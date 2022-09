Biografia • Regina del burlesque

Heather Renée Sweet, meglio conosciuta come Dita Von Teese, nasce a Rochester (Michigan, USA) il giorno 28 settembre 1972. Famosa per lo striptease nel gigante Martini Glass e il suo look da pin-up dalla pelle d'avorio, è considerata un'icona fashion per lo stile vintage e sofisticato che è capace di esprimere.

La giovane Heather cresce in famiglia, seguita dal padre operaio, ma soprattutto dalla madre, estetista, che le trasmette la particolare passione per il cinema stile anni Quaranta e per la moda retrò. La futura Dita rimane quindi affascinata da questi elementi, specialmente da Bettie Page e dalle pin-up.

Per qualche tempo pratica danza classica, aspirando a diventare ballerina professionista. In seguito si servirà della sua preparazione in questo campo per animare i propri spettacoli di genere "burlesque", ballando "en pointe" (in punta).

A dodici anni si trasferisce con la famiglia (i genitori e le altre due sorelle) nella Orange County, in California. Si racconta che da adolescente la madre la portò a comprare il suo primo reggiseno, di semplice cotone bianco, dandole anche un uovo di plastica contenente collant color carne. Lei avrebbe però desiderato vestiti con merletti e calze simili a quelle viste sui numeri di "Playboy" del padre.

A quindici anni inizia a lavorare in un negozio di biancheria intima come commessa; qui compra il suo primo corsetto. Grande amante della biancheria intima elaborata, come corsetti e calze, decide di andare al college per studiare storia della moda e diventare stilista e costumista.

La carriera del personaggio Dita Von Teese inizia a diciannove anni, in un locale di spogliarello, dove si distingue per originalità. Crea uno stile d'ispirazione vintage con capelli acconciati ad alveare e guanti indossati fino al gomito.

Il grande salto di popolarità arriva quando diventa la compagna di Brian Warner, rockstar nota come Marilyn Manson. Si sposano nel 2005: la cerimonia di nozze viene officiata dal regista Alejandro Jodorowsky, e si svolge in perfetto stile gotico e abiti ottocenteschi nel castello della Contea irlandese di Tipperary, di proprietà di Warner. Il matrimonio termina però solo due anni dopo per inconciliabili differenze e "troppi demoni" che avrebbero attanagliato il cantante. Dita Von Teese supera presto il difficile momento del distacco e accetta dalla rivista "Penthouse" la pubblicazione di sue foto molto sexy per un articolo intitolato "Ecco cosa si è perso Manson".

Invitata spesso dagli stilisti glamour e molto seguita dai fotografi di tutto il mondo, aveva già posato per "Playboy" nel dicembre del 2002.

Tra le sue ultime apparizioni di rilievo ricordiamo l'apertura della sfilata "Cheap&Chic" dello stilista Moschino (2006-2007); ha posato anche per la campagna di Vivienne Westwood insieme all'ex marito Marilyn Manson. Si è poi esibita in locali e per eventi del tutto esclusivi, come l'Erotica Show di Londra, il New York Fashion Week's Hottest Party o il Crazy Horse di Parigi. Durante il festival di Cannes 2007 Dita Von Teese ha preso parte al gala di beneficenza per la lotta contro l'Aids (Amfar's Cinema Against Aids), sfoderando come performance il lipteese, uno strip a cavallo di un rossetto gigante.

Nel 2008 diventa testimonial per Cointreau, noto liquore francese all'arancia, che le dedica il "CointreauTeese", un cocktail personalizzato alle note di violetta.