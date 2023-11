Biografia • In difesa del pianeta e dei suoi abitanti

Nato Milano il 25 novembre 1933, Danilo Mainardi è figlio di Enzo Mainardi, poeta e pittore futurista. Danilo è stato professore ordinario di Ecologia comportamentale nell'Università Ca'Foscari di Venezia. Primo ternato a un concorso a cattedra nel 1967, è stato professore prima di Zoologia, quindi di Biologia generale e infine di Etologia presso l'Università di Parma, nelle facoltà di Scienze e di Medicina, fino al 1992. Nella stessa Università è stato anche direttore dell'Istituto di Zoologia e del Dipartimento di Biologia e Fisiologia Generali e, nell'Università Ca' Foscari, del Dipartimento di Scienze Ambientali.

È stato direttore dal 1973 della scuola internazionale di etologia del Centro Ettore Majorana di Cultura scientifica di Erice, dove ha organizzato numerosi corsi e workshops (Foundations of Ethology, Neuropsychology and Behaviour, The Behaviour of Human Infant, Mouse Aggression, Ethology and Psychobiology of Fear and Defence, Protection and Abuse of Young in Animals and Man, Behavioural Ecology of Fishes, Ontogeny of Food Preferences in Mammals, Attention and Performance, Underwater Bioacustics, Protected Areas of the Mediterranean, Behavioural Effects of Environmental Endocrine-Disrupting Chemicals, Research Techniques in Ethology and Animal Ecology, Ethology and Biomedical Research, Vertebrate Mating Systems, An economic and naturalistic integrated approach on biodiversity) i cui contenuti sono stati per gran parte pubblicati in volumi della Plenum Press, della Harwood Academic Publisher e della World Scientific.

Danilo Mainardi è stato inoltre presidente nazionale della Lipu (Lega italiana protezione uccelli).

È stato membro di accademie e società tra cui l'Istituto Lombardo, l'Istituto Veneto, l'Ateneo Veneto, l'International Ethological Society di cui è stato presidente, la Società Italiana di Etologia, di cui è stato presidente, e quella di Ecologia. È stato direttore del Italian Journal of Zoology, organo dell'Unione Zoologica Italiana. È stato presidente della XIV International Ethological Conference (1975) e del convegno "Multidisciplinary Approaces to Conflict and Appeasement in Animals and Man", organizzata dall'International Society for Research on Aggression (1985).

L'attività scientifica, concretizzata in più di 200 pubblicazioni, è rivolta ad aspetti di ecoetologia e, da un punto di vista teorico, ai fondamenti metodologici dell'educazione ambientale e al suo ruolo per la protezione dell'ambiente, in relazione all'importanza dell'impatto dell'uomo sulla natura. Per lungo tempo la sua ricerca s'è massimamente incentrata sugli aspetti etologici (comparativi e evolutivi) del comportamento sociale, con attenzione a quello infantile.

Danilo Mainardi si è occupato dell'interazione prole-genitori, del ruolo materno, paterno, dei ruoli parentali accessori (alloparentali), delle cure parentali e dell'abuso dei giovani, incluso l'infanticidio. In particolare ha studiato l'ontogenesi dell'effetto dell'imprinting e di altre forme di apprendimento precoce sul determinismo delle preferenze sociosessuali e di quelle alimentari. Si è occupato degli aspetti comunicativi dei segnali infantili, del comportamento ludico-esplorativo, d'insegnamento e di esempio nell'ambito della trasmissione culturale, degli effetti della socialità e dell'isolamento sullo sviluppo del comportamento aggressivo.

Oltre a pubblicazioni su riviste specializzate, sui temi sopraddetti ha pubblicato, o ha partecipato come autore e/o curatore, ai seguenti saggi: "La scelta sessuale nell'evoluzione della specie" (Boringhieri), "L'animale culturale" (Rizzoli), "Intervista sull'etologia" (Laterza), Sociobiology: behyond nature/nurture?" (Amer.Ass.Adv.Sc.), "The biology of aggression" (Sijtoff & Nordhoff), "The behaviour of Human Infant" (Plenum), "Fear and Defence" (Harwood), "Infanticide and Parental care" (Harwood), "Food preferences" (Harwood), "Behavioural ecology of fishes"(Harwood), "Vertebrate mating systems" (World Scientific), "L'animale irrazionale" (2001, Mondadori).

Parallelamente all'attività di ricerca Danilo Mainardi ha svolto una intensa attività di divulgazione. Tra le trasmissioni televisive meritano di essere ricordate "Dalla parte degli animali", in Almanacco del TG1 e le serie di Quark (Danilo Mainardi è stato molto amico di Piero Angela).

Per quanto concerne la divulgazione scritta merita ricordare "Zoo privato" (Premio Capri) Longanesi, "Il cane e la volpe" (Premio Glaxo) e "Lo zoo aperto" (Premio Gambrinus), recentemente ristampate da Einaudi, che ha pure pubblicato il "Dizionario di Etologia", "Novanta animali disegnati da Danilo Mainardi" (Bollati-Boringhieri), "Del cane, del gatto e di altri animali" (Mondadori), "La strategia dell'aquila" (2000, Mondadori) e, opere di narrativa, "Un innocente vampiro" e "Il corno del rinoceronte" (1995, Mondadori).

Ha collaborato con il Corriere della Sera, con il Sole 24 Ore e con i mensili Airone e Quark.

Per la sua attività accademica e per il suo impegno come divulgatore nel 1986 gli è stato attribuito il Premio Anghiari "Una vita per la Natura". L'associazione critici radiotelevisivi gli ha assegnato il Premio Chianciano 1987 quale migliore autore di programmi culturali televisivi; nel 1989 ha vinto con Marco Visalberghi la Grolla d'Oro (Premio Saint Vincent) per il miglior documentario scientifico televisivo; nel 1990 ha vinto il Premio Guidarello per un articolo pubblicato sul Corriere della Sera; nel 1991 i premi Columbus-Firenze e Ascot-Brum (Milano); nel 1992 il Rosone d'Oro e nel 1994 il Premio Fregene per la sua complessiva attività di ricerca e di divulgazione; nel 1995 i premi alla carriera Federnatura e Stambecco d'Oro (Progetto Natura - Festival di Cogne); nel 1996 l'International Blue Elba; nel 1999 il Premio Ambiente (Milano), nel 2000 il premio della Federazione Naturalisti (Bologna) e il Premio Bastet (Roma), nel 2001 il premio internazionale "Le Muse", Firenze.

Tra i suoi ultimi libri pubblicati ricordiamo per Mondadori "Arbitri e galline" (2003, Mondadori) e per Cairo Publishing:

2006 - Nella mente degli animali

2008 - L'acchiappacolombi

2008 - La bella zoologia

2009 - L'intelligenza degli animali

2010 - Il cane secondo me

2010 - Un innocente vampiro

2012 - Le corna del Cesare

2013 - L'uomo, i libri e altri animali. Dialogo tra un etologo e un letterato, con Remo Ceserani

2013 - Noi e loro. 100 piccole storie di animali

2015 - L'uomo e altri animali

2016 - La città degli animali

Danilo Mainardi si è spento a Venezia il giorno 8 marzo 2017 all'età di 83 anni.