Carlo Bonomi
Biografia
Carlo Bonomi nasce nella città di Crema il 2 agosto del 1966. Imprenditore, già presidente di Assolombarda, è salito agli onori della cronaca dopo la sua nomina a presidente di Confindustria in data 16 aprile 2020. Carlo Bonomi si è convertito in poco tempo in un nome conosciuto al grande pubblico, nonostante presso l'associazione che riunisce gli industriali italiani fosse già ampiamente noto, nonché molto stimato. L'elezione, coincisa con uno dei peggiori momenti di crisi economica registrati sul territorio italiano, ha acceso l'interesse sulla figura di Carlo Bonomi. In questa breve biografia esploriamo il suo percorso professionale e i numerosi impegni in ambito sociale.
Gli inizi di Carlo Bonomi: un contesto imprenditoriale favorevole
Cresce in un contesto familiare all'interno del quale la professione imprenditoriale rappresenta uno sbocco lavorativo privilegiato: i suoi genitori infatti sono professionisti e imprenditori nella prima generazione del dopoguerra. Non stupisce quindi che la sua passione e l'attivismo nel circuito dapprima industriale e in seguito confindustriale abbiano inizio sin dalla tenera età, quando il giovane Carlo decide di affacciarsi alla vita lavorativa.
Entra a far parte del gruppo dei Giovani imprenditori di Assolombarda, andando piano piano a ricoprire svariati incarichi. Il suo impegno lo vede coinvolto inizialmente a livello territoriale, poi regionale e infine nazionale.
In seguito al completamento degli studi, Carlo Bonomi inizia la propria carriera alla guida di Synopo, una realtà che opera nel settore biomedicale nell'ambito della strumentazione e dei consumabili in ambito neurologico. Della Synopo S.p.A. Bonomi presiede il consiglio di amministrazione, al quale fanno riferimento anche alcune aziende manifatturiere che fanno capo alla holding. Tra queste vale la pena citare ad esempio la Sidam s.r.l., leader nel settore della produzione di prodotti consumabili per liquidi di contrasto, ma anche BTC Medical Europe, che invece si focalizza maggiormente sul materiale dedicato a oncologia e al recupero post operatorio.
L'approccio innovativo e il ruolo nelle associazioni
Il percorso professionale di Carlo Bonomi si caratterizza per uno spiccato interesse per la ricerca medica e per la scelta di dare un'impronta ad alto tasso di innovazione all'interno della propria multinazionale. Tale approccio si ritrova anche nel suo impegno associativo: dal 2009 al 2017 ricopre all'interno di Assolombarda il ruolo di consigliere incaricato per Ricerca, Innovazione e Agenda Digitale, per divenire in seguito Vicepresidente.
In questo periodo si converte ben presto in una delle figure di spicco di Confindustria, entrando nel consiglio generale e nel consiglio di presidenza per la zona della Lombardia. A partire dal luglio 2019 viene nominato presidente della Fondazione Assolombarda, la più grande associazione industriale radicata sul territorio che può fare riferimento alla rete di Confindustria.
Nel periodo compreso fra l'estate del 2017 e il 2019 entra a fare parte di svariati consigli di amministrazione. Questi includono ad esempio l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale nonché l'Aspen Institute Italia (organizzazione internazionale non profit fondata nel 1950). Dal novembre del 2018 Carlo Bonomi diviene membro del consiglio di amministrazione della Bocconi, realtà d'eccellenza della formazione universitaria a indirizzo economico in Italia. Solamente un anno dopo, nel novembre 2019, fa il suo debutto all'interno del consiglio di amministrazione di Dulevo International.
Carlo Bonomi: l'elezione a presidente di Confindustria
Il grande momento arriva per Carlo Bonomi il 16 aprile 2020 quando, con 123 preferenze contro le 60 della sfidante Licia Mattioli, viene nominato presidente di Confindustria fino al 2024.
La nomina di Carlo Bonomi, che succede a Vincenzo Boccia, si accompagna a dichiarazioni che lasciano intravedere una visione molto ampia come imprenditore. Egli rivendica per Confindustria una nuova strategia di ampio respiro con una visione internazionale, soprattutto alla luce delle tante sfide che il Paese si trova ad affrontare in seguito alla crisi sanitaria ed economica provocata dall'emergenza covid-19.
Le imprese non sono il problema ma la soluzione dell'emergenza di questo Paese. Alle aziende va dato quello che serve per ripartire.
L'impegno sociale
Sulla vita privata di Carlo Bonomi non si conoscono molti dettagli: il personaggio pubblico, infatti, rimane particolarmente distaccato dalla persona. Tuttavia, quel che è dato sapere riguarda il tangibile impegno dell'imprenditore nell'ottica di restituire alla comunità parte della fortuna ricevuta. Carlo Bonomi risulta impegnato in molte associazioni le cui finalità sono a sostegno di cause benefiche.
Ricopre infatti a partire dal gennaio del 2018 la carica di presidente di Cancro Primo Aiuto Onlus. L'associazione senza alcuno scopo di lucro con sede a Monza si impegna nel fornire a livello territoriale nella Regione Lombardia assistenza sociale e socio-sanitaria a tutti coloro che sono affetti da cancro e in particolar modo ai loro familiari.
Frasi di Carlo Bonomi
La via del governo per uscire dall'emergenza è quella di favorire l'indebitamento delle imprese. Non è una scelta senza conseguenze. Più alto è l'indebitamento, più difficile diventa investire. Ma se proprio si vuole andare in questa direzione, sei anni non possono essere certo il termine entro cui questi prestiti vanno restituiti. Prendiamo la crisi del 2008: non sono bastati dieci anni al Paese per riguadagnare gli stessi livelli di Pil. Perché adesso dovremmo farcela in sei?
Non è accettabile che le scadenze fiscali vengano prorogate per soli due mesi mentre lo Stato prende per sé due anni in più di accertamenti fiscali. Se facciamo indebitare le imprese per pagare le tasse vuol dire che non abbiamo capito nulla.
Il fattore tempo è diventa to fondamentale. Non solo bisogna fare, bisogna fare subito. Questa è l'occasione per l'Italia che vuole cambiare passo.
Aiutiamo le nostre imprese a rafforzarsi, questo è il vero modo per proteggerle. Da questa crisi usciremo più globalizzati.
La nostra sensazione è che non ci sia una visione su come affrontare la cosiddetta Fase 2. Molto più facile trincerarsi dietro un rassicurante "stiamo tutti a casa". Onestamente non abbiamo nemmeno ben capito chi stia contribuendo alle decisioni che saranno prese. I comitati tecnico-scientifici di riferimento sono addirittura due. Uno presso la presidenza del Consiglio e uno presso il ministero dell'Innovazione. Senza chiarezza su chi decide.
Penso che nella sua tragicità questa emergenza ci stia offrendo anche un'opportunità. Quella di rilanciare il Paese eliminando una volta per tutte le zavorre che ci hanno frenato negli ultimi vent'anni.
Non mi convince affatto l'idea che da questa crisi si uscirà con lo Stato protagonista dell'economia. Lo Stato deve restare regolatore, non gestore.
La vita viene prima di tutto, possiamo decidere di chiudere tutte le imprese in Lombardia, e anche nel resto d'Italia, con la consapevolezza che molte di queste aziende non riapriranno più. E quando usciremo da questo incubo ci troveremo in una situazione da economia di guerra.
Siamo in costante e costruttivo contatto con il premier Giuseppe Conte. Le imprese sono a disposizione con la loro tecnologia e capacità organizzativa per predisporre un sistema di tracciamento del contagio, per tutelare i più esposti. Con questo sistema si andrà oltre l'idea di chiusura generalizzata. Accanto alla gestione dell'emergenza è necessario lavorare per il futuro.
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Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Carlo Bonomi. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Carlo Bonomi.