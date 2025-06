Biografia

Flavio Insinna nasce a Roma il 3 luglio 1965. All'età di 15 anni rimane affascinato da Gigi Proietti dopo aver assistito al suo spettacolo "A me gli occhi". Conseguito il diploma di maturità classica nel 1984 (presso il liceo Augusto della capitale), aspira ad entrare nell'arma dei carabinieri, ma non supera il test di ammissione.

Tra i primi spettacoli teatrali vi è un certamen latino (antica sfida in versi nell'università medievale, una gara tra poeti/scrittori in latino), che gli vale un premio consegnato da papa Giovanni Paolo II.

Dopo essere stato rifiutato dall'Accademia di arte drammatica a Roma, nel 1986 ci pensa la sorella Valentina, di professione giornalista, a iscriverlo (all'insaputa di Flavio) alla scuola di recitazione di Alessandro Fersen.

Nel 1988, proprio nell'edificio vicino alla scuola, si insedia il Laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti. Flavio Insinna presenta la sua domanda di ammissione, proprio l'ultimo giorno in cui era possibile iscriversi alle audizioni.

Supera le prove di selezione d si presenta al provino finale davanti a Gigi Proietti con un monologo tratto da "Edmund Kean, genio e sregolatezza", cavallo di battaglia di Vittorio Gassman. Supera il provino e lascia la scuola di Fersen; nel 1990 ottiene il diploma presso il Laboratorio di esercitazioni sceniche di Proietti.

La carriera di attore

La carriera di Flavio Insinna di attore - o come lui preferisce definirsi, di "artigiano" - si alternerà tra cinema, teatro e televisione. Dopo un inizio difficile incontra il regista Enrico Oldoini, con il quale girerà un episodio di "Dio vede e provvede", il film "Un bugiardo in paradiso", le fiction "Don Matteo" e "La crociera", tutti lavori per cui si fatto conoscere ed apprezzare dal grande pubblico.

Gli anni 2000

Nel gennaio del 2001 riceve il premio speciale di "Prima - Guida Italiana Degli Attori" per la sua intepretazione in "Guardami" di Davide Ferrario. Nel 2004 vince il premio "Telegrolle - scommessa vinta" e il premio per l'Europa per la sua interpretazione di "Don Bosco". Nello stesso anno riceve anche il premio internazionale Sant'Antonio per la fiction "Don Matteo" in cui interpreta il ruolo del Capitano Anceschi, personaggio che gli ha dato grande notorietà.

Il debutto come conduttore TV

Dopo un tentativo poco riuscito di far decollare la sit-com "Cotti e mangiati", il 24 settembre 2006 debutta in tv come presentatore, conducendo la nuova edizione del programma "Affari tuoi", precedentemente guidata da Paolo Bonolis e Pupo.

Nel 2006 in Campidoglio a Roma è stato assegnato a Flavio Insinna il Premio di Cultura "Città di Santa Marinella", per la fiction "La Buona Battaglia" (Insinna interpreta Don Pietro Pappagallo, una delle 335 vittime dell'eccidio alle Fosse Ardeatine, del marzo del 1944).

Nel 2007 riceve un Telegatto speciale come "conduttore rivelazione dell'anno 2006" per il successo ottenuto con il programma "Affari tuoi".

Flavio Insinna negli anni 2010

All'inizio del 2011 debutta sulle reti Mediaset (su Canale 5) come nuovo conduttore de "La corrida", storico programma condotto in passato da Gerry Scotti e Corrado Mantoni.

Nel 2013 torna a condurre su Rai1 dalle 20:40 "Affari Tuoi". Il 30 novembre 2013 è nuovamente "Ballerino per una notte" nella trasmissione Ballando con le stelle in coppia con Elena Coniglio (già sua compagna di lavoro a "La corrida").

A marzo 2014 Flavio Insinna conduce in prima serata su Rai 1 il talent show "La pista", composto da otto squadre, ogni squadra è capitanata da un VIP (cantante, ballerino, attore). Il programma, andato in onda per cinque puntate, non ha ottenuto buoni riscontri d'ascolto.

Il 6 giugno 2014 conduce in prima serata su Rai 3 la serata evento Mi è sembrato di vedere un Blob, per festeggiare i 25 anni dello storico programma della terza rete.

Il 23 maggio 2017 Striscia la notizia trasmette alcuni fuorionda in cui, durante una pausa nella registrazione di "Affari tuoi", Insinna insulta i concorrenti e gli autori del programma, suscitando molta indignazione

Nel giugno 2018 viene designato come nuovo conduttore de "L'eredità", prendendo il posto di Fabrizio Frizzi, deceduto il 26 marzo 2018.

Durante la stagione televisiva 2018/2019 partecipa spesso come ospite al programma "Vieni da me", condotto da Caterina Balivo.

Il 18 maggio 2019 torna a condurre con Federico Russo l'Eurovision Song Contest, su Rai 1, in prima serata.

Il debutto in libreria

Il 18 novembre 2014 esce in libreria il suo primo romanzo "La macchina della felicità", Mondadori. Presta poi la voce a un personaggio di un film d'animazione Disney: a Natale del 2014 esce "Big Hero 6", il primo ispirato ad un fumetto Marvel; nella versione italiana, Insinna presta la voce al robot gonfiabile Baymax, protagonista del film.

Un anno più tardi, a Natale 2015 partecipa al film campione d'incassi "Il professor Cenerentolo", di Leonardo Pieraccioni. Nello stesso perioso il Presidente Sergio Mattarella nomina Flavio Insinna Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Nel 2016 dona la sua barca personale all'associazione Medici Senza Frontiere a supporto delle attività di soccorso e assistenza in mare nelle rotte di migrazione verso l'Europa.

Gli anni 2020

Conduce L'eredità fino al 2023.

Alla fine dell'anno debutta al Teatro Verdi di Brindisi nella commedia "Gente di facili costumi", di Nino Manfredi, a vent'anni dalla sua morte. La regia è del figlio, Luca Manfredi.

Il 4 luglio 2024, con la presentazione dei palinsesti di LA7, viene annunciato il passaggio di Flavio Insinna alla rete di Urbano Cairo. Debutta sulla nuova rete a ottobre con il nuovo game show preserale "Famiglie d’Italia". Il programma si basa sul format americano Family Feud, ideato da Mark Goodson.