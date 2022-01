Biografia • Posizioni di cronaca

Lamberto Sposini nasce a Foligno (Perugia) il giorno 17 febbraio 1952; la sua carriera di giornalista professionista inizia nel 1973, quando comincia la sua collaborazione con la testata "Paese Sera". Diventa a tutti gli effetti giornalista regolarmente iscritto all'albo nel 1977, poi nel 1978 inizia la sua carriera in Rai. Inizialmente gli viene affidata la conduzione del telegiornale regionale dell'Umbria poi nel 1981 passa a condurre la rubrica "Tam Tam" del TG 1.

Passa poi al settore sportivo, più precisamente quello calcistico, e per alcuni anni - dal 1979 al 1985 - Lamberto Sposini lavora come inviato da vari stadi di calcio, in particolare dallo Stadio Renato Curi di Perugia. Si alterna poi dallo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna nella storica trasmissione sportiva "90º minuto", condotta all'epoca da Paolo Valenti.

Enzo Biagi dal 1985 lo vuole con sé come inviato in alcune sua trasmissioni tra cui "Il caso"; nel 1986 lavora alla nascita della trasmissione televisiva "Unomattina".

Dopo vari anni come anchorman del TG1, nel 1991 passa a Mediaset dove è tra i giornalisti fondatori del nuovissimo TG5. Lavora a stretto contatto con il neo-direttore Enrico Mentana e diventa vicedirettore nel 1993.

Torna in Rai al TG1 per una breve parentesi che dura dal 1998 al 2000, poi Sposini rientra al TG5 come vicedirettore vicario e responsabile della rubrica "Gusto", per diventare nel 2005 responsabile alla supervisione del settimanale "Terra!".

Mentana viene sostituito da Carlo Rossella e in disaccordo con la linea editoriale di quest'ultimo, Sposini il 26 aprile del 2006 decide di lasciare definitivamente il TG5 e Mediaset: in particolare durante un servizio sull'accusa lanciata da Romano Prodi a Giulio Tremonti ("delinquente politico") e sulla protesta di Silvio Berlusconi per l'aggressione subita, Sposini arrivò con un lancio di agenzia che riportava la controreplica del portavoce di Piero Fassino ed insistette perché potesse riferirne agli spettatori. Il direttore Rossella non approvando quest'iniziativa, lo bloccò.

Negli anni in cui si in Italia si vive lo scandalo di Calciopoli, Sposini finisce nel turbine delle intercettazioni: infatti, in qualità di tifoso juventino, è stato spesso ospite su LA7 de "Il Processo di Biscardi". Nelle vesti di ospite opinionista alcune sue conversazioni con l'allora direttore generale della Juventus Luciano Moggi - dove si concordavano i temi del dibattito televisivo - sono state intercettate. Per questi motivi l'ordine dei giornalisti sospende Sposini per quattro mesi fino al mese di dicembre 2006.

Nel novembre 2007 inizia a condurre su Odeon Tv il sabato alle 21,30 "Iride, il colore dei fatti", una vetrina di reportage di cronaca, costume e società; si fanno poi sempre più numerose le ospitate di Lamberto Sposini sia a "La vita in diretta" di Michele Cucuzza su Raiuno, sia al "Maurizio Costanzo Show" su Canale 5 e a "Domenica In", da Massimo Giletti.

Sempre nello stesso periodo è editorialista di Radionorba, emittente con sede a Conversano (Bari) e diffusa nel Sud Italia, per la quale commenta i fatti del giorno in collegamento da Roma in una rubrica dal titolo "Controvento". Da gennaio 2008 conduce un programma d'informazione, "Versus", in prima serata sull'emittente Telenorba e su VideoCalabria.

Dalla stagione televisiva 2008/2009 diviene il nuovo conduttore de "La vita in diretta", al posto dell'amico Michele Cucuzza, su Rai Uno. Alla fine del mese di aprile 2011 un malore colpisce Sposini poco prima di iniziare la trasmissione "La vita in diretta": si tratta di un ictus che pare subito molto grave.