Biografia

Bradley Charles Cooper nasce il 5 gennaio del 1975 a Filadelfia, figlio di Gloria (di origini italiane) e di Charles, broker della Merrill Lynch.

Diplomatosi nel 1993 alla Germantown Academy, si iscrive alla Georgetown University, dove, dopo avere imparato il francese (complice anche un periodo di sei mesi trascorso in Provenza), nel 1997 si laurea in letteratura inglese ottenendo anche la lode.

In seguito, si trasferisce a New York, dove alla New School University frequenta l'Actors Studio Drama School, con la supervisione di Ellen Burstyn. Nel 1999 debutta come attore in televisione, in una puntata della serie tv "Sex and the City"; poco dopo, prende parte ad alcuni episodi di "The $treet".

Bradley Cooper

Gli anni 2000: l'esordio al cinema di Bradley Cooper

Due anni più tardi, dopo avere presentato "Treks in a wild world" su Discovery Channel e avere insegnato recitazione ai bambini per un'organizzazione no profit, esordisce anche al cinema, nella commedia di David Wain "Wet hot American summer". Sempre nel 2001 Bradley Cooper ottiene una discreta popolarità grazie al telefilm "Alias", in cui recita accanto a Jennifer Garner interpretando il personaggio di Will Tippin.

L'anno successivo è nel cast del film di Marc Evans "My little eye" e lavora in "Una ragazza per due", di Peter Knight e Morgan Klein. Nel 2003 è in televisione con il telefilm "Miss Match" (nel quinto episodio della prima stagione) e con il film di Joyce Chopra "The last cowboy", mentre l'anno seguente recita in "Touching Evil" e nel film "La chiave del cuore", di Sheldon Larry.

Nel 2005, dopo essere apparso in "Jack & Bobby", è in televisione in "Law & Order - Unità vittime speciali" e in "Law & Order - Il verdetto", ma soprattutto con la serie "Kitchen Confidential", di cui è protagonista; inoltre, recita in "2 single a nozze - Wedding Crashers", per la regia di David Dobkin.

L'anno successivo Bradley Cooper è sul grande schermo in "A casa con i suoi", di Tom Dey; a teatro, invece, recita a Broadway insieme con Paul Rudd e Julia Roberts in "Three days of rain". Nel dicembre del 2006 si sposa con Jennifer Esposito, ma il loro legame dura pochi mesi.

Nel 2007 Bradley è al cinema con "Il peggior allenatore del mondo", per la regia di Tom Brady, mentre in televisione entra nel cast di "Nip/Tuck", vestendo i panni del personaggio di Aidan Stone; l'anno seguente trova dietro la macchina da presa Georgina Lightning in "Segreti dal passato" e Peter Cattaneo in "The Rocker - Il batterista nudo".

Il 2008 è un anno molto prolifico per Bradley Cooper, vedendolo interpretare anche "Yes Man", di Peyton Reed, e "Prossima fermata: L'inferno", di Ryuhei Kitamura. Nel 2009 l'attore americano intraprende una relazione sentimentale con Renèe Zellweger ed è al cinema in "New York, I love you", di Allen Hughes, e in "La verità è che non gli piaci abbastanza", di Ken Kwapis.

Partecipa, inoltre, alla commedia di successo "Una notte da leoni", diretta da Todd Phillips e a "Case 39", di Christian Alvart, mentre in "A proposito di Steve", di Phil Traill, è accanto a Sandra Bullock.

Gli anni 2010

Nel 2010 recita per Garry Marshall in "Appuntamento con l'amore" e per Joe Carnahan in "A-Team", adattamento cinematografico del telefilm degli anni Ottanta in cui presta il volto a Templeton Peck. Nel 2011 lascia la Zellweger e si lega sentimentalmente a Zoe Saldana; sul fronte lavorativo, è sul grande schermo con il sequel di "Una notte da leoni", diretto sempre da Todd Phillips, e con "Limitless" (del quale è anche produttore), di Neil Burger, dove è al fianco di Robert De Niro.

Viene, inoltre, inserito dalla rivista "People" al primo posto nella graduatoria degli uomini più sexy dell'anno. L'anno successivo lavora in "The words", diretto da Lee Sternthal e Brian Klugman, e in "Hit and run", di Dax Shepard e David Palmer. In "Il lato positivo - Silver Linings Playbook" (ancora insieme con Robert De Niro), invece, trova come regista David O. Russell: grazie a questo film riceve la sua prima nomination agli Oscar, come migliore attore, e la sua prima nomination ai Golden Globe, come migliore attore in un film commedia o musicale, ma anche nomination ai British Academy Film Awards, agli AACTA Awards, agli Independent Spirit Awards e ai Broadcast Film Critics Association Awards.

Nel 2013, dopo avere rotto la relazione con la Saldana, Bradley Cooper inizia a frequentare la modella Suki Waterhouse; al cinema appare in "Come un tuono", di Derek Cianfrance, e nel terzo episodio di "Una notte da leoni", diretto sempre da Phillips. Torna, inoltre, a lavorare con David O. Russell, che lo dirige in "American Hustle - L'apparenza inganna" (grazie al quale ottiene una nomination agli Oscar e una ai Golden Globe come migliore attore non protagonista, oltre a una candidatura agli Mtv Movie Awards per la migliore performance maschile), prima di prestare la propria voce a "Guardiani della Galassia", film di James Gunn in cui doppia il personaggio di Rocket Raccoon.

Nel 2014 recita per Susanne Bier in "Una folle passione", ed è il protagonista del film di Clint Eastwood "American Sniper", in cui interpreta Chris Kyle, cecchino americano realmente esistito impegnato per l'esercito americano in Iraq. Per questo ruolo, è costretto ad aumentare di circa venti chili la propria massa muscolare, ricorrendo a un estenuante allenamento fisico e praticando una dieta da 8mila calorie al giorno. Forte anche dell'aiuto di Jason Walsh, il suo personal trainer, l'attore aumenta di peso arrivando a toccare il quintale.

Grazie ad "American Sniper" (che solo nei primi quattro giorni di programmazione negli Stati Uniti incassa circa novanta milioni di dollari), Bradley Cooper viene candidato agli Oscar del 2015 non solo come miglior produttore ma anche come migliore attore.

Nella primavera del 2015 intraprende una relazione sentimentale con la top model russa Irina Shayk (nota per essere stata ex del calciatore Cristiano Ronaldo). La loro figlia nasce nel 2017, ma la relazione dura solo fin al giugno del 2019.

Nel 2018 gira il suo primo film da regista: A Star is Born, remake di "È nata una stella", del 1937: la canzone Shallow, cantata con la protagonista Lady Gaga, vince l'Oscar come migliore canzone.

Nel 2023 dirige e interpreta il film biografico "Maestro", sulla figura di Leonard Bernstein.

L'anno seguente la sua compagna è la modella Gigi Hadid.