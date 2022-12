Biografia

Gilles Rocca nasce a Roma il 12 gennaio del 1983. È salito agli onori della cronaca a seguito di un episodio eclatante avvenuto a Sanremo 2020, Gilles è un giovane romano convertitosi in un volto conosciuto al grande pubblico tv generalista in pochi secondi e quasi per caso. In realtà, il suo percorso professionale è davvero variegato e interessante: scopriamone tutte le tappe salienti nella biografia di Gilles Rocca.

Gilles Rocca: un inizio di carriera tra calcio e televisione

Sin da piccolo dimostra, come molti bambini italiani, una forte passione per il calcio, che riesce a trovare uno sfogo più concreto grazie al talent televisivo Campioni. Il format, condotto da Ciccio Graziani, istrionico allenatore e personaggio dello spettacolo svolge un'azione di scouting e permette a Rocca di iniziare la propria carriera sportiva, ma anche di prendere gradualmente confidenza con la telecamera.

In virtù delle capacità calcistiche, milita nella primavera della Lazio e per brevi periodi anche nel Frosinone. A seguito di un brutto incidente, tuttavia, Gilles Rocca si trova costretto ad abbandonare l'idea di perseguire la carriera calcistica a livello professionale.

Ad ogni modo, per il giovane romano si tratta in realtà solo di un inizio, poiché il destino lo attende davanti alla telecamera. Sin dal 2005, infatti, si converte in attore e recita in parti piccole e più rilevanti in molte serie televisive di produzione italiana: tra le più importanti Don Matteo, Ris e Distretto di polizia.

Gilles Rocca: da attore a regista di cortometraggi

Qualche anno dopo il debutto come attore televisivo, per il giovane Gilles Rocca arriva un'occasione decisamente imperdibile, che il ragazzo coglie al volo. Si tratta di un ruolo sul grande schermo nella pellicola re tocchi, di Marco Risi (2014), con cui in seguito nasce una stretta amicizia.

Grazie a una collaborazione che si dimostra proficua, Risi lo chiama una seconda volta per lavorare nell'ambito della produzione della serie L'Aquila - grandi speranze (sul terremoto de L'Aquila del 2009).

Il talento di questo attore romano si esprime molto bene anche dietro alla cinepresa. Grazie a un approccio versatile e umile, riesce a raggiungere un grande risultato nel 2018, quando realizza Duchenne, un docufilm che narra in maniera drammatica ma con occhio clinico le vicende dalle persone affette da distrofia muscolare. Con quest'opera Rocca riesce ad aggiudicarsi il premio Tulipani di seta nera, ovvero uno dei più importanti riconoscimenti italiani riservati ai registi di cortometraggi.

Gilles Rocca e la fama improvvisa

Senza alcun dubbio l'episodio responsabile della fama di cui gode oggi Gilles Rocca, divenuto in poche ore un volto conosciuto e molto apprezzato, è quello della lite tra Morgan e Bugo occorsa sul palco di Sanremo 2020. Si tratta dell'episodio più chiacchierato e sorprendente di tutta la settantesima edizione della kermesse sanremese.

A seguito di screzi e di retroscena ancora molto controversi, Morgan cambia il testo della canzone del duetto e di conseguenza Bugo abbandona platealmente il palco dell'Ariston. In quel momento la regia si trova a improvvisare e Gilles, che lavora come manager degli strumenti musicali (lo fa da tanti anni seguendo l'attività del padre), buca letteralmente lo schermo venendo inquadrato per pochissimi secondi.

In virtù di uno sguardo che colpisce e del carattere bizzarro della vicenda, sono stati moltissimi il giorno seguente coloro che si sono interrogati su chi fosse il tecnico - inizialmente scambiato per un fonico. Grazie alla popolarità improvvisa, il giovane Gilles attira l'attenzione anche di numerosi programmi televisivi.

L’attenzione mediatica mi ha un po’ spiazzato perché non te l’aspetti perché fai da tanti anni provini, sei nel settore, vinci anche dei premi importanti tra cui il “Premio Troisi” alla regia. Da una parte, ti fa piacere, dall’altra sono diventato una star del web per nulla. Se questa popolarità può servire a far conoscere i miei progetti come “Metamorfosi”, la mia opera prima sul femminicidio con un cast molto importante, allora che ben venga. Se è una cosa fine a se stessa, legata solo all’estetica, un po’ mi disturba.

Grazie a tale notorietà non stupisce la sua partecipazione a Ballando con le stelle, annunciata per l'edizione 2020 (balla in coppia con Lucrezia Lando), che promette di dare a Gilles Rocca un buon trampolino di lancio per consolidare la propria carriera.

Vita privata e qualche curiosità su Gilles Rocca

Il giovane romano è un uomo che si dichiara di solidi valori e ancorato alla tradizione; lo dimostra del resto il legame più importante della sua vita, ovvero l'unione che da ben 11 anni lo lega alla collega attrice Miriam Galanti, molto impegnata sia sul piccolo che sul grande schermo. Non nasconde la forza del legame che li tiene uniti: i due infatti dichiarano durante svariate interviste l'intenzione di voler costruire una famiglia il prima possibile.

Tra gli aspetti più curiosi riguardo all'improvvisa fama di Rocca c'è quello che al giorno d'oggi è uno dei termometri più affidabili per misurare la popolarità di una persona: il numero dei follower su Instagram. Il numero di seguaci di questo giovane professionista dello spettacolo è esploso crescendo a dismisura in pochissime ore; è un aspetto che stupisce è diverte il ragazzo. Il suo account è @roccagilles.

Nel mese di novembre 2020 è lui il vincitore di Ballando con le stelle. L'anno successivo, a marzo 2021, è uno dei concorrenti della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Insieme a lui, tra i concorrenti naufraghi ci sono anche: Paul Gascoigne, Vera Gemma, Francesca Lodo e Akash Kumar.