaria. Nel frattempo, coltiva il proprio sogno di diventare cantante, frequentando il Centro Professione Musica, e presentandosi ai provini di "Amici" e di "X Factor": in entrambe le occasioni, però, viene rifiutata.

Nell'estate del 2012 ritenta la sorte e si ripresenta ai provini della sesta edizione di "X Factor", talent show in onda su SkyUno, rinunciando per questo a uno stage in un'altra società finanziaria; viene scelta come concorrente da Morgan, che la vuole per la sua categoria Over 25. Già nei provini, la Galiazzo mette in mostra la propria personalità inconfondibile, presentandosi sul palco con un impermeabile a pois e raccontando ai giudici le fantasie su cui cavalca quando si trova a disagio.

Chiara conquista il pubblico sin dall'inizio, e già dalle prime puntate si capisce che è lei la grande favorita per la vittoria finale nel programma. Il successo arriva a dicembre, grazie al brano inedito "Due respiri", scritto da lei per Eros Ramazzotti. L'11 dicembre viene pubblicato l'Ep omonimo, che oltre all'inedito include i brani cantati dall'interprete veneta durante la trasmissione: "Over the rainbow", "L'amore è tutto qui", "I want to hold your hand" e "The final countdown".

Il 13 dicembre del 2012 Fabio Fazio, presentatore del Festival di Sanremo dell'anno successivo, annuncia che tra i concorrenti della kermesse ci sarà anche lei, che salirà sul palco dell'Ariston portano i brani "Il futuro che sarà" e "L'esperienza dell'amore".

Nel frattempo, per lei si scomoda anche una grande del passato come Mina, che dalle pagine della rivista "Vanity Fair" elogia il suo "candore", la sua "freschezza" e la sua "inconsapevolezza". Anche Mika, ospite a "X Factor", le ha pronosticato un futuro di successo.

Nel 2015 partecipa nuovamente al Festival di Sanremo presentando (e aprendo la gara nella prima serata) la canzone "Straordinario". Torna ancora sul palco dell'Ariston due anni più tardi, nell'edizione 2017, cantando il brano "Nessun posto è casa mia".

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Biografieonline non ha contatti diretti con Chiara Galiazzo. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Chiara Galiazzo.

Lunedì 21 novembre 2016 16:54:08

Bellissima Fantastica Solare e Bravissima... Complimenti

Da: Antonino

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