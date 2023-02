Nel 1987 è finalista al premio letterario "Premio Bergamo". Due anni più tardi subisce un processo per oscenità a Trento per il libro "Sodomie in corpo 11" dal quale esce assolto con formula piena.

Aldo Busi nasce il 25 febbraio 1948 a Montichiari (Brescia). Esce di casa all'età di 14 anni, costretto dal padre ad abbandonare gli studi. Aldo comincia così a lavorare come cameriere in diverse località del Garda. Si sposta poi viaggiando e accumulando esperienze tra Milano, Parigi, Berlino, New York e Londra. Lavora come interprete saltuario e si cimenta con importanti traduzioni dall'inglese e dal tedesco, tra cui Ackerley, H. von Doderer, Goethe , Wolitzer, Stead.

