Biografia

Brigitta Bulgari è lo pseudonimo di Brigitta Cochise - nota anche come Brigitta Bui Kocsis o Brigitte Buy. Nata a Budapest (Ungheria) il 29 settembre 1982, la madre è ungherese mentre il padre è svedese.

Sebbene la sua carriera la collochi principalmente nel mondo del cinema hard, è anche modella e donna di spettacolo.

Nel 2004 Brigitta Bulgari è eletta Playmate dell'anno per l'edizione ungherese di Playboy; nello stesso anno è "Penthouse pet" del mese di maggio per l'edizione statunitense della rivista Penthouse.

In Italia ha fatto clamore per la sua passeggiata senza veli al centro del campo di calcio dello stadio Leonardo Garilli di Piacenza, durante la partita calcistica di serie B Piacenza-Catanzaro, in diretta TV. Ha partecipato alle trasmissioni tv "La talpa" e "Cronache marziane", per Mediaset.

Nel 2005 e nel 2006 posa per il calendario della rivista Maxim.

Nel 2007 è coinvolta nel caso Vallettopoli. Pare che le sue fotografie con il campione di motociclismo Marco Melandri siano state oggetto di ricatto da parte di Fabrizio Corona: ma il pilota di Ravenna ha registrato la telefonata intimidatoria mandando a monte il tentativo di estorsione.

Con 29 film alle spalle, nel 2008 si ritira dalla professione di attrice.

Nell'estate del 2010 inizia a dedicarsi all'attività di disc jockey. Prende lezioni da DJ Junior, professionista del suo paese natale. Poche settimane dopo debutta ufficialmente come DJ: il suo pseudonimo è Brigitta Koss.