Biografia

Camila Raznovich nasce a Milano il 13 ottobre 1974 da padre argentino di origine russa (di religione ebraica) e madre italiana (di religione cattolica). Cresciuta in una comunità hippy in India, con i genitori che per molti anni hanno seguito un maestro di vita che mischiava diverse religioni, la sua infanzia è anche caratterizzata da innumerevoli viaggi e dal melting pot di culture che come è facile comprendere contaminano la sua identità, sviluppatasi forte e indipendente.

Dal 1995 al 2000 frequenta alcune tra le più prestigiose scuole di recitazione all'estero come la HB Herbert Berghof di New York, la London Center for Theatre Studies e la Central School of Speech and Drama di Londra.

Dal 1995 inizia anche la carriera ad MTV: numerosissimi sono gli show che la vedono protagonista. Da "Hanging Out" ad "Amour", da "Dial MTV" a "Select", da "Hit List Italia" alla primissima edizione di "MTV On The Beach", Camila Raznovich conduce gli show che fanno la storia del canale.

Dopo tanti anni trascorsi davanti alla telecamera si dedica con successo anche alla radio, Radio 105 e poi Radio Italia Network con il programma "Camila bum bum". A partire dal 1999 è testimonial di Nescafé.

Il 1 maggio 2001 ritorna a Mtv Italia e da allora Camila Raznovich diventa la protagonista indiscussa della fascia serale del canale con "Loveline", il programma di amore e sesso che la vede alle prese con le più ardite domande del pubblico. Visto il successo del format, MTV decide di affidarle anche la conduzione di "Drugline", tre puntate speciali in prima serata dedicate ai dubbi e ai quesiti dei ragazzi sul mondo della droga. Nello stesso anno (2004) accetta la sfida di "Kiss & Tell", piccantissimo programma di MTV per trovare l'anima gemella, e dell'innovativo "Sformat", un contenitore cinico e ironico sul mondo dei reality show in seconda serata su RaiDue. È anche protagonista del nuovo "Girls' Night", talk show tutto al femminile in quattro serate.

Nel 2005 è la volta di "True Line", l'anno successivo di "Voice", quattro serate-evento su temi d'attualità con un folto pubblico di ragazzi chiamato ad interagire con gli ospiti.

Nel 2006 presenta "Relazioni Pericolose" su La7 e pubblica con grande successo il racconto autobiografico "Lo Rifarei!".

Il 2007 la vede impegnata su Mtv Italia e approdare su RaiTre, con il successo "Amore criminale". Camila è anche protagonista di "Camminando", un viaggio in due speciali (a marzo 2008 su La7) attraverso gli usi, i costumi e le tradizioni spirituali dell'India, raccontati, zaino in spalla, in modo diretto e suggestivo.

Dalla primavera 2008 Camila conduce su Rai 3 il talk show "Tatami". Nel 2014 sostituisce Licia Colò alla conduzione della storica trasmissione "Alle falde del Kilimangiaro", che cambia nome in "Kilimangiaro".

Nel 2017 presenta il concerto del 1° Maggio a Roma, affiancata dal rapper partenopeo Clementino.

Nel 2021 sposa l’imprenditore francese Loic Fleury.