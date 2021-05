Successivamente Marco Risi cambia genere e passa ad un filone più realistico e drammatico. Dirige "Soldati, 365 all`alba" (con Claudio Amendola e Massimo Dapporto), cruda rappresentazione del servizio di leva in Italia; per la realizzazione cura molto la narrativa, gli ambienti e le psicologie dei personaggi: il risultato denota un'importante e matura svolta. Fedele a questo tipo di impegno cinematografico e avvicinandosi alla rabbia e al disagio giovanile, gira due film interpretati da un gruppo di ragazzi palermitani non professionisti: " Mery per sempre " (1989) e " Ragazzi fuori " (1990). Quest'ultimo gli vale il David di Donatello per la Miglior Regia.

3 fotografie

Foto e immagini di Marco Risi

Video Marco Risi

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Dino Risi Jerry Calà Claudio Amendola Mery Per Sempre Ragazzi Fuori Donatello Tragedia di Ustica Diego Abatantuono Diego Armando Maradona Cinema Film e DVD di Marco Risi

11 biografie

Nati lo stesso giorno di Marco Risi