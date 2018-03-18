1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Biografia

Amaurys Pérez nasce il 18 marzo del 1976 a Camaguey, sull'isola di Cuba.

Inizia a giocare a pallanuoto durante il doposcuola, in compagnia del fratello.

Dopo essersi laureato in Scienze Motorie, intraprende la carriera di pallanuotista: dapprima in Spagna, poi in Italia.

Nel nostro Paese Amaurys Pérez gioca a Cosenza (tra il 2004 e il 2007), Salerno (tra il 2007 e il 2008), Nervi (tra il 2008 e il 2010) e Posillipo (tra il 2010 e il 2012).

Nel frattempo si sposa con una ragazza calabrese (che gli darà due figli).

Grazie al matrimonio ottiene la cittadinanza italiana, che gli consente di entrare nella Nazionale azzurra, con la quale vince la medaglia d'argento nella World League e i Mondiali nel 2011 e, nel 2012, l'argento olimpico a Londra e il bronzo nella World League disputata ad Almaty.

A partire dal 2012 gioca nella Carpisa Yamamay Acquachiara, società napoletana, mentre l'anno successivo Amaurys Pérez viene scelto come concorrente per "Ballando con le stelle", trasmissione del sabato sera di Raiuno condotta da Milly Carlucci: fa coppia con Veera Kinnunen.

In precedenza, era apparso in televisione anche in "Avanti un altro", game show di Canale 5 presentato da Paolo Bonolis. Nel 2018 torna protagonista in tv, partecipando alla tredicesima edizione dell'Isola dei famosi. Sull'isola, tra gli altri, dovrà vedersela con Filippo Nardi e Nino Formicola.

Nel 2022 entra a far parte del cast del Grande Fratello VIP 7 come concorrente.

Foto di Amaurys Pérez
Domenica 18 marzo 2018 19:51:47

la rivoluzione cubana, per quanto abbia svoltato a regime, ha portato al tasso del 98% l'alfabetizzazione dei cubani. istruzione e sport in primo luogo. Amaurys è persona istruita, colta e grande sportivo. un orgoglio per Cuba. persona forse troppo competitiva e istintiva. ma va bene così.

Da: Maurizia

