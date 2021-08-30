Biografia • Temperamento da eroe

Eric Daniel Pierre Cantona nasce il giorno 24 maggio 1966 a Marsiglia (Francia). Come calciatore professionista ha raggiunto il suo apice e ha concluso la sua carriera nella squadra inglese del Manchester United, dove dal 1992 al 1997 ha vinto quattro titoli di Premiership, di cui due FA Cup. Durante il suo periodo nei "Red Devils", con la sua maglia numero 7 e con il suo temperamento da vero leader e condottiero, è stato uno dei giocatori più amati e osannati dai tifosi della squadra.

Eric Cantona nel 2022

Eric Cantona campione di calcio

Il percorso agonistico nel calcio inizia a 17 anni quando inizia giocare nelle giovanili dell'Auxerre; gioca poi nelle squadre francesi di Martigues, Olympique Marsiglia, Bordeaux, Montpellier e Nîmes prima di trasferirsi nel Regno Unito, consigliato tra gli altri da Michel Platini.

Prima di arrivare al Manchester gioca nel Leeds United nel 1992. La carriera di questo grande campione si tinge tuttavia di una triste nota: nel gennaio del 1995, durante una partita in trasferta contro il Crystal Palace, Eric Cantona, subito dopo aver ricevuto un cartellino rosso (espulsione dal campo) da parte delll'arbitro, viene deriso da uno spettatore del pubblico (in Inghilterra il pubblico si trova anche a bordo campo) e per reazione gli cui sferra un calcio in stile Bruce Lee (kung fu).

Cantona viene per questo condannato a centoventi ore di servizi sociali; in seguito una corte d'appello trasforma la condanna a due settimane di carcere per aggressione. A livello sportivo viene sospeso per dieci mesi. Nell'anno della sospensione di Cantona, il Manchester non vince il campionato.

Dopo la stagione 1996/1997, all'età di trenta anni, Cantona annuncia il suo ritiro dal calcio. Poco dopo il ritiro diventa capitano della squadra nazionale francese di Beach Soccer.

Eric Cantona attore

Successivamente Cantona decide di intraprendere la strada del cinema: soprattutto come attore (ha modo di lavorare in diverse produzioni francesi), ma ha anche diretto un cortometraggio dal titolo "Apporte-moi ton amour" nel 2002.

Alla fine del 2010 torna sulle prime pagine dei giornali con una bizzarra iniziativa: in anni di crisi economica per protestare contro il sistema bancario e per accelerare una rivoluzione in campo economico, Cantona invita tutti a ritirare dal proprio conto corrente tutti i risparmi.

Vita privata

Cantona è stato sposato con Isabelle Ferrer e insieme hanno avuto due figli. Attualmente è sposato con l'attrice Rachida Brakni, di dieci anni più giovane.

Eric Cantona negli anni 2010

Il 18 gennaio 2011 viene ingaggiato come nuovo direttore tecnico dei New York Cosmos, glorioso club americano scioltosi nel 1985. Nel 2009 infatti, Paul Kemsley, ex vicepresidente del Tottenham ha convinto G. Peppe Pinton, ex general manager dei Cosmos, a cedergli l'uso legale del nome della squadra con l'intento di rilanciare il club. Nel progetto di rinascita Kemsley ha coinvolto l'ex stella brasiliana Pelé, nel ruolo di presidente onorario, Giorgio Chinaglia in quello di ambasciatore e appunto Eric Cantona nelle vesti di direttore tecnico. Ad aprile si aggiungono a loro l'attore Robert De Niro e il campione del mondo 1970 Carlos Alberto. Cantona viene licenziato nel 2014, a seguito di una rissa.

In questo decennio continua a lavorare come attore, anche in produzioni internazionali. Tra i film a cui partecipa vi sono: "Switch" (2011, di Frédéric Schoendoerffer); "The Salvation" (2014, un western di Kristian Levring, con Mads Mikkelsen ed Eva Green).