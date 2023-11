Biografia • Tra sport e cucine

Antonella Clerici nasce a Legnano (Mi) il 6 dicembre 1963. Frequenta il liceo classico e ottiene poi una laurea in giurisprudenza. Decide di intraprendere la carriera di giornalista: come professionista inizia nell'emittente tv milanese Telereporter dove conduce programmi e giochi pomeridiani per ragazzi. Per il telegiornale viene inviata sui campi di calcio e di basket, come spalla ai nomi noti dei campioni - nei rispettivi sport - Walter Zenga e Dino Meneghin.

La sua prima esperienza in Rai arriva nel 1986 con il programma di intrattenimento "Semaforo Giallo"; il programma di giochi è rivolto ai più giovani e alla conduzione viene affiancata dall'attore David Riondino.

Dopo una breve parentesi a Odeon Tv, Antonella Clerici torna in Rai e conduce "Oggi Sport", programma quotidiano in diretta su Rai Due; in due anni sarà presente in 300 puntate.

Poi arriva un altro programma sportivo, "Dribbling" - popolare rotocalco di grandi tradizioni - che porta ad un rinnovato successo: la sua partecipazione dura dal 1989 al 1995.

In occasione dei Mondiali di calcio di Italia '90, di USA '94 e delle Olimpiadi di Barcellona del 1992, conduce edizioni speciali di "Dribbling".

Intanto nel nel 1989 sposa il campione di basket Giuseppe Motta, ma il matrimonio non durerà a lungo.

Intanto conduce anche "Segreti per voi" (sempre su Rai Due), dove in un salotto pomeridiano e quotidiano intrattiene ospiti vari.

La stagione tv 1995-1996 vede Antonella Clerici impegnata su diversi fronti: presenta con grande successo "Domenica Sprint", in onda domenica sera alle ore 20:00 e "Circo Bianco" su Rai Tre il giovedì pomeriggio, un programma sulla coppa del mondo di Sci.

Presenta poi il "Fantacalcio" (trasposizione televisiva del popolare e ormai diffusissimo gioco), che la vede nella nuova e per lei insolita veste di conduttrice di un quiz sul calcio.

Nel 1997 conduce "Uno Mattina" con Maurizio Losa, il programma quotidiano di Rai Uno. Ogni settimana è anche a "Domenica In", condotta da Fabrizio Frizzi. Ai mondiali di Francia '98 torna ad essere giornalista sportiva conducendo "Occhio al Mondiale", in diretta da Parigi per l'intera durata dei Campionati; con lei collaborano Giorgio Tosatti e Giampiero Galeazzi.

Nella stagione 1998/1999 torna a "Uno Mattina" (Rai Uno) con Luca Giurato.

Esordisce sulle reti Mediaset alla fine del 1999 con "Ma quanto costa?", trasmesso su Rete 4.

Nel 2000 è su Canale 5 con Maria Teresa Ruta per "A tu per tu", programma inserito nella fascia del mezzogiorno e dedicato al pubblico femminile. Gianfranco Funari, che nella trasmissione ricopriva un ruolo di ospite fisso speciale, prenderà poi il posto di Antonella quando deciderà di tornare in Rai, nel mese di ottobre dello stesso anno.

Nel 2000 inoltre sposa a New York il produttore Sergio Cossa.

La sua nuova esperienza è la divertente trasmissione di Rai Uno dal titolo "La prova del cuoco". La trasmissione, inserita nella fascia di mezzogiorno, riscuote grande successo e darà negli anni susccessivi ad Antonella Clerici e alla sua carriera uno slancio inaspettato.

L'anno seguente continua con "La prova del cuoco", ma alle sue fatiche aggiunge anche "Dom & Nika In", che conduce insieme a Carlo Conti, Mara Venier ed Ela Weber.

Nel 2002 "La Prova del Cuoco" continua a mietere successi; conduce inoltre in radio "Donna domenica", in onda ogni domenica su Radio 2.

Nella primavera del 2003 giunge in prima serata su Rai Uno con lo show "Adesso Sposami!".

Nel 2003 a "La Prova del Cuoco" si dimostra sempre più in forma tanto che le affidano una striscia preserale con "La Prova del Cuoco...cotta e mangiata".

Nel 2005 è ancora in prima serate con il reality show "Il ristorante".

A consacrare l'apice del gradimento che il pubblico ha verso di lei, viene chiamata sul palco dell'Ariston per la 55ma edizione del Festival di Sanremo, affiancando con la bella e giovanissima Federica Felini la conduzione dell'amico Paolo Bonolis.

Separatasi dal marito Cossa, ha una relazione con l'ufficiale di marina Paolo Percivale, che dura circa un anno, prima di conoscere Eddy Martens, belga di origini congolesi, animatore turistico di 12 anni più giovane.

Nel 2006 Antonella conduce "Il treno dei desideri" e "Affari tuoi" (subentrata a Pupo), senza però scendere dal treno carico di successi che continua a essere "La prova del cuoco".

Il 21 febbraio 2009 dà alla luce Maelle, figlia avuta dal compagno Eddy Martens. Un anno dopo torna in tv presentando l'edizione numero 60 della manifestazione canora più importante della tv, il Festival di Sanremo 2010. Torna sul palco dell'Ariston dieci anni dopo per condurre la manifestazione affiancando Amadeus, nell'edizione di Sanremo 2020.