Biografia

Maria Cristina Messa nasce a Monza il giorno 8 ottobre 1961. Medico e personalità accademica, è professoressa ordinaria di Diagnostica per immagini e radioterapia presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Dello stesso ateneo è stata anche Rettore, tra le prime donne in Italia, dal 2013 al 2019. Nel 2021 è divenuta nota al grande pubblico per essere stata chiamata nel neonato governo Draghi, come Ministro dell'Università e della Ricerca.

Cristina Messa

Cristina Messa: gli studi

Dopo gli studi liceali Consegue la laurea in Medicina e Chirurgia nel 1986 con il massimo dei voti e la lode. In seguito si specializza in Medicina Nucleare, conseguendo il nuovo titolo di studi nel 1989, presso l’Università degli Studi di Milano .

Svolge poi diversi periodi di studio negli Stati Uniti e in Inghilterra.

La ricerca e l'insegnamento

Lavora come ricercatrice presso l'ospedale e univrsità San Raffaele di Milano. Cristina Messa diventa professoressa associata presso l’Università di Milano-Bicocca nel 2001. E' professoressa ordinaria nell'anno 2013. In precedenza è stata direttore dell’unità operativa complessa di medicina nucleare presso l’Ospedale San Gerardo di Monza - dal 2005 al 2012); ha diretto il Centro Bioimmagini Molecolare (poi parte della Fondazione Technomed) dell'Università di Milano-Bicocca. E' stata infine direttrice del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di Milano-Bicocca nel biennio 2012-2013.

Prima donna rettore

Dal 2013 al 2019 è rettore dell'Università di Milano-Bicocca. E' la prima donna di un ateneo milanese e quarta in Italia. Come membro della Giunta della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), ha avuto la Delega alla Ricerca. Come rettore, è stata presidente della prima fondazione interuniversitaria italiana, la U41 (dal 2017).

I risultati in qualità di rettore dell'Università Bicocca sono brillanti. Dal suo curriculum vitae si legge:

Durante il suo mandato sono stati potenziati i risultati di performance della didattica, attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa, l’introduzione di corsi e iniziative innovative a sostegno degli studenti e il consolidamento delle politiche di orientamento in entrata e in uscita che hanno portato a una decisiva riduzione degli abbandoni e a un aumento degli immatricolati. Decisiva anche la strategia di valorizzazione della ricerca con una importante crescita economica delle attività brevettuali; ottimi risultati sono stati raggiunti nei bandi regionali per la competitività, nella VQR 11-14 e nella selezione ANVUR dei Dipartimenti di eccellenza.

Cristina Messa al CNR

Tra gli altri incarichi istituzionali di Cristina Messa c'è quello di Vicepresidente del CNR dal 2011 al 2015. Il CNR è la più grande struttura pubblica di ricerca in Italia. L'obiettivo di Messa è realizzare progetti di ricerca, promuovere lʼinnovazione e la competitività del sistema industriale nazionale, lʼinternazionalizzazione del sistema di ricerca italiano, e di fornire tecnologie e soluzioni ai bisogni emergenti nel settore pubblico e privato. In particolare, attraverso la creazione di network per le scienze umane e il rafforzamento su larga scala delle infrastrutture.

Cristina Messa durante la sua esperienza al CNR contribuisce a redigere il PNIR (Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca).

Ha avuto inoltre diversi ruoli anche a livello europeo. Dal 2013, è delegata italiana MIUR nel programma Horizon 2020 .

Vita privata

Pur essendo nata a Monza è cresciuta a Milano, in Via Leopardi. Durante gli anni del liceo conosce Paolo, futuro medico, che sposerà. Cristina e Paolo hanno due figli: Beatrice, la maggiore, studia lingue presso l'Università degli Studi di Milano; e Giorgio, più giovane di cinque anni, che frequenta il liceo scientifico (2019).

Cristina Messa a capo del Ministero dell'Università

Il 12 febbraio 2021 il neopresidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, comunica il nome di Cristina Messa come nuovo Ministro dell'Università e della Ricerca. Tra i suoi nuovi colleghi c'è un altro ex rettore universitario: Patrizio Bianchi, nuovo Ministro dell'Istruzione ed ex rettore dell'Università di Ferrara.