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Carlo Bonomi

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Biografia

Carlo Bonomi nasce nella città di Crema il 2 agosto del 1966. Imprenditore, già presidente di Assolombarda, è salito agli onori della cronaca dopo la sua nomina a presidente di Confindustria in data 16 aprile 2020. Carlo Bonomi si è convertito in poco tempo in un nome conosciuto al grande pubblico, nonostante presso l'associazione che riunisce gli industriali italiani fosse già ampiamente noto, nonché molto stimato. L'elezione, coincisa con uno dei peggiori momenti di crisi economica registrati sul territorio italiano, ha acceso l'interesse sulla figura di Carlo Bonomi. In questa breve biografia esploriamo il suo percorso professionale e i numerosi impegni in ambito sociale.

Gli inizi di Carlo Bonomi: un contesto imprenditoriale favorevole

Cresce in un contesto familiare all'interno del quale la professione imprenditoriale rappresenta uno sbocco lavorativo privilegiato: i suoi genitori infatti sono professionisti e imprenditori nella prima generazione del dopoguerra. Non stupisce quindi che la sua passione e l'attivismo nel circuito dapprima industriale e in seguito confindustriale abbiano inizio sin dalla tenera età, quando il giovane Carlo decide di affacciarsi alla vita lavorativa.

Entra a far parte del gruppo dei Giovani imprenditori di Assolombarda, andando piano piano a ricoprire svariati incarichi. Il suo impegno lo vede coinvolto inizialmente a livello territoriale, poi regionale e infine nazionale.

In seguito al completamento degli studi, Carlo Bonomi inizia la propria carriera alla guida di Synopo, una realtà che opera nel settore biomedicale nell'ambito della strumentazione e dei consumabili in ambito neurologico. Della Synopo S.p.A. Bonomi presiede il consiglio di amministrazione, al quale fanno riferimento anche alcune aziende manifatturiere che fanno capo alla holding. Tra queste vale la pena citare ad esempio la Sidam s.r.l., leader nel settore della produzione di prodotti consumabili per liquidi di contrasto, ma anche BTC Medical Europe, che invece si focalizza maggiormente sul materiale dedicato a oncologia e al recupero post operatorio.

L'approccio innovativo e il ruolo nelle associazioni

Il percorso professionale di Carlo Bonomi si caratterizza per uno spiccato interesse per la ricerca medica e per la scelta di dare un'impronta ad alto tasso di innovazione all'interno della propria multinazionale. Tale approccio si ritrova anche nel suo impegno associativo: dal 2009 al 2017 ricopre all'interno di Assolombarda il ruolo di consigliere incaricato per Ricerca, Innovazione e Agenda Digitale, per divenire in seguito Vicepresidente.

In questo periodo si converte ben presto in una delle figure di spicco di Confindustria, entrando nel consiglio generale e nel consiglio di presidenza per la zona della Lombardia. A partire dal luglio 2019 viene nominato presidente della Fondazione Assolombarda, la più grande associazione industriale radicata sul territorio che può fare riferimento alla rete di Confindustria.

Carlo Bonomi in Assolombarda

Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda

Nel periodo compreso fra l'estate del 2017 e il 2019 entra a fare parte di svariati consigli di amministrazione. Questi includono ad esempio l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale nonché l'Aspen Institute Italia (organizzazione internazionale non profit fondata nel 1950). Dal novembre del 2018 Carlo Bonomi diviene membro del consiglio di amministrazione della Bocconi, realtà d'eccellenza della formazione universitaria a indirizzo economico in Italia. Solamente un anno dopo, nel novembre 2019, fa il suo debutto all'interno del consiglio di amministrazione di Dulevo International.

Carlo Bonomi: l'elezione a presidente di Confindustria

Il grande momento arriva per Carlo Bonomi il 16 aprile 2020 quando, con 123 preferenze contro le 60 della sfidante Licia Mattioli, viene nominato presidente di Confindustria fino al 2024.

La nomina di Carlo Bonomi, che succede a Vincenzo Boccia, si accompagna a dichiarazioni che lasciano intravedere una visione molto ampia come imprenditore. Egli rivendica per Confindustria una nuova strategia di ampio respiro con una visione internazionale, soprattutto alla luce delle tante sfide che il Paese si trova ad affrontare in seguito alla crisi sanitaria ed economica provocata dall'emergenza covid-19.

Carlo Bonomi

Carlo Bonomi

Le imprese non sono il problema ma la soluzione dell'emergenza di questo Paese. Alle aziende va dato quello che serve per ripartire.

L'impegno sociale

Sulla vita privata di Carlo Bonomi non si conoscono molti dettagli: il personaggio pubblico, infatti, rimane particolarmente distaccato dalla persona. Tuttavia, quel che è dato sapere riguarda il tangibile impegno dell'imprenditore nell'ottica di restituire alla comunità parte della fortuna ricevuta. Carlo Bonomi risulta impegnato in molte associazioni le cui finalità sono a sostegno di cause benefiche.

Ricopre infatti a partire dal gennaio del 2018 la carica di presidente di Cancro Primo Aiuto Onlus. L'associazione senza alcuno scopo di lucro con sede a Monza si impegna nel fornire a livello territoriale nella Regione Lombardia assistenza sociale e socio-sanitaria a tutti coloro che sono affetti da cancro e in particolar modo ai loro familiari.

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Giovedì 3 giugno 2021 11:38:42

Attualmente non occupato


Buongiorno Dottor Carlo Bonomi, in merito alla gestione dell’ambiente e quindi anche della salute e sanita’ l’adozione delle energie rinnovabili, nonche’ quella dell’idrogeno, l’aumento della forestale in tutta Italia saranno sicuramente di buon auspicio, perche’ e’ tutto un programma che se attuato porta benefici economici e salutari
Per quanto riguarda il fatto della plastica green, non e’ vero che creerebbe diminuzione di posti di lavoro, perche’ andando a eliminate le stoviglie di plastica vecchie si creeranno quelli green di nuova generazione.
Piuttosto c’e' la Cina che, nonostante il protocollo kyoto, continua a installare impianti nucleari, cioe’ macchinari obsoleti che richiedono denaro ed energia e che inquinano.
Non per motivi di razzismo personale ma e’ giuto che pure loro di adeguino all’uo di energie rinnovabili.

Da: Giovanni Rago

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