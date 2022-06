Biografia

Aida Maria Yespica Jaime nasce il 15 luglio del 1982 a Barquisimeto, in Venezuela. Dopo aver rappresentato lo stato di Amazonas al concorso di bellezza di "Miss Venezuela" nel 2002, Aida si trasferisce l'anno successivo in Italia, a Milano, dove intraprende la carriera di modella. La sua notorietà nello show-biz cresce con il passare dei mesi: viene chiamata come valletta per il programma comico di Raidue "Bulldozer", al fianco di Max Tortora ed Enrico Bertolino, realizza due calendari senza veli e finisce in copertina su rotocalchi come "Max", "Maxim" e "GQ".

Dopo aver preso parte al videoclip della canzone "Latin Lover", di Cesare Cremonini, e a "Sformat", Aida Yespica conosce una grande notorietà nel 2004, quando viene selezionata per far parte del cast della seconda edizione de "L'isola dei famosi", reality show in onda su Raidue presentato da Simona Ventura. Nel corso del programma, ha modo di farsi notare per le sue liti con Antonella Elia, e conosce Francesco Facchinetti, con il quale inizia una storia d'amore. L'avventura sull'Isola si conclude a una settimana dal termine della trasmissione, quando viene eliminata dal gioco con l'85 % dei voti.

Nella stagione televisiva 2005/2006 approda su Canale 5, facendo parte del cast di "Torte in faccia", programma comico della Compagnia del Bagaglino con Pierfrancesco Pingitore. Con lo stesso Pingitore recita nel film tv "Domani è un'altra truffa", al fianco di Valeria Marini e Carlo Buccirosso, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. Dopo aver posato senza veli per un calendario dell'azienda Riello, nel 2006 la showgirl venezuelana partecipa a "Supervivientes: Perdidos en el Caribe", programma tv spagnolo simile all'"Isola dei Famosi", in onda su Telecinco: anche in questo caso viene eliminata a una settimana dal termine. Tornata in Italia, riprende a lavorare con il Bagaglino nel varietà "E io pago", e nel film per il piccolo schermo "Di che peccato sei?". Posa, inoltre, per il Calendario Interviù diffuso in Spagna, mentre il rapper statunitense Coolio la sceglie per partecipare al videoclip della sua canzone "Dip it".

Conclusa la relazione con Facchinetti, Aida Yespica si lega sentimentalmente al calciatore Matteo Ferrari. Il 25 giugno del 2007 viene iscritta nel registro delle notizie di reato dal pubblico ministero Frank Di Maio nell'ambito dell'inchiesta di Vallettopoli, indagata per aver fornito dichiarazioni false al pm e soprattutto per favoreggiamento: l'indagine riguarda la cessione di cocaina avvenuta in abitazioni private e locali milanesi.

Divenuta testimonial degli occhiali Oxydo di Safilo, esordisce al cinema alla fine del 2007 con "Natale in crociera", cinepanettone in cui recita al fianco di Fabio De Luigi e Christian De Sica. In seguito, fa parte del cast di "Gabbia di matti", nuovo programma del Bagaglino, dà alla luce il suo primo figlio Aron (nato il 27 novembre del 2008) e partecipa alla realizzazione del video della canzone "Get involved" di Ginuwine, cantante americano. Dopo essere stata ospite di alcune puntate di "Fenomenal", programma tv condotto su Italia 1 da Teo Mammucari (con il quale ha avuto anche una breve liaison), Aida Yespica ha una relazione con Philipp Plein, stilista tedesco, e torna alla ribalta nel 2012, nuovamente protagonista all'"Isola dei Famosi" (nona edizione). Nella puntata Galà del reality presentato da Nicola Savino, viene consacrata come la preferita dagli altri naufraghi, pur essendosi classificata al quinto posto nella graduatoria finale.

Nell'estate di quell'anno si sposa con un avvocato venezuelano, Leonardo Gonzales, a Las Vegas: la loro storia, tuttavia, non dura molto, al punto che i due si separano pochi mesi dopo. Nel marzo 2013 si fidanza con Roger Jenkins, finanziere britannico con cui si stabilisce a Los Angeles. Nel 2017 torna sugli schermi delle tv italiane grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip.