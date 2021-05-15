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Manuela Moreno

Manuela Moreno

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Biografia

Manuela Moreno nasce a Roma l'11 luglio 1966. Tra le giornaliste più apprezzate del secondo canale della televisione pubblica, Manuela è un volto storico dell'informazione di Rai Due. Molto amata dal pubblico, con il quale ha un rapporto schietto e diretto, la giornalista è famosa per cercare di non celare la propria avvenenza, che non è mai stata un ostacolo all'affermazione della sua professionalità e autorevolezza. Scopriamo di più su questa professionista del giornalismo televisivo, svelando le tappe più importanti della sua vita privata e professionale.

Manuela Moreno

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Manuela Moreno: da pattinatrice a giornalista Rai

Da sempre appassionata di sport, in particolar modo di pattinaggio, che pratica sin da bambina a livello agonistico, sceglie di perseguire tale passione anche a livello scolastico. Manuela si iscrive perciò all'ISEF, Istituto Superiore di Educazione Fisica, con l'intento di diventare insegnante di ginnastica. Tuttavia, un brutto infortunio pone presto fine a quest'ambizione. Manuela, invece di farsi prendere dallo sconforto, decide di rivedere le proprie opzioni di carriera, puntando sul giornalismo: è un ambito verso il quale sente una certa inclinazione.

Manuela Moreno

Inizia a fare la classica gavetta, lavorando in diverse emittenti televisive romane. Dopo aver maturato un po' di esperienza, riesce ad essere assunta in Rai nel 1992.

Presso l’emittente pubblica viene impiegata inizialmente all’interno della redazione del TG1, dove cura le rubriche Italia Sera e Prima di tutto. Inoltre, si occupa dei collegamenti in diretta per le edizioni mattutine, iniziando a farsi apprezzare anche dal pubblico.

Manuela Moreno

L'affermazione come volto del TG2

A partire dal 2002 si sposta al telegiornale della seconda rete, dove si occupa in prima battuta di curare i contenuti della redazione Cultura e Spettacolo, per passare poi alla redazione Estero. Nel corso della propria attività Manuela Moreno conduce l’edizione del mattino, ma anche le rubriche Costume e Società, TG2 Salute e TG2 Puntoit.

Manuela Moreno

Grazie a queste varie conduzioni, Manuela riesce ad affermare in modo palese la propria versatilità. In virtù di questa caratteristica e del riscontro positivo del pubblico a casa, viene promossa alla conduzione dell’edizione di metà giornata, alle 13:00; infine a quella della prima serata.

Nel 2006 prende parte alla prima edizione del reality show Notti sul Ghiaccio, trasmissione durante la quale mette in mostra le proprie doti di pattinatrice, ma anche di ballerina. Viene affiancata dal pattinatore nazionale Fabrizio Pedrazzini.

Manuela Moreno

Manuela Moreno negli anni 2010

Nel 2013 diventa corrispondente dagli Stati Uniti, dove segue:

  • l'elezione del sindaco di New York Bill De Blasio;
  • la campagna elettorale di Donald Trump, che porta fino alla sua vittoria.

Inoltre, in qualità di inviata all'estero, Manuela Moreno si trova al centro del racconto di alcuni degli eventi più importanti dei primi anni dieci. Tra i principali servizi si ricordano quelli che vanno ad approfondire le condizioni dei migranti al confine con il Canada e con il Messico, ma anche a Lampedusa e sull'isola di Lesbo. Gradualmente diventa il punto di riferimento per guidare il pubblico di Rai Due nei processi di comprensione di eventi complessi e fondamentali per la nostra società, compresi i vari attentati terroristici che hanno interessato il territorio francese e quello tedesco.

Manuela Moreno

Nel solco dell'evoluzione del giornalismo, in particolar modo quello televisivo, Manuela Moreno diventa conduttrice del contenitore TG2 Post, programma di approfondimento che incarna la fusione tra il mondo dell'informazione con quello di un intrattenimento più leggero. In tal senso la giornalista interpreta perfettamente il nuovo ruolo di rapporto diretto con il pubblico, un aspetto che si ritrova anche nella forte presenza sui social network di Manuela Moreno, che ne padroneggia in maniera ottima i linguaggi e le strategie di ingaggio.

Manuela Moreno

Una foto di Manuela Moreno dal suo profilo Instagram

Manuela Moreno: vita privata e curiosità

Molto attiva sulle proprie reti sociali, Manuela Moreno ha uno stuolo di ammiratori molto folto. In virtù del suo passato come pattinatrice e della sua passione per l'attività fisica, che la porta a tenersi sempre in forma, alcuni fan l'hanno soprannominata The Body. Tra le curiosità più originali legate alla sua giovinezza vi è la sua attività come pattinatrice al Piper, storico locale romano connesso a personalità importanti come Patty Pravo.

Manuela Moreno

Manuela Moreno

Per quel che concerne la sua vita privata, la giornalista romana mira a mantenere il massimo riserbo. Nel 2020 ha svelato nell'ambito di un'intervista che ha una relazione stabile con un uomo che vive in una regione del Nord Italia, con il quale ha superato brillantemente il periodo di lockdown di quell'anno, nonostante le molte difficoltà.

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Sabato 15 maggio 2021 05:41:41

Attacco dispregiativo continuato del PD verso il Centro Destra


Il centro Destra non.
l'ho mai sentito aggredire la sinistra e schierati del PD a differenza di tale schieramento con a capo il segretario Letta, fino all'ossessione dispregiativa nei riguardi del C
D. ., Appunto.
Parole di odio mi viene da pensare come
molte altre perché..
I media, giornali, TV, radio non ne parlano,
Forse sono tutti con idee di. sinistra o hanno dato l: out out di tacere

Sono apolitico.
Avrei o avremo piacere che se ne parlasse di questo è con insistenza
Un saluto d. ssa Merlino e al Suo collaboratore e a tutto lo staff di Che Aria che Tira. La. 7
L. Luigini

P. S.
Che ne pensa d avere meno ospiti in modo che possano iniziare e terminare un argomento e senza alcuna Sua intenzione di anche se di Sua provata capacità intellettuale

Da: Luigi Luigini

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