Showgirl, attrice ed ex modella italiana39 anni

Biografia • Reginetta da podio

Eleonora Pedron nasce a Camposampiero vicino Padova, il 13 luglio 1982. La data è di importanza storica nazionale e per qualche verso avrebbe predetto il futuro "sportivo" della bella Eleonora: il giorno è infatti quello in cui l'Italia di Bearzot, Zoff, Scirea e Rossi festeggiava la vittoria dei mondiali di calcio in Spagna.

A soli nove vive un fatto traumatico: in seguito ad un incidente stradale, dopo un mese di coma, perde la sorella Nives, di sol sei anni più grande di lei.

Eleonora studia ragioneria e arriva ad ottenere un impiego presso l'anagrafe del suo comune di nascita.

All'età di vent'anni, i suoi 172 centimetri, i suoi capelli lunghi e biondi e i suoi profondi occhi azzurri fanno sì che vanga eletta Miss Italia (2002); nell'occasione il suo numero è stato il 39. Eleonora ha dedicato questa vittoria al padre, morto in un incidente d'auto accaduto poco tempo prima rientrando a casa da un provino per un concorso di Eleonora.

Pochi mesi dopo, nel settembre del 2003, Emilio Fede, direttore del TG4, la sceglie come prima "meteorina", ovvero come annunciatrice-valletta delle previsioni del tempo, durante le edizioni televisive diurne e serali.

Nel 2005 Jerry Calà la chiama per partecipare come protagonista al film "Vita Smeralda" che esce nelle sale cinematografiche il Natale successivo.

Nella stagione televisiva 2005-2006 subentra a Elisabetta Canalis come valletta nella trasmissione sportiva "Controcampo", in onda su Italia 1, al fianco di Sandro Piccinini.

Eleonora Pedron è - ovviamente - appassionata di sport ed è tifosa della Juventus. Fidanzata con Max Biaggi, nel tempo libero ama cucinare e leggere libri.

Il 22 settembre 2009 presso l'ospedale Princesse Grace di Montecarlo dà alla luce Ines Angelica. L'anno successivo è di nuovo mamma: Leon Alexandre nasce il 16 dicembre 2010.

Nel 2010 recita in quattro episodi della seconda stagione di "Donna detective", fiction di Rai 1; Eleonora Pedron interpreta il ruolo di "Alessandra" . Il 18 e 19 settembre 2011 prende parte a Miss Italia 2011, condotto da Fabrizio Frizzi, nel ruolo di addetta alla postazione web, ponendo alle ragazze in gara domande da parte del pubblico e dei blogger tv.

Nel 2012 Eleonora è protagonista nel videoclip della canzone "Se tu non fossi qui", di Umberto Tozzi. L'anno seguente, assieme al compagno Max Biaggi, è tra i cosiddetti "proclamatori" del Festival di Sanremo 2013, condotto da Fabio Fazio, per introdurre al concorso i Modà. Nello stesso anno conduce, al fianco dello scrittore Roberto Parodi, il programma sulla passione motociclistica "Born to Ride - E ti bastano 2 ruote", su Italia 2.

Dal 2015 al 2019 partecipa come ospite fisso della trasmissione "Quelli che il calcio", in onda su Rai 2. Dal 2019 il suo nuovo compagno è Fabio Troiano, attore torinese. Dal 18 gennaio 2020 Eleonora Pedron conduce il programma "Belli dentro belli fuori", in onda ogni sabato mattina su LA7.