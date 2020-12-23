Selen
Biografia
Selen è il nome d'arte di Luce Caponegro, nata a Roma il 17 dicembre 1966. È figlia di un industriale del settore petrolifero; con la famiglia si trasferisce a Ravenna.
Nella città romagnola inizia ad esibirsi in alcuni locali per adulti fino ad arrivare a partecipare alle riprese della sua prima pellicola hardcore, un video amatoriale diretto da Eugenio De Lorenzi ed intitolato "Orgia di compleanno". La famiglia, in aperto contrasto con la professione della figlia, decide di cambiare città. Il film citato diviene in seguito oggetto di morboso e macabro culto per la presenza, tra gli interpreti maschili, di Ferdinando Bordogna, che diviene tristemente noto per aver assassinato la cognata a coltellate.
A soli 18 anni Selen sposa il suo agente, conosciuto quattro anni prima, con il quale ha un figlio.
Compie un intervento di chirurgia plastica per rimodellare il proprio seno, poi nel 1993 Alex Perry le offre di partecipare al film "Signore scandalose di provincia", una produzione ad alto budget che prevede un cast internazionale. Da qui in poi la carriera di pronodiva di Selen conosce un'ascesa inarrestabile. Nel 1994 collabora ad una rivista erotica a fumetti: da questa esperienza nasce la testata "Selen" (editrice 3ntini), mensile di cultura erotica e fumetti.
Gira numerosi film pornografici poi si ritira dal mondo dell'hard nel 2001 con il suo ultimo film "Millennium"; si dedica quindi alla televisione partecipando a varietà televisivi come "Maurizio Costanzo Show", "Unomattina", "Domenica In", "I fatti vostri", "Ciro. Il figlio di Target", "Omnibus".
Nel novembre 2001 è impegnata nello spettacolo "No grazie! Faccio sesso", pièce teatrale scritta da Marzia Lea Pacella per la regia di Carlo Benso. Altra opera teatrale a cui partecipa è "Quando la moglie va in vacanza" per la regia di Daniele Formica. Nel 2004 partecipa al reality show "La fattoria". Per qualche tempo ha condotto il programma televisivo "Hot", in onda sul canale satellitare Match Music.
Dopo un'esperienza radiofonica ("Lezioni di sesso", per Radio 101), l'ultima apparizione in pubblico è del 2005, sul grande schermo, assieme a Fabio Troiano e Violante Placido nel film "Il giorno + bello" di Massimo Cappello.
Ritiratasi definitivamente dallo spettacolo si dedica alla sua vita privata. Nel 2006 diventa mamma per la seconda volta e si trasferisce a San Bartolo di Ravenna.
Nel 2010 consegue a pieni voti un diploma professionale di estetista, con l'intenzione di aprire un centro estetico nella sua città, a tutti gli effetti il lavoro della sua seconda vita.
Intraprende un cammino di conversione spirituale che la porta nel mese di aprile 2012 a ricevere il sacramento della Cresima da parte del Vescovo di Ravenna; il percorso cattolico prosegue in funzione del matrimonio che avviene poi a luglio dello stesso anno, sposando il compagno terapeuta olistico Toni Putorti. A un anno di distanza dal matrimonio purtroppo la coppia, in crisi, decide di separarsi.
Nel 2024 torna in tv come concorrente dell'Isola dei Famosi.
Frasi di Selen
Avrei potuto continuare per altri due o tre anni nel pieno splendore. Il fatto è che io non ne avevo più voglia. Ho smesso di fare l'attrice hard perché c'era stato un cambiamento, come persona. Ci sono delle fasi nella vita, delle tappe.
Sono stata un'adolescente ribelle, sicuramente. Una di quelle che è andata via di casa sbattendo la porta a 18 anni e due giorni. E da allora ho fatto tutto di testa mia.
Sento che il mio discorso in questo campo si è esaurito. Non sento più quella voglia di sperimentare che sentivo all'inizio. Non sento più il trasporto di dieci anni fa. Perché continuare?
Eroticamente sono una donna libera e molto dotata perché l'esperienza conta in questo campo. Anche se il buon sesso è arrivato dopo la svolta, quando ho smesso di fare la pornostar: ho messo da parte la tecnica e integrato col sentimento.
Sono una donna molto tranquilla, visto che ho avuto un passato come ragazza trasgressiva. Oggi mi accorgo di come sia strano per le persone questo passaggio che ho fatto.
Anni fa quando ho lasciato il cinema hard, molti erano un po’ increduli. Adesso che il passaggio c’è stato, le persone che incontro hanno quasi paura di chiamarmi Selen. Come se io rinnegassi il mio passato. Io sono ancora Selen, anche se sono andata avanti.
E' stato difficile fare capire che il mio cambiamento di interesse era dovuto alla necessità della maturazione. Inoltre era spiacevole il fatto che in pochi mi dessero credito, ripetendomi che ero solo un’attrice di film porno.
Non potevo lasciarmi ingabbiare da chi pensava a me in termini tanto riduttivi. Io credo nei percorsi e nei cambiamenti. Chi si fossilizza è morto. Nella mia vita ho sono sempre cambiata.
Credo nei cambiamenti. Bisogna cambiare, altrimenti si rischia di finire molto male dal punto di vista artistico.
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Foto e immagini di Selen
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Selen. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Selen.
Cara Selen, mi chiamo Carmelo e mi piacerebbe, conoscerti, anch'io sono un artista scrivo testi letterarie, racconti, poesie.
Se vuoi contattarmi sai dove.
Un abbraccio da CARMELO.
Ciao bellissima selen vorrei tanto invitarti a pranzo / cena e avere la possibilità di conoscerti. Sei un sogno e profondo desiderio x me. Sei una donna fantastica. Sei solare bella sexy attraente e con una bella personalità. un incontro come vecchi amici. AIUTAMI A REALIZZARE IL MIO SOGNO. CQ SONO UN UOMO GALANTE EDUCATO E SOLARE. TRANQUILLA. !! !! GRAZIE. BACI. A PRESTO... SPERO... 333-------
Ciao bellissima selen ti faccio i complimenti x la bellissima ragazza che sei. Ti trovo sexy intrigante con una bella personalità!! ! Sei la donna dei miei sogni. Vorrei tanto ma tanto poterti conoscere e invitarti a cene. X me sei un sogno. Spero che il mio desiderio si possa avverare. Baci. Ti lascio il mio numero. 333-------
Bè, oggi è il tuo compleanno e quindi ti faccio tanti auguri...
Paradossalmente sono io che ti chiedo un regalo: diventare tuo amico... :-)
Bè chi non ha commesso errori nella vita?
Notiamo facilmente i difetti altrui e non ci accorgiamo dei nostri...
Come citava Luigi Pirandello, al quale qualche volta personalmente faccio riferimento al suo pensiero e credo che qualche volta anche tu inconsapevolmente lo hai fatto:
"Prima di giudicare la mia vita o il mio carattere mettiti le mie scarpe, percorri il cammino che ho percorso io. Vivi il mio dolore, i miei dubbi, le mie risate. Vivi gli anni che ho vissuto io e cadi là dove sono caduto io e rialzati come ho fatto io...".
Baci...
..il percorso che fanno quasi Tutte, oppure nel bivio (nel senso che viene a loro proposto), le donne attraenti; oggi selen non supererebbe la webcamgirl ognuno a suo tempo
Bè, non capisco il motivo per il quale ogni volta si parla di Selen, si fa sempre riferimento ai suoi film Hard, che ormai fanno parte del passato, ma non si parla mai dei suoi nuovi film underworld, che sono altrettanto belli ed entusiasmanti...
Onestamente ritengo che questa donna incantevole, nonostante abbia avuto un vissuto molto particolare e scandaloso, ma in virtù del suo almeno apparente ravvedimento ed esternazione di sani principi morali, dimostrati al momento attuale da un comportamento sano, dignitoso e indiscutibile, va sicuramente trattata con dignità e presa in considerazione come una brava, onesta e pulita donna, degna di portare il suo nome: LUCE...
Ciao, Selen, grazie e complimenti per quello che sei ora e sei stata nel tuo passato. Ero un povero provinciale, alla perenne ricerca di sesso e di bellezza e tu eri una Dea abbagliante che mi illuminavi ed accendevi da morire. Da povero provinciale ero anche pieno di complessi e desideri "proibiti", di ipocriti moralismi e di non esaltanti avventure. Leggendo di te, di chi eri e di come sei diventata ora, donna matura, liberata, non prigioniera del passato ne' (mai) degli ipocriti moralismi provinciali (come, al contrario, di me) madre intelligente ed amorevole, estetista qualificata e di successo ti dico con sincera stima ed ammirazione che se allora eri una Gran Dea (del sesso), ora sei diventata una Donna da prendere ad esempio per il tuo anticonformismo coraggioso di allora e per il tuo coraggioso nuovo corso di vita di oggi. Brava. PS. Da poeta dilettante quale sono, mi hai ispirato una poesia, che, sarò felice di dedicarti ed inviarti, se ti farà piacere.
La sensualità e il fascino sono una parte essenziale della tua bellezza
ciao selen , ti ho riconosciuto subito, eri a porretta terme in questi giorni vero?
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