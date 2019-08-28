Biografia

Marina Fiordaliso nasce il 19 febbraio del 1956 a Piacenza, figlia di Auro e Carla.

Comincia a studiare canto e pianoforte sin da giovanissima, frequentando il conservatorio "Giuseppe Nicolini" della sua città, e il 10 febbraio del 1972, ancora quindicenne, dà alla luce a Milano il suo primo figlio.

La maternità non le impedisce di intraprendere la carriera di cantante: Marina entra a far parte dell'orchestra Bagutti, con cui incide, tra l'altro, il pezzo "Io ho bisogno del mare", prima di essere scoperta, nel 1981, da Depsa (Salvatore De Pasquale), che le consente di dare il via alla sua carriera da solista.

Sanremo e le prime incisioni

Vincitrice a Castrocaro grazie al brano "Scappa via", scritto da Zucchero, grazie a questo successo ottiene l'opportunità di diventare concorrente del "Festival di Sanremo" del 1982, nella sezione "A" (i cosiddetti "aspiranti"): sul palco dell'Ariston Marina si presenta solo come Fiordaliso, scegliendo il proprio cognome come nome d'arte, e propone "Una sporca poesia", scritta da Franco Fasano e Pinuccio Pirazzoli, il cui 45 giri esce con "Il canto del cigno" sul lato B.

L'anno successivo torna a Sanremo con "Oramai", scritta da Claudio Daiano, autore di "Sei bellissima", brano cantato da Loredana Berté: e proprio alla Berté viene paragonata la cantante piacentina, per via del comune timbro rauco e di una voce molto potente.

All'Ariston nel 1983 Fiordaliso arriva terza tra le Nuove Proposte e sesta nella classifica finale: anche grazie a questo exploit viene scelta da Gianni Morandi in qualità di supporter del suo tour. In seguito Marina Fiordaliso inizia a collaborare con Luigi Albertelli, produttore musicale con il quale realizza "Fiordaliso", il suo primo album.

Nel 1984 torna a Sanremo con "Non voglio mica la luna", scritto da Zucchero, con cui giunge al quinto posto: il brano si rivela, in ogni caso, un grande successo commerciale, non solo in Italia ma anche in Spagna e in Sud America (dove si intitola "Yo no te pido la luna").

Nel 1988 l'interprete emiliana passa alla major Emi, che pensa per lei un'immagine più sofisticata anche grazie al lavoro di Dolce & Gabbana (Domenico Dolce e Stefano Gabbana), stilisti emergenti; la produzione artistica dei suoi brani, invece, viene affidata a Toto Cutugno, che scrive per lei la canzone neomelodica "Per noi", con la quale Marina si classifica in ottava posizione al "Festival di Sanremo".

Il 3 gennaio del 1989 dà alla luce il suo secondo figlio, Paolino: ciò non le impedisce di partecipare, poco più di un mese dopo, ancora a Sanremo, dove propone "Se non avessi te", anche questo scritto da Toto Cutugno, che ottiene la sesta posizione in classifica.

Marina Fiordaliso negli anni '90 e 2000

Nel 1990 prende parte, con Milva e Mia Martini, alla trasmissione "Europa Europa", dando alle stampe il disco di inediti "La vita si balla"; l'anno successivo è ancora sul palco dell'Ariston con "Il mare più grande che c'è (I love you man)", singolo estratto dall'album "Il portico di Dio".

Nel 2000 Fiordaliso incide un singolo in lingua araba, intitolato "Linda Linda"; due anni più tardi, invece, partecipa a Sanremo con "Accidenti a te", scritto da Marco Falagiani e Giancarlo Bigazzi, che fa parte della raccolta "Risolutamente decisa".

Dopo avere inciso con Pierangelo Bertoli "Pescatore", incluso nel disco "301 Guerre fa", nel 2003 la cantante dà alle stampe il singolo "Estate '83", mentre poco dopo diventa una delle concorrenti di "Music Farm", reality show di Raidue in cui viene eliminata nella sfida con Riccardo Fogli.

Grazie alla popolarità ottenuta con il programma, nel settembre del 2004 entra nel cast di "Piazza Grande", trasmissione di Raidue in cui affianca come co-conduttrice Mara Carfagna e Giancarlo Magalli. Nel 2006 viene chiamata dalla regista Manuela Metri per interpretare una delle protagoniste della versione italiana di "Menopause - The Musical", che negli Stati Uniti ha avuto un notevole successo: anche in Italia la produzione ottiene un ottimo riscontro di pubblico, anche grazie alle attrici che affiancano Marina Fiordaliso (Crystal White, Fioretta Mari e Marisa Laurito).

Due anni più tardi Fiordaliso viene scelta come concorrente della terza edizione del reality show "La Talpa", presentato da Paola Perego, ma viene eliminata dopo sole tre puntate.

Gli anni 2010

Nel gennaio del 2010 presenta "Animal rock", musical di Sebastiano Bianco in cui è affiancata da Paila Pavese e Miranda Martino; successivamente diventa docente della Musical Artime Academy diretta da Fioretta Mari, insegnando interpretazione scenica e canto.

Dopo avere partecipato a una puntata della trasmissione di Raidue "I Love Italy", nel 2012 è in tour con il suo nuovo lavoro "Sponsorizzata"; l'anno seguente, invece, è una delle concorrenti di "Tale e Quale Show", presentato da Carlo Conti su Raiuno, in cui propone - tra le altre - le interpretazioni di Loredana Berté, di Tina Turner, di Gianna Nannini, di Mia Martini e di Aretha Franklin.

Tornata a "Tale e Quale Show" anche l'anno successivo, nel 2015 pubblica "Frikandò", il suo nuovo disco di inediti, mentre nel mese di marzo del 2016 Marina Fiordaliso partecipa come concorrente all'undicesima edizione dell'"Isola dei famosi", reality show presentato da Alessia Marcuzzi su Canale 5.

È presente su YouTube con un suo canale ufficiale.

Nel 2023 partecipa come concorrente al Grande Fratello 17.