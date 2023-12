Biografia • Modelli imperfetti

Donna bambina, modella controversa e chiacchierata, idolatrata e criticata come ogni mito, top model dal corpo esile, non alto (160 cm) e magrissimo ha scatenato negli anni '90 le ire funeste di chi vedeva in lei una minaccia per le milioni di adolescenti a rischio anoressia.

È conosciuta nel mondo come "Queen of Cool" (Regina della Tendenze), ed è arrivata a guadagnare oltre 10.000 dollari al giorno.

Dopo una storia turbolenta e chiacchieratissima con l'attore Johnny Depp, Kate si è poi legata a Jefferson Hack, direttore editoriale della rivista patinata britannica "Dazed & Confused", con il quale ha avuto Lila Grace, nata il 29 novembre 2002.

Nata il 16 gennaio 1974 a Croydon, nel Surrey (Inghilterra), Kate Moss è figlia d'arte: la madre è Donna Jordan, una mannequin assai nota negli anni '70. Pare che la prima proposta di lavoro di Kate Moss le sia stata offerta da Sarah Doukas, dell'agenzia Storm, all'aeroporto JFK di New York, quando aveva solo quattordici anni. Da allora è apparsa in moltissime campagne fino a diventare la "musa" e il simbolo di Calvin Klein dove il suo viso rimane legato al lancio dei profumi "Obsession" e "One".

Di classe, affabile e discreta, disinvolta ed elegante sulle passerelle, Kate Moss è stata immortalata da molti fotografi famosi, fra cui Steven Meisel per Glamour Italia, Richard Avedon per Versace. Non si contano le copertine di "W", "Harper's Bazaar", "Vogue", "Allure", "Elle", dove Kate Moss compare. Il mago dell'obbiettivo Peter Lindbergh l'ha inclusa nel suo libro "10 Women".

Nel 2000 decide di lasciare il mondo delle passerelle: vederla sfilare diventa cosa più rara, ma il suo volto e la sua immagine continuano a essere i suoi ferri del mestiere.

All'inizio del 2005 è uscito negli Stati Uniti "Kate Moss: Model of Imperfection", una biografia non autorizzata, scritta da Katherine Kendell. I dettagli scandalosi inseriti nelle pagine, raccontano la vita della bellissima top model, da quando avrebbe iniziato a fumare a 13 anni, quando a 14 anni avrebbe perso la verginità, e a 15 avrebbe deciso di interrompere gli studi. In questa biografia vengono inoltre elencati i flirt, veri e presunti, attribuiti alla modella.

Poi, nel settembre 2005, scoppia lo scandalo che fa parlare di lei in tutto il mondo. "The Mirror" pubblica foto sfocate in cui si vede la modella assumere grandi quantità di cocaina. Kate Moss arrivava già da un recente passato in cui aveva trascorso un periodo di disintossicazione da alcool e droga in una clinica londinese. La conseguenza immediata della notizia sono state le interruzioni di molti, ricchissimi contratti di notissime case di moda con cui la modella era legata.

Questa immagine negativa del mondo della moda fa sperare che il pubblico delle ragazzine e adoloscenti, le quali spesso idolatrano le top model, cerchino esempi positivi in altri ambiti sociali.

Senza rispondere in modo specifico alle accuse di "The Mirror", Kate Moss ha poi chiesto scusa pubblicamente in una conferenza stampa in cui ha dichiarato: "Mi assumo piena responsabilità delle mie azioni. Ammetto anche che ci siano diverse questioni personali di cui mi devo occupare e ho cominciato a fare i primi passi, difficili ma necessari, per risolverle. Voglio scusarmi con tutte le persone che ho deluso a causa del mio comportamento che ha avuto delle ripercussioni negative sulla mia famiglia, gli amici, i colleghi, i partner commerciali ed altre persone".

Compagna del cantante rock inglese Pete Doherty, con lui nel 2006 ha girato l'Europa per seguirlo nel suo tour, intervenendo anche ogni sera sul palcoscenico.

Dopo essersi lasciata alle spalle la disintossicazione e la travagliata storia con Doherty, inizia una storia d'amore con Jamie Hince, chitarrista dei "The Kills", con il quale si unisce in matrimonio il giorno 1 luglio 2011.