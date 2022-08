Biografia

Lucia Azzolina nasce a Siracusa il 25 agosto del 1982. Come politica è divenuta nota al grande pubblico quando il 10 gennaio 2020, a seguito delle dimissioni di Lorenzo Fioramonti dopo la Legge di Bilancio, è stata promossa da sottosegretario a Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Lucia Azzolina è appartenente al Movimento 5 Stelle.

Sempre nello stesso anno, in virtù degli sconvolgimenti che l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus porta nelle scuole italiane, determinandone la chiusura a livello nazionale, il volto di Lucia Azzolina diventa ancora più noto.

Vediamo di seguito cosa ha portato l’ex insegnante, sindacalista e avvocato ad abbracciare la politica, fino al percorso che l'ha portata a ricoprire la carica di Ministro, senza dimenticare qualche curiosità che la riguarda.

Lucia Azzolina: dalle due lauree alle esperienze sindacali

Da ragazza mostra la propria inclinazione per lo studio diplomandosi con successo presso il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Floridia. La passione per l’apprendimento della giovane Lucia si conferma forte; consegue infatti la laurea triennale in Filosofia, specializzandosi nella magistrale in Storia della Filosofia presso l’Università degli studi di Catania, ottenendo anche l’abilitazione all’insegnamento delle stesse materie presso la SSIS e quello per l’insegnamento di sostegno presso l’Università di Pisa.

Inizia a svolgere docenze presso gli istituti superiori delle province di La Spezia e Sarzana, ma sente il bisogno di dare un ulteriore spinta alla propria carriera. Intraprende perciò un nuovo percorso di formazione presso l’Università degli Studi di Pavia, dove riesce a conseguire a dicembre del 2013, mentre già lavora, la laurea in Giurisprudenza.

Sceglie per la propria tesi un approfondimento nel diritto amministrativo; svolge la pratica forense focalizzandosi invece nel diritto della scuola. I due elementi, istruzione e passione giuridica, non smettono di intersecarsi, poiché nel gennaio 2014 viene nominata insegnante di ruolo in un istituto tecnico di Biella.

Nel frattempo, Lucia Azzolina matura anche un’importante esperienza come sindacalista all’interno del comparto ANIEF (Associazione nazionale insegnanti e formatori) delle regioni di Piemonte e Lombardia.

Di fronte all’intensificarsi dell’attività didattica, preferisce mettere da parte il ruolo nel sindacato, per dedicarsi esclusivamente all’insegnamento e alla nascente passione politica.

Nel maggio del 2019 viene nominata dirigente scolastico a seguito del superamento del concorso.

L'ascesa in politica di Lucia Azzolina

Da giovane professionista, molto attiva a livello pubblico, si avvicina al Movimento 5 Stelle. Il Movimento, in previsione di costruire una classe dirigente per le elezioni politiche del 2018, indice le parlamentarie, alle quali Lucia Azzolina si candida per la zona di Biella-Vercelli-Verbania; ottiene più voti di tutte le candidate donne.

A seguito dell’ottimo risultato del partito alle elezioni del 4 marzo, Azzolina diventa deputato e ben presto entra a far parte della Commissione Cultura della Camera. Si distingue fin da subito per la gran quantità di interrogazioni parlamentari presentate, per porre all'attenzione degli eletti questioni rilevanti riguardo il mondo della scuola.

Nel Governo Conte II, i cui membri giurano a settembre 2019 a seguito della crisi d'estate, diventa sottosegretario di Lorenzo Fioramonti, Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca. A gennaio 2020 Fioramonti entra in polemica con il Movimento 5 Stelle, lasciando la propria carica.

Per ricoprirne il ruolo, la scelta ricade su Lucia Azzolina, che ottiene grande supporto da tutto il sistema scolastico. Diversi attori del mondo dell'istruzione, infatti, vedono in lei una persona che, conoscendo i meccanismi interni, può apportare una conoscenza e un'esperienza in prima persona.

In virtù del proprio ruolo istituzionale, divenuto ancor più cruciale a seguito dell'emergenza sanitaria, sociale ed economica provocata dal Coronavirus, che ha investito prima di tutto la scuola, decide di concordo con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte di chiudere gli istituti scolastici e universitari di ogni grado a partire dalla fine di febbraio 2020.

Curiosità su Lucia Azzolina

Nonostante non si sappia molto sulla vita privata e sentimentale di Lucia Azzolina, va notato che la ministra pentastellata risulta particolarmente attiva nell'universo social, che lei ritiene fondamentale anche per entrare in contatto con studenti e professori.

È presente su Twitter, Facebook e Instagram. I contenuti pubblicati sono molto composti e relativi alla sua professione.

Grazie all'innegabile bella presenza, che si accompagna all'eloquenza e alla competenza, Azzolina viene scelta come volto di rilievo del Movimento 5 Stelle, partecipando in prima linea a molti talk show per spiegare le azioni del Governo. Lucia tiene molto alla propria salute e alla propria linea; pratica svariate discipline sportive con costante frequenza.