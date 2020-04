Biografia • "Pirateria" musicale

Porti in alto la mano chi non è stato tormentato almeno una volta dalla canzone tormentone per eccellenza: la canzone del Capitan Uncino. Il "colpevole" è lui, l'agitato Dj Francesco. Sempre ottimista, sempre in movimento, sempre positivo, sempre fuori di testa. Quasi per contratto, si direbbe; o forse è proprio così, chi lo sa.

Bendatosi un occhio per fare il pirata per il lancio della canzone, con l'altro ha saputo adocchiare un bel motivetto orecchiabile ed adattarlo nella nostra lingua.

La canzone del Capitano, infatti, esisteva già, come ha ammesso lui stesso in una trasmissione de "Le Iene". Insomma, la musica è la stessa di una canzone straniera ha solo italianizzato il testo ed ecco che ha fatto il botto in classifica. Eppure nel sangue Dj Francesco può vantare i suoi bei quarti di nobiltà musicale, essendo il figlio nientemeno che di Roby Facchinetti, uno dei numi tutelare della melodia italiana; uno che ha quasi inventato il rock "sinfonico", durante ovviamente la sua pluridecennale carriera nei Pooh.

Nato il 2 maggio 1980, Francesco Facchinetti si è avvicinato alla musica attratto inizialmente da qualcosa che sembra lontanissimo da lui: il punk. Forma prima un gruppo con cui si fa un po' conoscere nell'ambiente (forse la mezza cresta che esibisce è una vestigia di quell'antico passato), a cui fa seguito l'ingresso nella radio/tv satellitare Hit Channel 102.5 diretta da Claudio Cecchetto (talent scout di Jovanotti, 883, Fiorello e tanti altri).

Qui il buon Francesco si "normalizza". Dimessi gli abiti dell'arrabbiato, si mette a condurre un programma che più normale non si può: "Radiotelevision" in onda ogni giorno con musica internazionale. Qui nasce appunto La canzone del Capitano, poi lanciata anche dalla versione estiva del programma "Passaparola", che adotta il brano per i balletti delle famose Letterine.

Esaurita la spinta della canzone del Capitano (che fra l'altro ha vinto anche il Disco d'oro), Dj Francesco ci riprova con altre iniziative. Prima incide l'adrenalinica "Salta" (scelta poi come sigla da RaiSport, e sigla dei Mondiali di atletica 2003, oltree che dalle Schedine di "Quelli che il calcio"), accompagnata da un video, realizzato da Gaetano Morbioli, di disarmante vèrve giovanilistica. Dj Francesco salta, balla, corre, si dimena come non mai.

Il risultato finale? E' nelle cinque nomination dell"'Italian Music Awards", come rivelazione dell'anno.

Il 2004 si apre con due grandi progetti: l'album "Bella di padella" e la partecipazione al Festival di Sanremo 2004 con la canzone "Era bellissimo".

Prima del Festival, e in occasione di San Valentino, l'album viene anticipato dalla pubblicazione del cd single "Ti adoro", dove la voce di Luciano Pavarotti svetta su quella di Dj Francesco in un duetto straniante. Un esempio di dove può arrivare la follia del Dj più simpatico del mondo.

E sempre nell'anno della sua consacrazione DJ Francesco è tra i protagonisti (insieme a Kabir Bedi, Totò Schillaci, Paolo Calissano, Alessia Merz, Antonella Elia e altri) della seconda edizione della trasmissione TV "L'isola dei famosi".

Dopo l'incontro con Simona Ventura, conduttrice dell'isola, nasce un sodalizio che lo manterrà in tv per i periodi successivi, talvolta come ospite, ma anche come capace intrattenitore. Cmabia il suo nome d'arte e decide di farsi chiamare non più "DJ" ma solo e semplicemente con il suo nome completo, Francesco Facchinetti. Poi arriva la grande prova: nel 2008 sbarca in Italia "X Factor", talent show già collaudato a livello europeo. Francesco è il conduttore della trasmissione: a lui tocca coccolare i cantanti in gara, sapendo che tra di loro vi sarà una possibile futura pop-star internazionale, e nel frattempo coordina i tre giudici, Simona Ventura, Morgan e Mara Maionchi. Conduce poi tutte le edizioni successive, tenendo a bada di volta in volta i vari giudici che si susseguono (nel 2009 Claudia Mori, nel 2010 Enrico Ruggeri, Anna Tatangelo, Elio).

Francesco Facchinetti negli anni 2010

Durante l'estate del 2010 inoltre si lega sentimentalmente ad Alessia Marcuzzi, illustre collega conduttrice negli stessi anni del principe dei reality show, di grande successo, "Il grande fratello". Nel febbraio del 2011 Alessia, di otto anni più anziana di Francesco, rivela ai media che la coppia è in attesa di una figlia. All'inizio del mese di settembre viene alla luce la loro figlia, Mia. La storia tra Francesco e Alessia purtroppo finisce e di comune accordo nel mese di ottobre 2012 ne danno notizia.

In campo musicale in questi anni crea un trio Dance chiamato "We Are Presidents" (WAP) assieme a Paolo Paone (Paul), cantante e polistrumentista e Manuel Bella, dj e produttore che lavora a RTL 102.5. Nel 2014 incide, dopo sette anni di assenza, il suo nuovo singolo "Conta" che entra a far parte della colonna sonora della serie TV di Rai 1 "Braccialetti rossi", usata anche come sigla dell'omonima serie.

Anche l'anno seguente incide, insieme a vari artisti, il singolo "L'inizio del mondo", che viene usata come sigla della seconda stagione di "Braccialetti rossi".

Nel 2017 conduce in tv la seconda edizione di Eccezionale Veramente su La7. Nello stesso anno, il 9 settembre conduce la finale di Miss Italia, a Jesolo, sempre in diretta su LA7 e LA7d. Anche l'anno dopo replica la conduzione della finale Miss Italia 2018, affiancato da Diletta Leotta. Nel 2017 conduce anche lo show Ultimate Beastmaster di Netflix, insieme a Bianca Balti.

Talent scout e imprenditore

Grazie alla sua agenzia di management Francesco Facchinetti ha scoperto negli anni diversi personaggi del web, nel mondo dello spettacolo e della televisione. Tra questi vi sono Frank Matano, Emis Killa, Riccardo Marcuzzo, Francesco Sole, Michael Righini, Nesli, Chiara Biasi, Mariano Di Vaio, Mariasole Pollio, I Nirkiop.

Francesco è socio e fondatore di diverse società: Goonies, BitSugar e NewCo. Ha quote in 20 società sparse per il mondo e un patrimonio stimato di 50 milioni di euro [fonte: Wikipedia]. Ha collaborato con l'azienda italiana Stonex, come direttore creativo, per il lancio sul mercato dello smartphone Stonex One.