Eric Cantona
Biografia • Temperamento da eroe
Eric Daniel Pierre Cantona nasce il giorno 24 maggio 1966 a Marsiglia (Francia). Come calciatore professionista ha raggiunto il suo apice e ha concluso la sua carriera nella squadra inglese del Manchester United, dove dal 1992 al 1997 ha vinto quattro titoli di Premiership, di cui due FA Cup. Durante il suo periodo nei "Red Devils", con la sua maglia numero 7 e con il suo temperamento da vero leader e condottiero, è stato uno dei giocatori più amati e osannati dai tifosi della squadra.
Eric Cantona campione di calcio
Il percorso agonistico nel calcio inizia a 17 anni quando inizia giocare nelle giovanili dell'Auxerre; gioca poi nelle squadre francesi di Martigues, Olympique Marsiglia, Bordeaux, Montpellier e Nîmes prima di trasferirsi nel Regno Unito, consigliato tra gli altri da Michel Platini.
Prima di arrivare al Manchester gioca nel Leeds United nel 1992. La carriera di questo grande campione si tinge tuttavia di una triste nota: nel gennaio del 1995, durante una partita in trasferta contro il Crystal Palace, Eric Cantona, subito dopo aver ricevuto un cartellino rosso (espulsione dal campo) da parte delll'arbitro, viene deriso da uno spettatore del pubblico (in Inghilterra il pubblico si trova anche a bordo campo) e per reazione gli cui sferra un calcio in stile Bruce Lee (kung fu).
Cantona viene per questo condannato a centoventi ore di servizi sociali; in seguito una corte d'appello trasforma la condanna a due settimane di carcere per aggressione. A livello sportivo viene sospeso per dieci mesi. Nell'anno della sospensione di Cantona, il Manchester non vince il campionato.
Dopo la stagione 1996/1997, all'età di trenta anni, Cantona annuncia il suo ritiro dal calcio. Poco dopo il ritiro diventa capitano della squadra nazionale francese di Beach Soccer.
Eric Cantona attore
Successivamente Cantona decide di intraprendere la strada del cinema: soprattutto come attore (ha modo di lavorare in diverse produzioni francesi), ma ha anche diretto un cortometraggio dal titolo "Apporte-moi ton amour" nel 2002.
Alla fine del 2010 torna sulle prime pagine dei giornali con una bizzarra iniziativa: in anni di crisi economica per protestare contro il sistema bancario e per accelerare una rivoluzione in campo economico, Cantona invita tutti a ritirare dal proprio conto corrente tutti i risparmi.
Vita privata
Cantona è stato sposato con Isabelle Ferrer e insieme hanno avuto due figli. Attualmente è sposato con l'attrice Rachida Brakni, di dieci anni più giovane.
Eric Cantona negli anni 2010
Il 18 gennaio 2011 viene ingaggiato come nuovo direttore tecnico dei New York Cosmos, glorioso club americano scioltosi nel 1985. Nel 2009 infatti, Paul Kemsley, ex vicepresidente del Tottenham ha convinto G. Peppe Pinton, ex general manager dei Cosmos, a cedergli l'uso legale del nome della squadra con l'intento di rilanciare il club. Nel progetto di rinascita Kemsley ha coinvolto l'ex stella brasiliana Pelé, nel ruolo di presidente onorario, Giorgio Chinaglia in quello di ambasciatore e appunto Eric Cantona nelle vesti di direttore tecnico. Ad aprile si aggiungono a loro l'attore Robert De Niro e il campione del mondo 1970 Carlos Alberto. Cantona viene licenziato nel 2014, a seguito di una rissa.
In questo decennio continua a lavorare come attore, anche in produzioni internazionali. Tra i film a cui partecipa vi sono: "Switch" (2011, di Frédéric Schoendoerffer); "The Salvation" (2014, un western di Kristian Levring, con Mads Mikkelsen ed Eva Green).
Frasi di Eric Cantona
Non giocavo contro un avversario, giocavo sempre e solo contro l'idea di perdere.
Quando i gabbiani seguono il peschereccio è perché pensano che delle sardine stanno per essere gettate in mare.
Credo che Raymond Domenech sia il peggior allenatore del calcio francese da Luigi XVI.
Sono molto orgoglioso che i tifosi cantino ancora il mio nome allo stadio, ma ho paura che un domani loro si fermino. Ho paura perché amo questa cosa. E ogni cosa che ami, hai paura di perderla.
Mi ha sconvolto vedere Henry confortare un avversario a fine gara, quando lo aveva appena fregato! Fossi stato un giocatore irlandese, non sarei rimasto lì nemmeno tre secondi: lo avrei menato. [dopo un fallo di mano decisivo commesso da Thierry Henry nello spareggio per le qualificazioni mondiali Francia-Irlanda, che ha eliminato l'Irlanda]
Ho un modo infallibile per calciare i rigori: li metto dentro.
Non guarderò nemmeno una partita di questo Mondiale [Qatar 2022]. È difficile per me, perché è un evento che amo e che ho sempre amato fin da giovane, che aspetto e che guardo con passione! Ma siamo onesti: questa Coppa del Mondo non ha senso! Peggio ancora, è un abominio!
Il Qatar non è un Paese di calcio! Non c'è fervore, non c'è sapore. Un'aberrazione ecologica, con tutti gli stadi climatizzati. Che follia, che stupidità!
Ma soprattutto un orrore umano, con migliaia di morti per costruire questi stadi che serviranno solo per divertire il pubblico presente per due mesi.
L'unico senso di questo evento e lo sanno tutti è il denaro.
Che la Francia vinca o perda non deve importare, ci sono cose più importanti del calcio. Al suo posto mi guarderò tutti gli episodi di «Colombo» che è da tanto tempo che non li vedo.
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Foto e immagini di Eric Cantona
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Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Eric Cantona. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Eric Cantona.
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