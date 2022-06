Biografia • Naturalmente brava

Licia Colò nasce a Verona il 7 luglio 1962. Conduttrice televisiva, è nota al grande pubblico come per il popolare programma di viaggi "Alle falde del Kilimangiaro". Licia Colò è però anche autrice di numerosi libri che raccontano le sue esperienze nel mondo.

Inizia la carriera in tv nel 1982 nella storica trasmissione sportiva settimanale "Gran Prix". Poi presenta - ma anche scrive - programmi per le reti Fininvest (Mediaset); tra queste vi sono la trasmissione per ragazzi Bim Bum Bam (condotta allora insieme a Paolo Bonolis), Festivalbar e Buona Domenica, programmi che rimarranno nel palinsesto delle tv private per lunghi anni.

Altri suoi programmi sono "L'Arca di Noè" e "La compagnia dei viaggiatori", in cui Licia Colò riversa tutta la passione che ha per i viaggi e la scoperta. A partire dal 1996 lavora per la Rai conducendo su Rai Tre le trasmissioni documentaristiche "Geo & Geo", "King Kong" ed "Il pianeta delle meraviglie", "Cominciamo Bene ? Animali e Animali", striscia documentaristica quotidiana.

"Alle falde del Kilimangiaro" inizia nel 1998, continuando fino al 2014. Collabora con diverse testate giornalistiche com Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno; in tale ambito dedica particolare impegno alla sensibilizzazione dei giovanissimi, collaborando con Topolino.

Testimonial tv di diversi spot (soprattutto durante gli anni '90), è grande amante della natura, da sempre impegnata nella difesa dei diritti degli animali e nella salvaguardia dell'ambiente. Ama praticare sport, soprattutto sci, equitazione, nuoto ed immersioni subacquee.

Licia Colò

Come autrice e conduttrice di documentari televisivi, ma anche per i suoi libri, le sono stati riconosciuti numerosi premi.

E' stata a lungo legata sentimentalmente all'ex campione di tennis Nicola Pietrangeli. Poi ha sposato nel 2004 il pittore napoletano Alessandro Antonino (conosciuto durante una mostra di Andy Warhol), dal quale nel 2005 ha avuto la sua prima figlia, Liala.

Nel 2014 lascia la conduzione del suo storico programma tv Alle falde del Kilimangiaro, lasciando dopo sedici anni anche la Rai. Passa a condurre una nuova trasmissione su Tv2000, "Il mondo insieme", striscia quotidiana di mezz'ora. Torna in Rai dopo quattro anni, nel settembre del 2018, con la trasmissione naturalistica "Niagara", in prima serata su Rai Due. All'inizio del 2020 inizia un nuovo programma dal titolo "Eden", in onda su La7.

Libri di Licia Colò

